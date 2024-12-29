TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa’nın beşinci filmi “Rafadan Tayfa: Kapadokya” geçtiğimiz günlerde minik izleyicileriyle buluştu. “Rafadan Tayfa: Kapadokya” adlı yeni film, izleyicileri Nevşehir’in büyüleyici atmosferine taşıyor. Film, bağ bozumu festivali kapsamında düzenlenen “Kapadokya Bilmece Avı” etkinliğiyle başlıyor ancak sıradan bir yarışma gibi görünen bu macera, gizemli bir çömlek ve Zümrüdüanka efsanesiyle farklı bir boyuta taşınıyor. Hikâyede, Rafadan Tayfa’nın en renkli karakterlerinden Hayri, ajanların peşinde olduğu sır dolu bir çömleği yanlışlıkla ele geçiriyor. Ajanlarla olan bu tehlikeli karşılaşma, ekibi beklenmedik olayların tam ortasına sürüklüyor. Kapadokya’nın eşsiz manzaraları arasında ilerleyen Bilmece Avı, izleyicileri tarihi mekânlar ve büyülü bir efsaneyle buluşturuyor. Rafadan Tayfa’nın son macerasını aktaracak olan filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını İsmail Fidan üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Ozan Çivit kaleme aldı. Yeni Şafak Pazar olarak; İsmail Fidan ile filmi konuştuk.





Çocuklara doğa ve tarihin nasıl bütünleştiğini gösterdik

“Rafadan Tayfa: Kapadokya” filminin yönetmeni ve yapımcısı İsmail Fidan, “Rafadan Tayfa Kapadokya’da arkadaşlarımız, Hayri, Kâmil, Sevim, Hale, Akın ve Mert’in bir gizem peşindeki heyecan dolu macerasına tanıklık edecek. Ekip, Kapadokya’nın benzersiz doğal güzellikleri arasında unutulmaz bir ‘Bilmece Avı’na katılıyor. Bu av, onları hem yeni bilgilerle buluşturuyor hem de dostluk, dayanışma ve zekâ ile sorun çözme gibi önemli değerleri pekiştiriyor. Bu filmle arkadaşlarımızın hem eğlenmesini hem de kültürel mirasımızı keşfetmesini hedefledik. İpuçlarını takip etme, bilmeceleri çözme ve bir gizemi açığa çıkarma süreçleri, çocukların analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirecek. Ayrıca dostluk, dayanışma ve zorlukların üstesinden birlikte gelme gibi değerleri de hikâyemize işledik. Umarım izleyen herkes bu macerada hem eğlenir hem de içlerindeki merak duygusunu harekete geçirir” sözleriyle filmi anlatıyor.





Takım çalışmasının gücünü gösteriyor

“Rafadan Tayfa: Kapadokya filmiyle öncelikli amacımız, çocuklarda kültürel farkındalık oluşturarak kültürel değerlerimiz ve kültür varlıklarımızın önemini kavratmak” diyen Fidan, “Bu nedenle filmin hikâyesini Kapadokya gibi tarihî ve doğal zenginliklerle dolu bir mekânda kurguladık. Arkadaşlarımızın, bu bölgenin büyüleyici atmosferini deneyimleyerek tarihi mekânlara ve kültürel mirasa sahip çıkma bilincini kazanmalarını istiyoruz. Kapadokya’nın peribacaları, taş evleri, fresklerle süslenmiş duvarları, çömlek atölyeleri, güvercinlikleri ve atları gibi önemli kültürel unsurları, filmde sadece bir arka plan değil, hikâyenin merkezinde yer alıyor. Bu unsurlar, çocuklara doğa ve tarihin nasıl bütünleştiğini gösteriyor. Kapadokya’nın derinliklerinde geçen bu macera, çocukların merak duygusunu artırırken, onları araştırmaya, keşfetmeye ve öğrenmeye teşvik edecek. Bu filmle aynı zamanda çocuklarda arkadaşlık bilinci, yardımlaşma duygusu ve takım çalışmasının önemi gibi değerleri pekiştirmek istedik. Hayri, Kâmil, Sevim, Hale, Akın ve Mert’in bir ekip olarak hareket etmeleri, birlikte düşünmeleri ve birbirlerine destek olmaları, çocuklara takım çalışmasının gücünü gösterecek. Bu, bireysel çabaların ötesinde, bir arada çalışmanın nasıl zorlukları aşmaya yardımcı olabileceğini çocuklara hissettirmek için kurgulanan bir mesajdı. Son olarak, filmde cesaret ve sorumluluk bilinci gibi duyguları da ön plana çıkardık” ifadelerini kullanıyor.





Yalnızca bir çocuk filmi değil

TRT’nin desteğinin, projenin hayata geçirilmesinde çok önemli bir rol oynadığını dile getiren İsmail Fidan, “Teknik donanım, prodüksiyon süreçleri ve tanıtım aşamasında verdikleri destek sayesinde filmimiz daha geniş bir kitleye ulaşma imkânı buldu. TRT, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimini destekleyen projelere her zaman büyük önem veriyor. Biz de bu filmle onların bu vizyonuna katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık sayesinde, yalnızca bir çocuk filmi yapmadık, aynı zamanda çocukların kültürel mirası tanıması, tarih bilinci kazanması ve değerler eğitimi açısından etkili bir içerik oluşturduk” diyor.



