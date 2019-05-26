Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Ramazan sofralarıhep itinalıydı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Ramazan sofraları hep itinalıydı

Her çağda Ramazan sofraları ayrı bir özenle kurulurdu. Pazar yerlerinde ve evlerde bolluğun hakim olduğu bu ayda, bundan bin yıl önce de günler ibadet ve dayanışmayla geçiyordu. O günlerden bu yana hala sürdürdüğümüz ortak bir gelenek ise orucu hurma ve su ile açmak.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Eski zamanlarda Müslüman toplumların Ramazanları, bugün özlem duyduğumuz şenlikli ve huzurlu nice gün olarak karşımıza çıkıyor. Afrika’da Anadolu’ya İslam coğrafyasının tamamında ramazan, bütün bereketiyle 29 gün sürer. Eski zamanlarda Türkiye’de iftar ve sahurları az çok tahmin edebiliyor, peki büyük İslam coğrafyasında iftar ve sahur bundan binlerce yıl önce nasıldı, neler yeniyordu?

Bu sorunun cevabını sizler için kitaplarda aradım. Ne kadar eskiye gidersem gideyim, her çağda ramazan sofralarının aynı özenle kurulduğunu gördüm. Pazar yerlerinde ve evlerde bolluğun hakim olduğu bu ayda, bundan bin yıl önce de günler ibadet ve dayanışmayla geçiyor, akşamlarıysa deyişler dinlemek, sohbet ve ibadet etmek için insanlar bir araya geliyorlar.

MEYVE İLE ET PİŞİRMEK

Tıpkı Osmanlı mutfağında olduğu gibi Ortaçağ İslam mutfağında da et yemeklerini meyve ile pişirmek, erik, koruk, ekşi elma gibi şeylerin suyunu kullanarak yemeklere lezzet vermek yaygındı.

İftar sofralarında ortak alışkanlık, orucu hurma ve su ile açmak. Akdeniz kıyısındaki Müslüman ülkelerde olmazsa olmaz bir Ramazan yemeği zulabiyyadır.

Şimdi zulabiyya başta olmak üzere, ortaçağda Müslüman sofralarında bulunan bir kaç tarif paylaşalım. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim. Hayırlı Ramazanlar.

ZULABİYYA

MALZEMELER

500 gram un

REKLAM

Bir fiske tuz

Bir çay kaşığı kabartma tozu

Bir yemek kaşığı mısır nişastası

Zerdeçal

Ilık su

Bir litre sıvı yağ

Yarım kg bal

YAPILIŞI: Bir kapta un, kabartma tozu, tuz, zerdeçal ve suyu krep hamuru kıvamında yoğuralım. Dinlendirelim ve en son nişastayı ilave edelim. Üstü kesilip altı hafifçe delinmiş bir hindistan cevizi veya huniye hamuru dolduralım. Kızdırılmış yağın içine simit şekilde sıkıp pişirelim. Balı hafifçe sulandırıp ısıtalım. Kızaran tatlıları bala atalım. Afiyet olsun.

BURAN

MALZEMELER

4 patlıcan

300 gram yağsız kıyma

Bir fiske tuz

Bir kase yoğurt

2 diş sarımsak

Bir su bardağı susam yağı

200 gram kuyruk yağı

Bir fiske kişniş

Bir fiske tarçın

Bir fiske kimyon

Su

YAPILIŞI: Patlıcanları delelim ve susam yağında kızartalım. Kabuğunu soyup iyice ezelim. Sarımsakları dövelim ve yoğurtla karıştıralım. Kıymadan küçük köfteler yapalım. Kuyruk yağını eritip köfteleri kızartalım. Üzerine bir bardak su ekleyip suyu çekene kadar pişirelim. Ezilmiş patlıcan ve sarımsaklı yoğurdu karıştıralım. İçine tuz, kişniş serpelim. Tabağa alıp üzerine köfteleri dizelim. En son tarçın ve kimyon serpip servise alalım. Afiyet olsun.

REKLAM
Tarih verdi: 2021e yetişecek

Tarih verdi: 2021'e yetişecek

Erdoğan, Taksim'deki opera binasıyla ilgili bilgi verdi.
Kuvvetli esecek

Kuvvetli esecek

​Meteoroloji uyardı: Yarın akşama kadar fırtına etkili olacak.
Galatasaraykupasını aldı

Galatasaray
kupasını aldı

Galatasaray, 22. şampiyonluk kupasına kavuştu.
5 yıl daha

5 yıl daha

​Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini uzattı.
Almanya'da<br>cami ateşe verildi

Almanya'da
cami ateşe verildi

Aşırı sağcı, elini kolunu sallayarak cami yaktı.
Önce tecavüz<br>ardından infaz

Önce tecavüz
ardından infaz

​PKK'nın iğrenç yüzü, teröristin defterinde yer aldı.
Okulda<br>skandal görüntü

Okulda
skandal görüntü

Bakanlık harekete geçti, müdür görevden alındı.

Ana karargah bulundu

Ana karargah bulundu

Telsiz olmadan farklı yöntemlerle haberleşip burada toplanıyorlardı.
Asla kabul edilemez

Asla kabul edilemez

​Cumhurbaşkanlığı'ndan Deutsche Welle'ye tepki.
Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'ye geliyor

Emre ile beraber sarı-lacivertli formayı giyecek.
Ataşehir'de<br>yangında can pazarı

Ataşehir'de
yangında can pazarı

Çocuklarını battaniyeye bırakıp, ikinci kattan atladı.
İki yeni<br>metro geliyor

İki yeni
metro geliyor

Ulaştırma Bakanı Turhan açılış tarihlerini paylaştı.
Çimariva<br>selamı verdiler

Çimariva
selamı verdiler

Barbaros Hayrettin Paşa geçerken bunu yaptılar.
İki ülkenin yararına

İki ülkenin yararına

Akar'dan Yunanistan ile görüşmeye ilişkin açıklama
4 yılda yapıldı

4 yılda yapıldı

Ferrari sıra dışı bir modele daha imza attı.
Ayrılığı duyurdu

Ayrılığı duyurdu

​Şenol Güneş'in ardından bir isme daha veda etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.