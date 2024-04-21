Sadece 4 çocuk değil

Oyuncu Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar yine gündem oldu. Genç kadın, “Birinci bölümü geçtik, ikinci bölüm geliyor. Bu kadına, o koca koca adamlar ne yaptıysa ortaya çıkacak” diyerek başka mağdur çocukların da olduğunu ifade etti.

Yeşilçam'ın çınarlarından 82 yaşındaki Metin Akpınar'ın 1987 yılında Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden Duygu ve Sevgi Nebioğlu isminde ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, kardeşlerinden Dilara Gülatan'ın babasının da ünlü bir gazeteci olduğunu açıkladı. Hatta Dilara Gülatan "Annem bana 'baban Uğur Dündar' demişti diyerek Dündar'a babalık davası açtı. Ancak Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemesinde Dündar Dilara'nın babası çıkmadı. Akpınar'ın nüfusuna geçen Duygu Nebioğlu, en son 2010 yılında görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için gündüz kuşağı yayınına katıldı. Nebioğlu, programda annesi Suphiye Orancı'nın 6 çocuğunu olduğunu söyledi. Nebioğlu, "İkisi Almanya'daki evliliğinden. Dört kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı." dedi. Yayına bağlanan Zeynep isimli bir kadın ile başka isimler Suphiye Orancı hakkında çeşitli iddialar dile getirdi. Bunun üzerine Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Kadın karalamak bu kadar kolay mı?” diye sordu.

Nebioğlu şunları söyledi: “Bir şey söylemek istiyorum. Hiçbirine inanmıyorum. Tutuştular. Duygu bizim kapımızı çalacak mı, bizden hesap soracak mı, diye tutuştular. Bunun ilişkiyle de alakası yok. Anneme yaptıkları o kötülükler, kendi pislikleri örtülsün diye anneme attıkları iftiralar... O kadın hepsinin hesabını sizden soracak. Zeynep kim, o diğer kadın kim? kadın karalamak kolaydır. Ama yaşayıp göreceğiz. Fragmanı geçtik, birinci bölümü de geçtik. İkinci bölüm geliyor. Bu kadına o koca koca adamlar ne yaptıysa ortaya çıkacak. Sadece ilişki değil. Bu kadına bir sürü işler yaptırmışsınız. Kolay mı öyle kadın karalamak, hayatlarıyla oynamak? Kaç tane çocuk mahvoldu, sadece 4 mü sanıyorsunuz? Az kaldı, az...”