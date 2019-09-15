Perde açılsın

Cep telefonlarınızın kapalı olduğundan emin olun… İyi seyirler…” Hasret bitti, yeni tiyatro sezonu başlıyor! Tiyatroseverlerin aylardır merakla beklediği yeni sezon ödenekli ve özel tiyatroların programlarını duyurmasıyla birlikte hareketleniyor. İBB Şehir Tiyatroları ise Salı günü programını ilan edecek. Peki bu yıl ne izleyeceğiz? Sahnede bizi neler bekliyor? İşte yeni sezondan ilk haberler…

DT’DEN HIZLI BAŞLANGIÇ

23. İstanbul Tiyatro Festivali’nde bir çok oyuncu sahne alacak.

Devlet Tiyatroları 2019-2020 oyunlarını açıkladı. 12 bölgede perde açan DT, yeni sezonda sahne sayısını arttırırken aralarında “Lüküs Hayat”, Hazerfan Ahmet Çelebi’yi anlatan “Uçmak”, İskender Pala’nın “Leyla ile Mecnun”, Cevat Fehmi Başkut’un “Buzlar Çözülmeden”, Filibeli Ahmed Hilmi’nin “Amak-ı Hayal”, Yılmaz Karakoyunlu’nun “Kuzguncuklu Fazilet”, Adalet Ağaoğlu’nun “Kozalar”, Ömer F. Oyal’in “Uçmak” adlı oyunları izleyiciyle buluşturacak. Sezonda yerli oyunların yanı sıra yabancı yapımlar da var… Yeni sezonda DT sahnelerinde ilk kez izleyiciyle buluşacak yabancı oyunlar ise şöyle: Shirley Valentine – Will Russell, Kanlı Düğün – Federico Garcia Lorca, Küçük Burjuva Düğünü – Bertolt Brecht, Annemin Son Çılgınlıkları – Julie Jensen, Anlaşılmaz Konuşmalar – Andrew Bovell, Kayıp El – Martin McDonagh”

FESTİVAL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

23. İstanbul Tiyatro Festivali’nde bir çok oyuncu sahne alacak.

Perdeyle ilk buluşmanın hemen ardından 23. İstanbul Tiyatro Festivali de kapımızı çalışıyor. 13 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek festival yurtdışından 12, Türkiye’den 16 olmak üzere 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösterime ev sahipliği yapacak. Yerli yapımları festival sonrasında da sezon boyunca izleme imkanımız olacak. Peki yabancı yapımlarda neler izleyeceğiz? Festivalin geçen sene Golden Mask Rus Sahne Sanatları Festivali ile başlayan işbirliği bu yıl Rusya’dan gelecek olan dört farklı yapım ile devam ediyor.

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Golden Mask İstanbul’da kapsamında; Moskova Balesi’nin yedi yetenekli dansçısının yorumuyla sahnelenen Her Yol Kuzeye Çıkar, Rusya’nın köklü tiyatrosu Theatre of Nations’ın sahne tasarımıyla dikkat çeken, Maxim Didenko’nun müzikali Sirk ve Ivan Vyrypaev’in kalemiyle Ortadoğu’nun güncel meselelerine farklı bir bakış sunan İran Konferansı festival seyircisiyle buluşacak. Puşkin’in yedi yılda tamamladığı eseri Yevgeni Onegin, Rusya’nın köklü tiyatrosu Vaktangov Tiyatrosu’nun usta oyuncuları ve Golden Mask Rusya Sahne Sanatları Festivali işbirliğiyle festivalde yer alacak.

İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında dünya prömiyerini gerçekleştirilecek Kayıp Kimlik, festivalde yaşam boyu başarı ödülünü alacak Emmanuel Demarcy-Mota’nın yaratıcı gözünden çıkan tiyatronun büyük ismi Ionesco’nun metinlerinden cesurca uyarlanmış Ionesco Dosyası ise kaçırılmaması gereken yapımlardan.

ÖZEL TİYATROLARDA NELER VAR?

İstanbul’un yeni sanat duraklarından Kültüral, sezonu iddialı bir yapım olan “Paravanlar” ile açacak. Jean Genet’nin yazdığı Yağmur Yağmur’un yönettiği oyun özgün rejisi ve başarılı oyuncu performansıyla görülmeye değer. Craft Tiyatro sezonu Neil Anthony Docking’in yazdığı Çağ Çalışkur’un yöneteceği “The Revlon Girl” ile açacak. DOT’un programında ise iki yeni oyun var. Kieran Hurley’in yazdığı “Mouthpiece” ve Henrik Ibsen’in kült oyunu “Nora: Bir Bebek Evi.” İkincikat ise sezonu ekimde Joe Orten’ın yazdığı Eyüp Emre Uçaray’ın yönettiği “Uşak Ne Gördü” ile açacak. Listeninizi şimdiden hazırlayın, çünkü yeni sezon oldukça heyecanlı geçecek… İyi seyirler!