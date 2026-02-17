Polisler bu kez engelli gencin hayali için harekete geçti

Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan’ın talimatıyla, zihinsel engelli Eren Engin'in polislik hayali için ekipler harekete geçti. Engin'i evinde ziyaret eden ekipler, polis üniforması hediye ederek şehirde devriye görevine çıkardı. Devriyenin ardından Eren ve ailesi İl Emniyet Müdürlüğü makamında ağırlandı.
Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan’ın talimatıyla harekete geçen ekipler, Nişancıpaşa Mahallesi’nde ikamet eden zihinsel engelli 35 yaşındaki Eren Engin’i evinde ziyaret ederek, polis üniforması hediye etti. Üniformayı giyen Eren, daha sonra polis aracıyla şehirde devriye görevine çıkarıldı. Devriyenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü makamında ağırlanan Eren ve ailesi unutulmaz bir gün yaşadı.
Anne Şaziye ve baba Hamdi Engin, evlatlarının hayalini gerçeğe dönüştüren emniyet teşkilatına teşekkür etti.