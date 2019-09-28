Hayat Poşet çaydan sızan zehir
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Poşet çay plastik sızdırıyor, poşet çayın zararları,

Poşet çaydan sızan zehir

McGill Üniversitesi’nde Kanadalı bilim insanları tarafından yürütülen araştırmada, demlenen poşet çayların suya 11.6 milyar mikro partikül ve 3.1 milyar nanopartikül plastik sızdırdığı keşfedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Poşet çayın suya 11.6 milyar mikro partikül sızdırdığı öğrenildi.
Poşet çayın suya 11.6 milyar mikro partikül sızdırdığı öğrenildi.

Kanada’daki McGill Üniversitesi’nden araştırmacılar, demlenen poşet çayların suya milyonlarca mikro ve nanoplastik parçacığın sızmasına neden olduğunu keşfetti. Yapılan araştırmanın raporu, ‘Environmental Science & Technology’ sitesinde yayınlandı.

Yayınlanan rapora göre demlenmekte olan tek bir poşet çay, 11.6 milyar mikro partikül ve 3.1 milyar nanopartikül plastiği suya sızdırıyor. Uzmanlara göre söz konusu rakamlar, plastik şişelerde satılan sular da dâhil olmak üzere diğer yiyecek ve içeceklerde bulunan plastik partiküllerinden çok daha fazla.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), mikro plastik partiküllerin insan sağlığı üzerinde risk oluşturduğuna dair bir açıklaması bulunmuyor. Ancak Birleşmiş Milletler, çevredeki ve insan vücudundaki plastik yayılımının etkileri üzerine daha detaylı incelemeler yürütülmesi gerektiğini açıkladı. Uzmanlar ise, söz konusu plastik partiküllerin insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında henüz hemfikir değil.

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