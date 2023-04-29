Sağlıkçılar müzik ile şifa dağıttı

Pandemi döneminde online olarak seyirci karşısına çıkan koro bu yıl izleyici ile buluştu. Koro 7 aylık çalışmanın ardından bu yıl Milli Kütüphane konferans salonunda sahne aldı. Başkanlığını Şadiye Altındağ’ın yaptığı Türk Sanat Müziği Topluluğunun şefliğini ise Cengiz Taşkent üstlendi. Sunucu Bekir Meral’in eşliğinde koro üyeleri, şarkılarını söylediler.

Başhekim Yardımcısı Doçent Dr. Burak Civelek, konser öncesi yaptığı konuşmasında, “Müzik ruhun şifasıdır diyoruz. Arkadaşlarımız gerek serumlar gerek ilaçlarla gerek ameliyatlarla şifa dağıtmaya çalışıyorlar. Bugün de bize farklı bir şekilde şifa dağıtacaklar. Bazen bir hastaya yaptığınız tebessüm de şifa niyetine geçer. Bugün de ruhumuza şifa olacak arkadaşlar. Hepsinin emeğine teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.