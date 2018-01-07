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YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Sadaka ticaretle bereketlendi

Müslüman olduktan sonra İslami mikrofinansla ilgilenmeye başlayan İngiliz finansçı Richard AbdarRahman Chignell, hiçbir kâr amacı gütmeyen Waqf World Growth Foundation'un kurucusu. Sadaka yoluyla ticaret yapıp hayrın devamlı olmasını istediklerini söyleyen Chignell, "Bağışlanan para ile helal olan ürünler üzerinden ticaret yapıyoruz. Elde ettiğimiz karı da vakfa aktarıp çeşitli yardım kuruluşlarına yardım ediyoruz. Ana para ya da kaynağına dokunmadan bu işin devamlı olması için uğraşıyoruz" diyor.

Fatma ÇelikYeni Şafak
Abdarrahman Chignell
Abdarrahman Chignell

Teminat ve kefalet gerektirmeden sağlanan finansman olarak tanımlanan mikrofinans, tüm dünyada önemli bir kalkınma stratejisi. İslami mikrofinans uygulamaları ise, finansal işlemlerin İslam hukukuna uygunluğu konusunda hassasiyet gösteren kişiler için bir alternatif. Malezya, Endonezya ve Bangladeş gibi birçok ülkede uygulama alanı bulan İslami mikrofinans yöntemleri, yoksullukla mücadele, gelir dağılımının iyileştirilmesi, dezavantajlı kesimlerin gözetilmesi için faydalı olacağına inanılan bir oluşum. Malezya merkezli kurulan ve hiçbir kâr amacı gütmeyen Waqf World Growth Foundation da İslami mikrofinans uygulması sergileyen bir vakıf. Biz de vakfın nasıl işlediğini kurucusu Richard AbdarRahman Chignell ile konuştuk.

KUR'AN-I OKUYUNCA MÜSLÜMAN OLDUM

İngiliz olan Chignell, finans eğitimi almış ve şu an İslami mikrofinans ile ilgileniyor. Chignell'ın İslam ile tanışması uzun yıllar öncesine dayanmasına rağmen Müslüman olmaya Kur'anı Kerim'i okuduktan sonra karar vermiş. 11 Eylül olaylarından sonra hiçbir dinin kötülüğü emretmiyeceğine inanarak Kur'an-ın ne anlattığını merak etmiş. Beş yıl kadar Kur'an'ın Kerim'i zaman zaman okuduktan sonra İslam'ı seçen Chignell, Müslüman olduktan sonra da iş anlayışını değiştirip etik bir finans üzerine çalışmaya başmış. Helal ekonomi üzerine kafa yormuş. Vadeli işlemler gibi parasal konularla ilgilenmeyi bırakarak İslam'daki sadaka kültüründen ilham alarak hayatını iyiliğe adamış. Bunu da işinden yararlanarak yapmaya başlamış. Sadaka ile faaliyet gösteren Waqf World Growth Foundation'ı bir arkadaşıyla birlikte kurmuş.

Müslüman olmadan önce dış ticaret uzmanı olarak çalışan Chignell, şimdi bir yandan kitlesel fonlama şirketlerine danışmanlık yapıyor. Bir yandan da vakıf için çalışıyor. Vakfın CEO'su olan Chignell, "Vakıf, ümmet için kurulmuş bir girişimcilik hareketi. Ümmet için neler yapabiliriz diye düşünürken vakıf fikrini hayata geçirdik. Türkiye bu konuda çok şanslı bir ülke. Çünkü her yerde vakıf var ama dünyada durum böyle değil. Ben de iş tecrübemle ümmete faydalı olmak istedim" diyor.

BİR KERELİK DEĞİL UZUN SÜRELİ İYİLİK

Chignell, vakfın işleyişini ise şöyle anlatıyor: "Nakit vakıf anlayışıyla çalışıyoruz. O da şöyle: Ortaya bir para koyuyoruz ve o parayla ticaret yapıyoruz. Para helal olan bir ürüne yatırılıyor ve oradan gelen karı vakfa aktarıyoruz." Elde edilen karın dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığından bahseden Chignell, "Vakfı kurarken sadakadan esinlendik ama sadaka bir kere verip bitiyor. Biz var olan paranın sürekli dönmesini istediğimiz için bağışlanan parayla ticaret yapıyoruz. Ya da bağışlanan bir evi kiralıyoruz. Ana paraya ya da paranın kaynağına dokunmuyoruz. Böylece daha fazla insanın da ihtiyacına cevap verebiliyoruz. Japonya, Somali, Yeni Zellanda, ABD gibi ülkelere iyilikte bulunduk. Bu iyilikleri de bizzat yapmıyoruz. Ülkelerdeki çeşitli kurumlara akatararak onlara yardımcı oluyoruz. Türkiye'ye henüz yardımda bulunmadık. Ya da bir iş ortaklığımız yok ama burada olmayı çok isterim. Çünkü burası tarihi olan geniş bir ülke. Kendi yardım hareketlerini kendisi yapıyor. Müslümanların biribirini destekleyip büyümesini sağlamak gerekiyor. 50 lira vererek bile bu işe herkes başlayabilir. Önemli olan harekete geçmek. Çünkü o paraya bir kere verip bitmiyor. O para büyüyerek çeşitli yerlere ulaşıyor" ifadelerini kullanıyor.

  • MALEZYA VE TÜRKİYE'NİN PARA BİRİMLERİ EŞ DEĞER
  • Genel merkezlerinin Malezya'da olmasına rağmen dünyaya hitap ettiklerini söyleyen Chignell, "Malezya ucuz bir ülke. İslami ürünleri ucuza temin edip daha fazla kar elde edebiliyoruz. Bahreyn'de de kurulabilirdik sonuç itibariyle İslami mikrofinans buralarda çok iyi. Fakat Bahreyn pahalı bir ülke. Türkiye'de Malezya gibi aslında. Parası eş değer ama Türkiye'nin nüfusunun yüzde 99'u Müslüman olmasına rağmen bunların yüzde 6'sı İslami bankalarla çalışıyor. Bu yüzden Türkiye'nin bu alanda çok çalışması gerekiyor" şeklinde konuşuyor.

Helal sadece gıdada geçerli değil

Kur'an-ı Kerim'de faizin açık bir şekilde haram olduğu belirtilmesine rağmen Müslümanların sadece gıda ürünlerinde helal haram ayrımı yaptıklarından bahseden Waqf World Growth Foundation kurucusu Richard AbdarRahman Chignell, "İş paraya geldiği zaman hiçbir şekilde helaline haramına bakılmıyor. Paralarını faizi yatırabiliyorlar. Daha fazla paralarının olmasını istemeleri gayet normal ama bunu helal yollarla yapabilirler. Biz vakıf ile iyilik yapmanın dışında bunu da göstermek istedik. Paramızı helal bir şekilde işlemeye dikkat etmeliyiz" diyor.

Sadakayı eşit dağıtmalıyız

Kur'an'da bahsedilen ana grupları desteklediklerini söyleyen Richard AbdarRahman Chignell, nakit bağışların kişiler yerine bir vakıf tarafından yapıldığını belirtiyor. Sadakanın etkin bir şekilde verilmediğini ve dağıtılmadığını gözlemleyen Chignell, "Yardım hareketleri çoğunlukla çekirdek grupları ihlal ediyor. Waqf World'de bizim misyonumuz ümmete hizmet etmek ve Kur'an'da geçen temel grupların bakımı konusunda adaleti sağlamak" ifadelerini kullanıyor.

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