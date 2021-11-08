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PİSA Pakistan İnternational Screen Awards ödülleri dağıtıldı: Celal Al ve Emre Üçtepe'ye Global İnfluence ödülü

PİSA Pakistan İnternational Screen Awards ödülleri dağıtıldı. Pakistan'ın Altın Portakal'ı olarak görülen ödül töreninde Türk oyuncular da ödül aldı. Törene Diriliş Ertuğrul dizisi damga vururken diziden iki oyuncu ödül aldı. Diriliş Ertuğrul'da Rahman karakterini canlandıran Celal Al ve Osman beyin küçüklüğünü oynayan Emre Üçtepe Global İnfluence ödülü aldı.

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Haber Merkezi Diğer
PİSA Pakistan İnternational Screen Awards ödülleri dağıtıldı: Celal Al ve Emre Üçtepeye Global İnfluence ödülü
Celal Al törende ödül aldı.

PİSA Pakistan İnternational Screen Awards ödülleri dağıtıldı. Pakistan'ın Altın Portakal'ı olarak görülen ödül töreninde Türk oyuncular da ödül aldı. Törene Diriliş Ertuğrul dizisi damga vururken diziden iki oyuncu ödül aldı.

Dubai'de gerçekleşen ödül törenine 150 sanatçı ve oyuncu davet edildi.

EN PRESTİJLİ ÖDÜL TÖRENİ

Ödül töreninde tüm dünyada izlenen Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları da yerlerini aldı.

İKİ TÜRK OYUNCUYA ÖDÜL

Pakistan'ın en prestijli ödül töreni olarak kabul edilen törende Diriliş Ertuğrul'da Rahman karakterini canlandıran Celal Al ve Osman beyin küçüklüğünü oynayan Emre Üçtepe Global İnfluence ödülü aldı.

Emre Üçtepe
Emre Üçtepe

Diriliş Ertuğrul'un Urduca YouTube kanalı rekora gidiyor
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Diriliş Ertuğrul'un Urduca YouTube kanalı rekora gidiyor

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