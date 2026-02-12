“Hayal Edince”nin minikleri büyüdü: 12 yıl sonra THY’nin misafiri oldular

“Bu arkadaşlarımız Iğdır’a Türk Hava Yolları’nın inmesini hayal etti. 2014 yılında bu reklam filmi çekildiğinde filomuzda 274 uçağımız vardı. 12 senede iki katından fazla uçak olacak denilseydi kimse inanmazdı. Ama biz bunu Türk Hava Yolları olarak hayal ettik. Sadece Türkiye’de uçulmayacak şehir kalmasın değil, büyümeyi iki katı olacak şekilde hayal etmiştik. Böyle gençler büyüdüler THY’de büyüdü”