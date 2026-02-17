Polisler bu kez engelli gencin hayali için harekete geçti

Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan’ın talimatıyla harekete geçen ekipler, Nişancıpaşa Mahallesi’nde ikamet eden zihinsel engelli 35 yaşındaki Eren Engin’i evinde ziyaret ederek, polis üniforması hediye etti. Üniformayı giyen Eren, daha sonra polis aracıyla şehirde devriye görevine çıkarıldı. Devriyenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü makamında ağırlanan Eren ve ailesi unutulmaz bir gün yaşadı.