Hayat Salda Gölü kıyısından lezzetler
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Salda Gölü kıyısından lezzetler

Dünya’nın en meşhur doğa harikası Salda Gölü’nün kıyısından tarifler vereceğiz bu hafta. Tatillerde oldukça kalabalık olan gölün civarında tost ve haşhaşlı dondurma büfeleri meşhur. Ama biz bu yörenin ağız sulandıran kebap ve tatlılarından tarif vereceğiz.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Salda Gölü
Salda Gölü

Türkiye’nin Maldivleri olarak ün salmış Salda Gölü’nü muhakkak duymuşsunuzdur. Beyaz ufalanabilen kayaç yapısıyla Mars gezegenine benzeyen ve dünyada sadece bir benzeri bulunan volkanik bir göl aslında. Turkuazın her tonunu ve beyaz kumları bulabildiğimiz bu cennet köşesi, turizme yeni yeni kazandırılıyor. Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan hemen her şey gibi özel. Yeşilova, otuz yıl öncesinin özlediğimiz dokusuyla turistleri cezbediyor. Peki, Salda Gölü’nün çevresinde en güzel ne pişirilir, ne yenir?

Göl civarında kıymalı tost, haşhaşlı dondurma oldukça meşhur. Gittiğinizde tatmanız gereken iki lezzet. Bunun dışında Burdur, damak şenlendiren yemekleriyle de görülmeye değer. Cevizli ezme, çekme, Burdur Pidesi, Burdur Muhallebisi, Burdur usulü testi kebabı bir çırpıda sayabildiğim tatlar. Çoğu özel bir ustalık istese de, bir kaç tarifle ağızları sulandırmak ta şart oldu.

AKŞAMLARI SERİN

Tariflere geçmeden önce, Salda Gölü’ne dair bir iki tüyo vermeden edemeyeceğim. Mümkünse hafta içinde ve bayram tatillerinden ayrı bir zamanda ziyaret edin. Çünkü çok kalabalık. Dinlenmek, seyredip şükretmek için ideal. Yaz aylarında da akşamları serin. Ve mutlaka, tüm doğal ve tarihi güzelliklerimiz gibi Salda’yı da korumamız, iyi bakmamız şart. Sözü çok uzatmadan tariflere geçelim istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

Burdur Şiş

Burdur Şiş

MALZEMELER

REKLAM

1 kg dana kaburga yatağı kıyması

Bir yemek kaşığı kuyruk yağı

Tuz

Pide

Yeşil biber, soğan, domates gibi garnitürler

YAPILIŞI: Kaburga yatağı kıymasını kuyruk yağı ve tuz ile iyice yoğuralım. Bir saat buzdolabında dinlendirelim. Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alarak şişe geçirelim. Tüm şişi doldurduktan sonra köz üzerinde pişirelim. Arada pide parçalarını üzerine bastırarak yağını ekmeğe geçirelim. Soğanı, domatesi ve biberi közleyelim. Bütün ürünleri pide üzerine yerleştirelim. Afiyet olsun.

Burdur Muhallebisi

MALZEMELER

4 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı nişasta

Bir çay bardağı su

Bir litre süt

2 su bardağı şeker

1 su bardağı su

YAPILIŞI: Pirinç unu ve nişastayı soğuk su ile ezip akar kıvama getirelim. Nişastalı pirinç ununu süte katalım ve karıştıra karıştıra koyulaşana kadar pişirelim. Koyulaşınca, hafifçe ıslattığımız kaselere boşaltalım. Buzdolabında soğuyana kadar bekletelim. Ayrı bir yerde şeker ve suyu kaynatalım. Muhallebiyi kaselerden tabağa ters çevirip çıkartarak yerleştirelim. Üzerine koyulaşmış şekerli suyu dökelim. Afiyet olsun.

REKLAM
Ödül gibi cezalar

Ödül gibi cezalar

​Kritik birimlere sızan FETÖ'cüler ya aklanıyor ya da alt sınırdan ceza alıyor.
Türkiye’de yaşama rehberi

Türkiye’de yaşama rehberi

​Göçmenlere Türkiye'deki yazılı ve örfi kurallarla ilgili bilgi verilecek.
61 milyarlıkdev proje

61 milyarlık
dev proje

​İstanbul-İzmir Otoyolu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılıyor.
İyi Parti'den<br>MHP'ye dönüyorlar

İyi Parti'den
MHP'ye dönüyorlar

​MHP yönetimi partiye geri dönmek isteyen isimleri mercek altına alıyor.
Tarih ‘mezar’ oluyor

Tarih ‘mezar’ oluyor

​Yurt dışına kaçırılan mezar taşları müzayedelerde satışa sunuluyor.
Takımla vedalaşacak

Takımla vedalaşacak

​Trabzonspor, Lille Kulübü'yle her konuda anlaşma sağladı.

Teksas'ta katliam

Teksas'ta katliam

21 yaşındaki genç, AVM'de önüne geleni öldürdü.

Yürekleri dağladı

Yürekleri dağladı

Bir tabutta gelinlik, diğer tabutta sünnet kıyafeti.

Ateşi yaktı

Ateşi yaktı

​Radamel Falcao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler.
Nehre giren<br>4 çocuk boğuldu

Nehre giren
4 çocuk boğuldu

Kur'an kursu öğrencileri serinlemek için girdiği nehirde boğuldu.
İstanbul için zenginlik<br> olarak görüyorum

İstanbul için zenginlik
olarak görüyorum

Erdoğan, Süryani Kilisesi'nin temel atma törenine katıldı.
Açılış maçı <br>belli oldu

Açılış maçı
belli oldu

​Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı.
1 ton patlayıcı ele geçirildi

1 ton patlayıcı ele geçirildi

​Jandarma ve MİT'ten Bab'ta DEAŞ'a operasyon.
Milli uçağa<br>F-35 füzesi

Milli uçağa
F-35 füzesi

​Sanayi Bakanı Varank kullanılacağını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.