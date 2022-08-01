​Risk altında olmayanlar yeni aşıyı bekleyebilir

Midilli, “Risk grubu dışındaki kişiler için sonbaharda aşılar güncellendiğinde tekrar bir program yapılabilir. Elli yaş üzerinde veya kronik hastalığı olan, risk grubunda bulunan kişiler veya sağlık çalışanları gibi bulaşma açısından daha fazla risk altında olan kişiler hatırlatma dozlarını olmalılar” diye konuştu. Hatırlatma dozunu şimdi yaptırmak isteyenler için herhangi bir zararın olmadığını çünkü aşının etkinliğinin devam ettiğini söyleyen Midilli, “Risk grubu dışındaki kişiler hastalığı ağır geçirme açısından tehlike altında değiller ancak bu kişilerin birlikte yaşadıkları ve yine risk altında olan yakınları varsa, o zaman dördüncü dozu düşünebilirler” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nden akademik personel alım ilanı