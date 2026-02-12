Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
“Hayal Edince”nin minikleri büyüdü: 12 yıl sonra THY’nin misafiri oldular

“Hayal Edince”nin minikleri büyüdü: 12 yıl sonra THY’nin misafiri oldular

17:3712/02/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
12 yıl önce Iğdır uçuşlarının başlatılmasına yönelik çekilen reklamda yer alan oyuncular havayolu şirketinin misafiri oldu.
12 yıl önce Iğdır uçuşlarının başlatılmasına yönelik çekilen reklamda yer alan oyuncular havayolu şirketinin misafiri oldu.

Türk Hava Yolları’nın 12 yıl önce Iğdır uçuşlarının tanıtımı için çektiği ve dönemin en çok izlenen reklam filmlerinden biri olan “Hayal Edince”nin minik oyuncuları Elvan Büyükdursak, Kerim Ardıç, Nihat Küçüksolak ve Oğuzhan Yavuz, yıllar sonra THY’nin 500’üncü uçak tanıtımında yeniden bir araya geldi. Şiveleri ve sempatik tavırlarıyla hafızalara kazınan isimler, bu kez havayolu şirketinin misafiri olarak etkinlikte yer aldı.

Türk Hava Yolları’nın (THY) 12 yıl önce başlattığı Iğdır uçuşlarının tanıtımında yer alan ve o dönem dünyanın en çok izlenen reklam filmi olan ‘Hayal Edince’nin oyuncuları Elvan Büyükdursak, Kerim Ardıç, Nihat Küçüksolak ve Oğuzhan Yavuz, THY’nin 500’ncü uçak tanıtımında yer aldılar.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat o günün reklam yıldızlarıyla bir araya geldi. Reklam filminin oyuncularıyla sohbet eden Bolat hatıra fotoğrafı da çektirdi. O günün yıldızları,
“12 yıl önce bu reklam filmi bize güzel bir hatıra olarak kalmıştı”
diyerek duygularını dile getirdi.

'THY de onlar da hayal etti başardık"

Bolat ise
“Bu arkadaşlarımız Iğdır’a Türk Hava Yolları’nın inmesini hayal etti. 2014 yılında bu reklam filmi çekildiğinde filomuzda 274 uçağımız vardı. 12 senede iki katından fazla uçak olacak denilseydi kimse inanmazdı. Ama biz bunu Türk Hava Yolları olarak hayal ettik. Sadece Türkiye’de uçulmayacak şehir kalmasın değil, büyümeyi iki katı olacak şekilde hayal etmiştik. Böyle gençler büyüdüler THY’de büyüdü”
dedi.

"Bizi okuldan seçmişlerdi"

Reklamda yer alanlardan Elvan Büyükdursak ise
“Burada olmak gurur verici. Bizi, 500’ncü uçak lansmanına davet ettiler. Çok mutluyuz gurur duyuyoruz. Bizi okuldan seçmişlerdi. 3’ü erkek 1 kız. Çekimler iki ay kadar sürdü. Reklam bizim köyde çekildi, 2,5 ay sonra bitti. İyi bir izlenme olmuştu o zaman gurur duyuyoruz”
ifadelerini kullandı.




#THY
#Iğdır
#500'üncü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AJet Sivas’tan Köln’e direkt seferler ne zaman başlayacak?