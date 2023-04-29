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Hayat

Sağlıkçılar müzik ile şifa dağıttı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, 2019 yılından itibaren geleneksel olarak verilen bahar konserini bu yıl Milli Kütüphane'de verdi. Bilkent Şehir Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanları tarafından kurulan koro da hemşire, laborant, teknisyen, sağlık alanında birçok farklı görevde bulunan koro üyeleri bulunuyor.

Mehmet Güney
15:00 . 29/04/2023 Saturday
Yeni Şafak
Başkanlığını Şadiye Altındağ’ın yaptığı Türk Sanat Müziği Topluluğunun şefliğini ise Cengiz Taşkent üstlendi.

Başkanlığını Şadiye Altındağ’ın yaptığı Türk Sanat Müziği Topluluğunun şefliğini ise Cengiz Taşkent üstlendi.

Pandemi döneminde online olarak seyirci karşısına çıkan koro bu yıl izleyici ile buluştu. Koro 7 aylık çalışmanın ardından bu yıl Milli Kütüphane konferans salonunda sahne aldı. Başkanlığını Şadiye Altındağ’ın yaptığı Türk Sanat Müziği Topluluğunun şefliğini ise Cengiz Taşkent üstlendi. Sunucu Bekir Meral’in eşliğinde koro üyeleri, şarkılarını söylediler.


Müzikle şifa dağıttılar



Başhekim Yardımcısı Doçent Dr. Burak Civelek, konser öncesi yaptığı konuşmasında, “Müzik ruhun şifasıdır diyoruz. Arkadaşlarımız gerek serumlar gerek ilaçlarla gerek ameliyatlarla şifa dağıtmaya çalışıyorlar. Bugün de bize farklı bir şekilde şifa dağıtacaklar. Bazen bir hastaya yaptığınız tebessüm de şifa niyetine geçer. Bugün de ruhumuza şifa olacak arkadaşlar. Hepsinin emeğine teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.



#sağlık
#müzik
#şifa
#Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Türk Sanat Müziği Topluluğu
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