Sağlık Bakanlığı 9 bin 576 doktor ataması yapacak! Sağlık Bakanlığı doktor alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 9 bin 576 doktor ataması yapacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için personel ataması yapılacağını, kura ile yerleştirme işlemlerinin 11 Eylül 2019 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirileceğini açıkladı.

Haber Merkezi 29 Ağustos 2019, 11:07 Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019, 11:43 AA