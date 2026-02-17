Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Polisler bu kez engelli gencin hayali için harekete geçti

Polisler bu kez engelli gencin hayali için harekete geçti

18:3017/02/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Zihinsel engelli 35 yaşındaki Eren Engin'in polislik hayali gerçekleştirildi
Zihinsel engelli 35 yaşındaki Eren Engin'in polislik hayali gerçekleştirildi

Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan’ın talimatıyla, zihinsel engelli Eren Engin'in polislik hayali için ekipler harekete geçti. Engin'i evinde ziyaret eden ekipler, polis üniforması hediye ederek şehirde devriye görevine çıkardı. Devriyenin ardından Eren ve ailesi İl Emniyet Müdürlüğü makamında ağırlandı.

Edirne’de yaşayan zihinsel engelli 35 yaşındaki Eren Engin’in polislik hayali, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan’ın girişimiyle gerçekleştirildi.


Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan’ın talimatıyla harekete geçen ekipler, Nişancıpaşa Mahallesi’nde ikamet eden zihinsel engelli 35 yaşındaki Eren Engin’i evinde ziyaret ederek, polis üniforması hediye etti. Üniformayı giyen Eren, daha sonra polis aracıyla şehirde devriye görevine çıkarıldı. Devriyenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü makamında ağırlanan Eren ve ailesi unutulmaz bir gün yaşadı.

Anne Şaziye ve baba Hamdi Engin, evlatlarının hayalini gerçeğe dönüştüren emniyet teşkilatına teşekkür etti.



#Engelli Genç
#Polis
#Hayal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi canlı izle