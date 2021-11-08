PİSA Pakistan İnternational Screen Awards ödülleri dağıtıldı: Celal Al ve Emre Üçtepe'ye Global İnfluence ödülü

PİSA Pakistan İnternational Screen Awards ödülleri dağıtıldı. Pakistan'ın Altın Portakal'ı olarak görülen ödül töreninde Türk oyuncular da ödül aldı. Törene Diriliş Ertuğrul dizisi damga vururken diziden iki oyuncu ödül aldı.
Dubai'de gerçekleşen ödül törenine 150 sanatçı ve oyuncu davet edildi.
EN PRESTİJLİ ÖDÜL TÖRENİ
Ödül töreninde tüm dünyada izlenen Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları da yerlerini aldı.
İKİ TÜRK OYUNCUYA ÖDÜL
Pakistan'ın en prestijli ödül töreni olarak kabul edilen törende Diriliş Ertuğrul'da Rahman karakterini canlandıran Celal Al ve Osman beyin küçüklüğünü oynayan Emre Üçtepe Global İnfluence ödülü aldı.