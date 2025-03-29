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Ramazan'a veda

Ramazan'a veda

04:0029/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İslam alemi yarın büyük bir coşkuyla Ramazan Bayramı’na kavuşacak.
İslam alemi yarın büyük bir coşkuyla Ramazan Bayramı’na kavuşacak.

Rahmetin, bereketin, yardımlaşmanın doruğa çıktığı Ramazan'ın bugün son günü. Dün son teravih namazını kılan, son sahura kalan müminler, bugün son iftarla 'On Bir Ayın Sultanı'nı uğurlayacak. Bir ay boyunca oruçla, Kur'an'la, teravihle nefsini terbiye eden müminler, cehennem azabından kurtulmuş olarak bayrama ulaşacak.

Ramazan-ı Şerif'e bugün veda ediyoruz. Dün son teravih ve sahurun ardından bu akşam da son iftarın yapılmasıyla yarın bayrama kavuşacağız. Teravih namazını da idrak ederek Ramazan ayını uğurlamak isteyen Müslümanlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki selatin camileri doldurdu. Eyüp Sultan, Süleymaniye, Sultanahmet ve Fatih camileri ile Büyük Çamlıca Camii ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere kentteki camilere giden İstanbullular, son teravih için saf tuttu. Eyüp Sultan Camii'nde cemaat, yapılan duanın ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Bugün de Ramazan'ın son iftarının 19.42'de Edirne ve Çanakkale’de yapılmasıyla İslam alemi, on bir ayın sultanına veda edecek.


İl il bayram namazı saatleri

Adana: 06.57

Adıyaman: 06.45

Afyonkarahisar: 07.16

Ağrı: 06.26

Aksaray: 07.02

Amasya: 06.55

Ankara: 07.07

Antalya: 07.16

Ardahan: 06.27

Artvin: 06.31

Aydın: 07.27

Balıkesir: 07.27

Bartın: 07.09

Batman: 06.34

Bayburt: 06.37

Bilecik: 07.18

Bingöl: 06.36

Bitlis: 06.30

Bolu: 07.12

Burdur: 07.17

Bursa: 07.22

Çanakkale: 07.32

Çankırı: 07.03

Çorum: 06.58

Denizli: 07.22

Diyarbakır: 06.37

Düzce: 07.13

Edirne: 07.32

Elazığ: 06.41

Erzincan: 06.40

Erzurum: 06.33

Eskişehir: 07.16

Gaziantep: 06.49

Giresun: 06.44

Gümüşhane: 06.40

Hakkari: 06.23

Hatay: 06.54

Iğdır: 06.22

Isparta: 07.16

İstanbul: 07.22

İzmir: 07.30

K.Maraş: 06.50

Karabük: 07.07

Karaman: 07.05

Kars: 06.26

Kastamonu: 07.03

Kayseri: 06.56

Kilis: 06.50

Kırıkkale: 07.04

Kırklareli: 07.29

Kırşehir: 07.01

Kocaeli: 07.18

Konya: 07.08

Kütahya: 07.18

Malatya: 06.45

Manisa: 07.28

Mardin: 06.35

Mersin: 07.00

Muğla: 07.25

Muş: 06.32

Nevşehir: 06.59

Niğde: 06.59

Ordu: 06.46

Osmaniye: 06.53

Rize: 06.36

Sakarya: 07.16

Samsun: 06.53

Şanlıurfa: 06.43

Siirt: 06.30

Sinop: 06.57

Şırnak: 06.28

Sivas: 06.50

Tekirdağ: 07.28

Tokat: 06.52

Trabzon: 06.39

Tunceli: 06.40

Uşak: 07.20

Van: 06.25

Yalova: 07.21

Yozgat: 06.59

Zonguldak: 07.11

Bayram namazı, Mekke’de 06.41’de, Medine’de 06.41’de, Kudüs’te 05.58’de, Gazze’de 06.01’de, Lefkoşa’da 07.04’te, Saraybosna’da da 07.04’te eda edilecek.


#Ramazan Bayramı
#bayram namazı
#oruç
#teravih
#sahur

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