PİSA Pakistan İnternational Screen Awards ödülleri dağıtıldı: Celal Al ve Emre Üçtepe'ye Global İnfluence ödülü

Görme engelli öğrenciler eş pedal ile bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirdi

Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği, gönlüyle gören öğrencilerin bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirerek hayatlarında unutulmaz bir an yaşattı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda görme engelli öğrenciler için 'Eş Pedal ile Hayallerimi Gerçekleştiriyorum' etkinliği düzenledi.

