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Hayat

RTÜK'ten spor programlarına inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

12:59 - 12/12/2023 Salı
DHA
Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının ardından, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.
Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının ardından, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü- ÇAYKUR Rizespor maçında Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadıklarını belirterek,
"Spor programları ve futbol yorumcularına ilişkin ligler başlamadan yaptığımız uyarıları tekraren hatırlatıyoruz. Futbol izleyicilerini yanlış yönlendiren, tribünleri gerginliğe sevk eden spor yayınlarını titizlikle takip ediyoruz. Sporun ruhuna uygun olarak centilmenlik içerisinde yapılması gereken müsabakaların tam tersine şiddet görüntüleriyle anılması en çok futbol camiasına haksızlıktır. Üst Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır"
dedi.





#RTÜK
#Ebubekir Şahin
#Halil Umut Meler
#Spor Programları
39 dakika önce
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