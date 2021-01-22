Hayat Polisten bankadaki babasını bekleyen maskesiz çocuğa Söyle 900 lira daha fazla çeksin
AKTÜEL

​Polisten bankadaki babasını bekleyen maskesiz çocuğa: Söyle 900 lira daha fazla çeksin

Polisten bankadaki babasını bekleyen maskesiz çocuğa: Söyle 900 lira daha fazla çeksin

Düzce'de polis ekipleri maske denetimi sırasında bankadaki babasını bekleyen 15 yaşındaki R.C.'ye, “Babana söyle 900 lira daha fazla çeksin” diyerek, tutanak tuttu.

Haber Merkezi DHA
Polis bankanın önünde bekleyen çocuğu uyardı.
Polis bankanın önünde bekleyen çocuğu uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Caddesi'nde maske ve kısıtlamalara yönelik yaptığı uygulama sırasında bir bankanın önünde bekleyen R.C.’yi gördü. R.C.’ye neden beklediğini soran polis, bankadaki babasını beklediği cevabını alınca, “Babana söyle 900 lira fazla çeksin. Git babanı çağır gelsin” dedi. R.C.'nin haber verdiği babası Mehmet Can, çocuğunu banka içerisine sokmak istemediği için dışarıda beklettiğini söyledi.

"KORUYUCU MASKESİ DE YOK"

Polis memuru bunun üzerine Mehmet Can'a, “Yayınlanan kararnamede 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma saati belli. Siz çocuğunuzu dışarı çıkarmışsınız. Evden dışarı çıkması da yasak. Ayrıca koruyucu maskesi de yok” dedi. Ardından kısıtlama kurallarına uyulmadığı gerekçesi ile tutanak tutuldu.

Koronavirüsü yenen 28 yaşındaki doktor evinde ölü bulundu
KORONAVİRÜS
Koronavirüsü yenen 28 yaşındaki doktor evinde ölü bulundu

85 yaş üstü ve eczacılar aşılanıyor
KORONAVİRÜS
85 yaş üstü ve eczacılar aşılanıyor
Abone Ol Google News
Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Yunanistan ile istikşafi görüşmeler pazartesi başlıyor.
Ömer Aminin trajik hikayesi

Ömer Amin'in trajik hikayesi

​FBI bir masumu nasıl idam mahkumuna dönüştürdü?
Tedbiren durdurulmuştu

Tedbiren durdurulmuştu

​Öğrenciler için nakil ve geçiş işlemleri açıldı.
​Yüksek faize<br>kesinlikle karşıyım

​Yüksek faize
kesinlikle karşıyım

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu.
Vaka sayısı<br>6 binin altında

Vaka sayısı
6 binin altında

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

Kaosa sürükleme amacının şifreli kılıfı

Kaosa sürükleme amacının şifreli kılıfı

​MHP lideri Bahçeli'den erken seçim açıklaması.

Usta tarihçi Bahadıroğlu'na veda

Usta tarihçi Bahadıroğlu'na veda

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
'Buraya koşun'

'Buraya koşun'

​Akaryakıt istasyonunun girişine asılan pankart göreni şaşırtıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli mesajlar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim çağrılarına son noktayı koydu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.