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Hayat

Pilotlara bulaşıcı hastalık uyarısı: Gerekli prosedürleri hızlı uygulayın

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) pilotlara bulaşıcı hastalıklarla ilgili hangi prosedürlere uymaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. Buna göre, uçuş esnasında bir yolcunun bulaşıcı hastalık semptomları taşıması durumunda sorumlu kaptan pilot hızlı bir şekilde hava trafik kontrolörüyle irtibata geçecek ve gerekli prosedürleri uygulayacak.

15:02 - 26/08/2024 Pazartesi
DHA
Sivil Havacılık'tan bulaşıcı hastalık uyarısı
Sivil Havacılık'tan bulaşıcı hastalık uyarısı

SHGM'nin resmi internet sitesinde yer alan uçuş operasyonu direktifleri açıklamasında pilotlara bulaşıcı hastalık uyarısı yapıldı. Buna göre, uçuş esnasında tespit edilen şüpheli bir bulaşıcı hastalığın sorumlu kaptan pilot tarafından derhal ilgili Hava Trafik Ünitesine bildirilmesini sağlayacak prosedürlerin işleticiler tarafından oluşturulması ve ilgili İşletme El Kitaplarında tanımlanması sağlanacak.

Belirtilere dikkat edilecek

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:
'İşleticiler varış meydanında, halk sağlığına ait risklerin yönetimi için gerekli özel tıbbi personelin ve ekipmanın hazır bulunmasını sağlanmak amacıyla, uçuş esnasında şüphelenilen bir bulaşıcı hastalığın, sorumlu kaptan pilot tarafından derhal Hava Trafik Ünitesine bildirilmesini sağlayacak prosedürler oluşturacaktır. Uçuş esnasında bir kişinin semptomlarla birlikte ateşi varsa (38°C/100°F veya daha yüksek ateş, açıkça kötü görünüyor, sürekli öksürük, solunum bozukluğu, inatçı ishal, sürekli kusma, deri döküntüsü, önceden yaralanma olmadan morarma veya kanama veya zihin bulanıklığı belirtileri), bulaşıcı bir hastalıktan şüphelenilmeli, ileri tetkik ve değerlendirme yapılması için gerekli tedbirler alınmalıdır'


#Sağlık
#sivil havacılık
#pilot
#bulaşıcı hastalık
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