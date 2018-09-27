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Pencere silmek zayıflatıyor

Hamarat ev hanımlarına güzel haber. Yapılan araştırmalara göre ev işleri en çok kalori yaktıran işlerden. Ev temizliği içinde ise en çok kaloriyi banyo temizliği ve pencere temizliği yaktırıyor.

Haber Merkezi DHA
Pencere temizlemek en çok kalori yaktıran ev işi.
Pencere temizlemek en çok kalori yaktıran ev işi.

ABD merkezli Hamaratlık Enstitüsü'nde (The Good Housekeeping Institute) yapılan bir araştırma, ev işlerinde en çok kalori pencere ve banyo temizliklerinde yakılıyor.

Enstitü'nün ev işleriyle kalori yakma arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, ev işlerinde "farklı kasları aynı anda çalıştırma" uzun mesafeli koşular ya da tırmanışlar kadar kalori yakılmasını sağlayabiliyor. Hamaratlık Enstitüsü araştırmasının bulgularına göre, insanlar, iki saatlik ev temizliği boyunca 600 kalori yakabiliyorlar.

En çok pencere temizliği yaktırıyor

Buna göre, "en çok kalori yakan" ev işleri "banyoyu ovalamak ve pencereleri temizlemek" gibi yoğun hareket isteyen ev işleri, bireyleri "fit tutarken, evlerin tertemiz olmasını" sağlıyor.

Araştırmaya göre, ev işleri arasında pencere temizliği, "yalnızca 20 dakikada ortalama 115 kalori yakılmasını" sağlıyor; bu da, pencere temizlemenin en çok kalori yaktıran ev işi olduğunu gösteriyor.

Açık havada koşun

Amerikan Spor Hekimliği Koleji'nin (American College of Sports and Medicine-ACSM) yaptığı araştırmalar da, açık havada koşmak, kaya tırmanmak gibi egzersizlerin de kalori yakmada oldukça etkili olduğunu ortaya koydu.

livetrong.com'a konuşan ACSM Sözcüsü Jim White, "Eğimli bir tepede koşmak daha fazla kas lifini iyileştirir. Bunu yapmak zor olabilir ama sonuç olarak kesinlikle daha fazla kalori yakılmış olacak" dedi.

Açık havada spor zihin için de faydalı

Spor salonu yerine, "açık hava egzersizlerinin yağ yakmada yeterince etkili" olduğunun altını çizen White'a göre, açık hava etkinliklerine katılmak vücut için oluğu gibi, zihin içinde oldukça yararlı.

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Dailystar'ın haberine göre, çeşitli bilimsel araştırmalara göre, temiz havaya çıkmak fiziksel, duygusal ve zihinsel yararları daha da arttırıyor. Açık havada koşmak ya da bisiklet sürmek gibi etkinliklerin de kalori yakımını önemli ölçüde arttırdığına dikkat çeken White, yüksek yerlerde yapılan egzersizlerin de oldukça yararlı olduğunu belirterek şunları söylüyor:

- Koşmak, yürümek ya da bisiklet sürmek kalori yakımını yüzde 10 dolayında arttırabiliyor; saatte 5 mil koşan biri, her saatte 750 civarı kalori yakar.

- Orantılı olarak aynı kişi, eğer düz bir alanda koşarsa 596 kalori civarı yakabiliyor.

- Yokuş tırmanarak koşmak aynı zamanda glüten içinde çok iyidir ve kısa bir sürede kalçayı sıkılaştırır.

- Eğer farklı açık hava aktiviteleri arayışı içindeyseniz, saatte 900 kalori yakılabilen kaya tırmanışı fit kalmak için bir diğer mükemmel yöntemdir.

- Yağ yakımını ve tüm vücudu çalıştıran egzersizleri göz önünde bulundurduğumuz da kaya ve dağ tırmanışı en etkili iki yöntemden ikisidir.

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