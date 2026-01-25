Rachel Corrie ve Esma Biltaci adına Rami Kütüphanesi'nde sergi ve söyleşi düzenlendi

"Biz Rabia Meydanı'na yakın bir yerdeydik ve o beni dinlemeyerek oraya gitmek istiyordu. Rabia Meydanı, 15 Temmuz'da yaşananlar gibi, hatta ondan daha karmaşık bir haldeydi, her tarafta kargaşa hakimdi. Esma bana, hastaneyi gidip oradakilere yardım etmek istediğini söyleyince ona itiraz ettim ama o beni dinlemedi. Abdest aldı ve bana, 'Annecim beni merak etme' dedi. Bu onunla son konuşmamdı. Sonra kalbinden vurulduğu haberi geldi. O, herkese bir ders vermek istiyordu ve sanki bütün hayatını o an için yaşamıştı. Onun şehadeti bizlere ve geride kalanlara çok şey öğretti."