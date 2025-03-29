Ramazan'a veda

Ramazan-ı Şerif'e bugün veda ediyoruz. Dün son teravih ve sahurun ardından bu akşam da son iftarın yapılmasıyla yarın bayrama kavuşacağız. Teravih namazını da idrak ederek Ramazan ayını uğurlamak isteyen Müslümanlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki selatin camileri doldurdu. Eyüp Sultan, Süleymaniye, Sultanahmet ve Fatih camileri ile Büyük Çamlıca Camii ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere kentteki camilere giden İstanbullular, son teravih için saf tuttu. Eyüp Sultan Camii'nde cemaat, yapılan duanın ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Bugün de Ramazan'ın son iftarının 19.42'de Edirne ve Çanakkale’de yapılmasıyla İslam alemi, on bir ayın sultanına veda edecek.