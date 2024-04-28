Rayların üzerinde tarihe yolculuk

Bölge turizmine yeni bir soluk getirmesi beklenen Diyarbakır Ekspresi’nin tanıtım seferi 19-22 Nisan arasında gerçekleşti. Mayıs-haziran arası haftada bir hizmet verecek şekilde planlanan tren için paket bir kompartmanda 9 bin TL olarak satılacak. Malatya’da tarihi Fırat Köprüsünü ve Kayısı ağaçları, Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesini Elazığ’da Hazar Gölü ve Harput’un güzellikleri ile Kayseri’yi görme imkanını sağlayan yeni ekspres hattı Doğu’nun yeşilini, mavisini, kültürünü ve gastronomisini görme imkanı sunuyor. Ankara’dan hareket eden tren Kırıkkale ve Sivas’tan geçerek 16 saat sonra Malatya’ya ulaşıyor. Yolculuk yer yer Kızılırmak’la çakışıyor. Sonrasında ise Kızılırmak yerini Fırat’a ve Karakaya Barajı’na bırakıyor. Kayısı diyarı Malatya’da verilen üç saatlik mola ile seyahatseverlere kenti gezme ve alışveriş yapma imkanı sunuluyor. Tescilli Malatya kurabiyesinin tadına varılırken 7 kilometre uzaklıkta bulunan Aslantepe höyüğü de ziyaret edilebiliyor. Trenin sonraki durağı Elazığ. Yol boyunca çeşitli akarsular ve kayısı ağaçları yolculara eşlik ediyor. Dünya üzerindeki sayılı baraj köprülerinden olan 2 bin 500 metre uzunluğundaki Fırat Köprüsü’nde 10 dakika süren geçiş adeta deniz üzerinde yolculuk hissi uyandırıyor. Fırat Nehrinden geçerken barajın üzerinden uçan kuşların seslerini duyuyorsun.

Nehrin kıyısındaki şehir Diyarbakır

Kanola, pirinç, nohut, arpa ve buğday tarlarından fışkıran yeşil tarlaları geçen tren, gece konaklanacak Diyarbakır’a ulaşıyor. Nemrut Dağı’nın püskürttüğü ve araziye yağmur gibi yağmış volkanik taşlar başka bir gezegene gitmiş hissiyatı veriyor. Diyarbakır’da ise geziseverleri Diyarbakır surları başta olmak üzere Ulu Cami, Hasanpaşa Hanı, Sülüklü Han, Hz. Süleyman Türbesi, Artuklu Camii, 10 Gözlü Köprü, Meryem Ana Kilisesi gibi tarihi yapılar bekliyor. Ciğer, kadayıf, karpuz damakları şenlendiriyor. Dicle nehrinin geçtiği şehir nehrin kıyısındaki şehir olarak nitelendiriliyor. Yolcuları pür dikkat bırakan zaman dilimi ise seyahatin dönüşünde. Yaklaşık 25 dakika ile yolcuları yeşil ve maviyi iç içe geçiren eşsiz bir Hazar Gölü manzarası bekliyor. Sivrice- Maden arası tünellerin en yoğun olduğu bölgeden geçilerek, Yolçatı mevkinde duran tren burada 4 saatlik mola veriyor. Yolçatı mevkinden Elazığ Harput’a yarım saatlik ulaşımın ardından, Elazığ’ı kuş bakışı izleme deneyimi sunuluyor. Verilen bir saatlik molada Eğri minare, Hoca Hasan Hamamı, Harput Kalesi ve türbeler gezilebiliyor. Elazığ’ın yöresel lezzetlerin tadına bakılabiliyor. Tarihi anlarada şahitlik eden tren Atatürk’ün 1937 yılında Diyarbakır’a gittiği esnada manzarasını beğendiği ve durup öğle yemeği yediği yeri de görme imkanı sunuyor. Tren oradan geçerken hızını düşürerek seyahatseverlerin daha net görmesini sağlıyor.

Ağaç budansa fark ederiz

Diyarbakır Ekspresi’nin kadrosu tecrübeli. 28 yıllık makinist Erkan Gülhas, “İlk başta iş güvenliğine dikkat ediyoruz. Yolda en dikkat ettiğimiz şey ise yabani hayvanlar oluyor. Eğimli arazide daha dikkatli kullanıyoruz. Yolda nerede bir ağaç kesilse ya da budansa hemen onu fark ederiz ve görürüz” dedi. Diğer makinist Fuat Şatır ise “Yetkililerden çok teşekkür ediyoruz. Bölge için çok önemli bir tren oldu. Bölge halkı için ve turizm için bölgenin kalkınması adına önemli bir adım” diye konuştu.

İlk yolcularından tam not

Trenin ilk seferinde güzergah ve yolculuğuna misafirleri tam not verdi. Hacettepe Üniversitesi’nde okuyan Mustafa Sultani, “10 numara geziydi” diye 4 günü özetlerken aynı üniversitede iksitat okuyan Abdulnafi Samadi de “Yataklı trene ilk sefa bindim. Kendi evim gibiydi” dedi. Ankara Üniversite Radyo Televizyon Sinema Yüksek Lisans Öğrencisi Begüm Tosun, “Çok keyifliydi kendimi çok şanslı hissettim. Geziler dolu doluydu. Yolculuk uzun olmasına rağmen manzarası güzeldi. Hazar Gölü en beğendim yer oldu” açıklamasında bulundu. Yolculardan Seher Yücel, “Diyarbakır surlarını, Malatya’da fotoğraf müzesi ve muhteşem Hazar Gölü’nü görmekten mutluluk duydum. Gölü kahve içerek geçtim. Elazığ’da Harput’u çok beğendim. Herkesi bu deneyime bekliyorum” çağrısında bulundu.







