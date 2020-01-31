Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin'den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü hakkında açıklamalarda bulundu.
#CANLI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Havalimanı'nda açıklama yapıyor https://t.co/rC4smONptz
#CANLI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Havalimanı'nda açıklama yapıyor https://t.co/rC4smONptz— Yeni Şafak (@yenisafak) January 31, 2020
Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
"Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı. Koronavirüs tanısı alan kimse olmadı.
Özellikle bu dönemde çok tedirgin olunmaması gerekiyor.
- Bakanlığın uyarıları ve bilgilendirmeleri dışında yanlış ve maksatlı bilgilere özellikle itibar edilmemesinin altını çiziyorum.
Çin'den gelen veya giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, bulantı, kusma, ishal şikayeti halinde, sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli.
Şüpheli hastalardan hiçbirinde koronavirüse rastlanmadı
Bugüne kadar şüpheli hasta sayısı 70 oldu ama hiçbirinde koronavirüs çıkmadı.
Enfeksiyonun kaynağı olan bölgelere seyahat yapılmamalı
Seyahat kısıtlaması yok ama mümkün mertebe, zorunlu olmadıkça bu enfeksiyonun kaynağı olan bölgelere seyahatin yapılmamasının altını çizdik."