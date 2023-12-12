RTÜK'ten spor programlarına inceleme

"Spor programları ve futbol yorumcularına ilişkin ligler başlamadan yaptığımız uyarıları tekraren hatırlatıyoruz. Futbol izleyicilerini yanlış yönlendiren, tribünleri gerginliğe sevk eden spor yayınlarını titizlikle takip ediyoruz. Sporun ruhuna uygun olarak centilmenlik içerisinde yapılması gereken müsabakaların tam tersine şiddet görüntüleriyle anılması en çok futbol camiasına haksızlıktır. Üst Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır"