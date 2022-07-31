Sagalassos’u izlemek

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve Akdeniz’in en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olan Sagalassos’un tanınırlığını arttırmak ve arkeolojik kazı çalışmalarına maddi kaynak yaratmak amacıyla gerçekleştirilen “Sagalassos’u İzlemek, Bozlu Art Project’in 2019 yılında düzenlediği “Sagalassos İçin” başlıklı karma sergi projesinin devamı niteliği taşıyor.

Bozlu Art Project ve Sagalassos Vakfı iş birliğiyle gerçekleşen proje, antik kenti ziyaret eden Murat Germen’in, Sagalassos’tan ilhamla ürettiği yeni yapıtlarını izleyici ile buluşturuyor. Çalışmalarını kent, mimarlık ve çevre odağında sürdüren şehir plancısı, akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Murat Germen’in 2019 yılındaki serginin ardından Sagalassos’u yeniden yorumladığı bu sergi, izleyiciyi zaman, mekân, insan ve mimarlık kavramları üzerine düşündürmeyi amaçlarken, arkeoloji ve çağdaş sanatı bir araya getirerek disiplinler arası bir bakış açısı sunuyor.

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2019 yılında Bozlu Art Project tarafından bir sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlenen “Sagalassos İçin” başlıklı sergi Murat Germen, Selma Gürbüz, Kazım Karakaya, Murat Morova, Seyhun Topuz, Utku Varlık ve Semih Zeki’nin katılımıyla gerçekleşmiş ve serginin geliri Sagalassos Antik Kenti’nde gerçekleşen arkeolojik kazı çalışmalarına aktarılmıştı. Bu projenin devamı niteliğindeki “Sagalassos’u İzlemek” isimli Murat Germen sergisi 19 Temmuz – 27 Ağustos 2022 tarihleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda görülebilir.

Sagalassos Antik Kenti’ni fotoğraf sanatçısı Murat Germen’in gözünden görme şansı veren sergi, arkeoloji ve çağdaş sanat arasında bir köprü kuruyor. Sagalassos Vakfı, Bozlu Art Project ve Murat Germen iş birliğiyle gerçekleşen proje kapsamında düzenlenen serginin satışlarından elde edilecek tüm gelir, Sagalassos Vakfı tarafından Sagalassos Antik Kenti onaylanmış arkeolojik kazı projelerinde kullanılması amaçlanıyor.

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Burdur il sınırları içinde, Ağlasun ilçesinde yer alan ve günümüzden 12.000 yıl öncesine kadar uzanan yerleşim izlerine sahip olan Sagalassos, 1706 yılında Fransız gezgin Paul Lucas tarafından fark edilerek ilk defa Batı literatüründe geçmeye başlar.

Sagalassos’ta 1990 yılından bu yana, Belçika’nın köklü üniversitelerinden biri olan Leuven Üniversitesi’nin liderliğinde yapılan kazılarda birçok değerli arkeolojik eser keşfedilir. Anadolu’nun öne çıkan müzelerinden biri olan Burdur Arkeoloji Müzesi’nin envanterinin önemli bir kısmını buradan çıkarılan arkeolojik eserler oluşturmaktadır.

HAYAT Sagalassos Antik Kenti'ne yoğun ilgi