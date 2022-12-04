Hayat Radi Dikici koleksiyonu Portakal Sanatta
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Radi Dikici koleksiyonu Portakal Sanat’ta

Portakal Sanat, yazar ve koleksiyoner Radi Dikici’nin klasik dönem Türk ressamlarının eserlerinden oluşan koleksiyonu için özel bir satışlı sergi düzenledi. Radi Dikici’nin resim koleksiyonundan 33 eserin satışlı sergisi sanatseverleri bekliyor.

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R. Rüveyda Okumuş Yeni Şafak
Radi Dikici koleksiyonu Portakal Sanat’ta
Kedili ve Elmalı Natürmort Mahmut Cuda

Radi Dikici’nin yıllar içinde özenle oluşturduğu koleksiyonunda Mahmut Cuda, Nazmi Ziya, Hikmet Onat, Feyhaman Duran, Namık İsmail, Fausto Zonaro, Mihri Müşfik, Müfide Kadri, İbrahim Çallı, Zeki Kocamemi, Ali Karsan, İlhami Demirci, Ayetullah Sümer, Hasan Vecihi Bereketoğlu, Nuri İyem, Ali Avni Çelebi, Ferruh Başağa, Fikret Mualla ve Şeref Akdik’in yapıtları yer alıyor.

Radi Dikici’nin sanat ve koleksiyon tutkusu 1950’li yıllara dayanıyor. Mülkiye’de eğitim gördüğü 1957 yılının hayli soğuk bir kış sabahı, Ankara’da ayakkabısını tamir ettirmek için gittiği kunduracının camiden dönmesini beklerken, bitişik dükkânı atölye olarak kullanan ressam Eşref Üren’le tanışır. Üren, kunduracının açılmasını ayakta ve soğukta bekleyen Dikici’yi, atölyesine konuk eder, izzet ikramda bulunur. Mutluluktan ayakları yerden kesilen genç öğrenci, sanatçıyı sıklıkla ziyaret etmeye başlar. Zamanla bu tanışıklıkları dostluğa ve hatta baba-evlat ilişkisine dönüştürdüğü gibi Dikici’nin sanata bakışına tesir eder.

Safiye AylanFeyhaman Duran
Safiye AylanFeyhaman Duran

Avrupa’nın kültür ve sanat merkezlerinde yaşama fırsatı buldukça müzeleri ziyaret etme ve sergileri izleme olanağı bulan Radi Dikici, başta resim olmak üzere plastik sanatlara olan ilgisi İstanbul’a döndükten sonra da devam eder. Mülkiye yıllarında tanışma şansı bulduğu Eşref Üren’le başlayan resim sevdası, kadim dostu Ümit Yaşar Oğuzcan ile pekişir. Ümit Yaşar Oğuzcan ve Nahit Kabakçı ile sanat galericiliğini deneyimler, seçici kurullarda sorumluluk üstlenir ve akademik buluşmalarda yer aldı. 80’li yılların başında ivme kazanan koleksiyon bilinci, kayda değer birikim oluşturması yanı sıra başta resim olmak üzere, plastik sanatların benimsenmesi, sevilmesi ve yaygınlaşmasına zemin hazırladı. Sanatçılarla pekişen dostlukları sayesinde, ilkin sanata olan ilgisini bir sevdaya, ardından toplayıcı kimliği koleksiyonerliğe dönüşür.

2021 yılında İstanbul’da hayata veda eden Radi Dikici’nin resim koleksiyonundan Mahmut Cuda’nın Kedili ve Elmalı Natürmort’u, Feyhaman Duran’ın Safiye Ayla ve Şerif Muhiddin Targan Portreleri, Ali Avni Çelebi’nin Peyzaj’ı, Fausto Zonaro’nun Genç Kadın Portresi ile Mihri Müşfik’in Otoportresi’nin de aralarında olduğu 33 eserin satışlı sergisi Portakal Sanat ve Kültür Evi’nde sanatseverleri bekliyor.

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