Hayat Sağlıkta büyük dönüşüm
GENEL SAĞLIK

Sağlıkta büyük dönüşüm

Bir dönem muayene olmak için kuyruklarda perişan olan vatandaşa yönelik sağlık hizmetlerine bir yenisi daha eklendi. Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin tamamını kapsayan Acil Sağlık Hizmetleri organizasyon yapısını kurdu. Sadece yurt içi değil yurt dışından da vatandaşlar en kısa sürede hastaneye ulaştırılıyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Türkiye, tüm vatandaşlarına hava ambulansı hizmetini ücretsiz olarak sunan tek ülke.
Türkiye, tüm vatandaşlarına hava ambulansı hizmetini ücretsiz olarak sunan tek ülke.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin tamamını kapsayan Acil Sağlık Hizmetleri organizasyon yapısını kurdu. Geçen yıl 5 milyon vatandaşın ambulanslarla müdahale edilerek hastanelere nakli gerçekleştirildi. Bakanlık yıl başında 4 bin 900 olan ambulans sayısını, 6 ay içinde 5 bin 539’a çıkardı. 2002 yılından bu zamana kadar ambulans başına düşen nüfus 106 binden 17 bine indirildi. Yeni açılan 112 istasyonlarıyla, sayısı 2 bin 801’e çıkarıldı.

EN ZOR ŞARTLARDA İMDADA YETİŞİYOR

Türkiye, tüm vatandaşlarına hava ambulansı hizmetini ücretsiz olarak sunan tek ülke. 4 ambulans uçak, 17 helikopter, 6 deniz bot ambulansı mevcut. 2008 yılından günümüze kadar hava ambulansları ile 43 bin 750 vakanın nakli gerçekleştirildi.

2007 yılından itibaren 6 deniz bot ambulansı ile 16 bin hastanın nakli gerçekleştirildi. Paletli ambulanslarla en zor iklim ve coğrafya koşullarında bile hastaların imdadına yetişiliyor. 2010 yılından bugüne 34’ü bu yıl olmak üzere yurtdışından 637 vatandaş ambulans uçaklarla tedavi için yurtdışından Türkiye’ye getirildi. Türkiye vatandaşına hassasiyet gösteriyor. Bakanlık, seyahat veya iş amaçlı yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarına da hizmet veriyor. Bu kapsamda en çok hasta hac ve umre ziyaretleri dolayısıyla Suudi Arabistan, seyahat yoğunluğu ve yaklaşık 4 milyon gurbetçinin yaşadığı Almanya ve Fransa’dan getirildi.

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