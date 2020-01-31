Hayat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çinden gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin'den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü hakkında açıklamalarda bulundu. Bu süreçte Çin'den gelen toplam 11 bin kişinin kameralardan tarandığını ve koronavirüs tanısı alan kimsenin olmadığını belirten Bakan Koca, "Çin'den gelen veya giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, bulantı, kusma, ishal şikayeti halinde, sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli. Seyahat kısıtlaması yok ama mümkün mertebe, zorunlu olmadıkça bu enfeksiyonun kaynağı olan bölgelere seyahatin yapılmamasının altını çizdik" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı. Koronavirüs tanısı alan kimse olmadı.

Özellikle bu dönemde çok tedirgin olunmaması gerekiyor.

  • Bakanlığın uyarıları ve bilgilendirmeleri dışında yanlış ve maksatlı bilgilere özellikle itibar edilmemesinin altını çiziyorum.

Çin'den gelen veya giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, bulantı, kusma, ishal şikayeti halinde, sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli.

Şüpheli hastalardan hiçbirinde koronavirüse rastlanmadı

Bugüne kadar şüpheli hasta sayısı 70 oldu ama hiçbirinde koronavirüs çıkmadı.

Enfeksiyonun kaynağı olan bölgelere seyahat yapılmamalı

Seyahat kısıtlaması yok ama mümkün mertebe, zorunlu olmadıkça bu enfeksiyonun kaynağı olan bölgelere seyahatin yapılmamasının altını çizdik."

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