Salda Gölü kıyısından lezzetler

Türkiye’nin Maldivleri olarak ün salmış Salda Gölü’nü muhakkak duymuşsunuzdur. Beyaz ufalanabilen kayaç yapısıyla Mars gezegenine benzeyen ve dünyada sadece bir benzeri bulunan volkanik bir göl aslında. Turkuazın her tonunu ve beyaz kumları bulabildiğimiz bu cennet köşesi, turizme yeni yeni kazandırılıyor. Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan hemen her şey gibi özel. Yeşilova, otuz yıl öncesinin özlediğimiz dokusuyla turistleri cezbediyor. Peki, Salda Gölü’nün çevresinde en güzel ne pişirilir, ne yenir?

Göl civarında kıymalı tost, haşhaşlı dondurma oldukça meşhur. Gittiğinizde tatmanız gereken iki lezzet. Bunun dışında Burdur, damak şenlendiren yemekleriyle de görülmeye değer. Cevizli ezme, çekme, Burdur Pidesi, Burdur Muhallebisi, Burdur usulü testi kebabı bir çırpıda sayabildiğim tatlar. Çoğu özel bir ustalık istese de, bir kaç tarifle ağızları sulandırmak ta şart oldu.

AKŞAMLARI SERİN

Tariflere geçmeden önce, Salda Gölü’ne dair bir iki tüyo vermeden edemeyeceğim. Mümkünse hafta içinde ve bayram tatillerinden ayrı bir zamanda ziyaret edin. Çünkü çok kalabalık. Dinlenmek, seyredip şükretmek için ideal. Yaz aylarında da akşamları serin. Ve mutlaka, tüm doğal ve tarihi güzelliklerimiz gibi Salda’yı da korumamız, iyi bakmamız şart. Sözü çok uzatmadan tariflere geçelim istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

Burdur Şiş

Burdur Şiş

MALZEMELER

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1 kg dana kaburga yatağı kıyması

Bir yemek kaşığı kuyruk yağı

Tuz

Pide

Yeşil biber, soğan, domates gibi garnitürler

YAPILIŞI: Kaburga yatağı kıymasını kuyruk yağı ve tuz ile iyice yoğuralım. Bir saat buzdolabında dinlendirelim. Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alarak şişe geçirelim. Tüm şişi doldurduktan sonra köz üzerinde pişirelim. Arada pide parçalarını üzerine bastırarak yağını ekmeğe geçirelim. Soğanı, domatesi ve biberi közleyelim. Bütün ürünleri pide üzerine yerleştirelim. Afiyet olsun.

Burdur Muhallebisi

MALZEMELER

4 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı nişasta

Bir çay bardağı su

Bir litre süt

2 su bardağı şeker

1 su bardağı su

YAPILIŞI: Pirinç unu ve nişastayı soğuk su ile ezip akar kıvama getirelim. Nişastalı pirinç ununu süte katalım ve karıştıra karıştıra koyulaşana kadar pişirelim. Koyulaşınca, hafifçe ıslattığımız kaselere boşaltalım. Buzdolabında soğuyana kadar bekletelim. Ayrı bir yerde şeker ve suyu kaynatalım. Muhallebiyi kaselerden tabağa ters çevirip çıkartarak yerleştirelim. Üzerine koyulaşmış şekerli suyu dökelim. Afiyet olsun.