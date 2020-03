Salgın hastalık üzerine düşünmeye var mısın?

DERLEYEN: MÜRVET KARA

Koronavirüsüyle birlikte sadece günlük yaşamımızdaki alışkanlıklarımız değişmedi. İzlediğimiz filmler okuduğumuz kitaplar da yavaş yavaş farklı alanlara kayıyor. Mesela 2011 yılında çevrilen Salgın (Contagion) film indirme sitelerinde son üç haftadır en çok talep gören film oldu. Scott Z. Burns’ün yazıp Stephen Soderbergh’ün yönettiği film, Çin’den dünyaya yayılan ve 26 milyon insanın ölümüne yol açan kurgusal bir hastalığın hikayesini anlatıyor. Aslında filmi izlerken bugünkü koronavirüsün sebep olduğu pek çok belirtinin izlerine bir çok sahnede şahit oluyoruz. Biz de bu hafta evde kal çağrısına kulak verenlerin en çok izlenen Salgın filmi gibi ilgisini çekeceği filmlerini derledik. Ama küçük bir notumuz var: Psikolojik olarak zaman zaman insanı rahatsız eden bu filmleri lütfen çocuklarla birlikte izlemeyin

İngiltere’de deneyler sonucu enfekte olan şempanzeler insanları da etkisi altına alan bir salgına neden olur. 2003 yılında çekilen filmde artık sadece virüsle değil hastalığa yakalanan herkesle mücadele edilir. İngiltere yapımı bu filmin büyük beğeni toplamasının ardından 28 Weeks Later (28 Hafta Sonra) çekilmiştir.

World War Z (Dünya Savaşı Z)

2013’de vizyona giren filmde solanum enfeksiyonu tüm dünyayı tehdit etmektedir. Baş kahraman Gerry kısıtlı bir zamanda ikiye bölünen dünyanın kurtulması için çabalar. Max Brooks’un kitabından uyarlanan film salgında zombiye dönüşen insanların savaşını ele alıyor. Ayrıca bir oyundan uyarlanan Resident Evil (Ölümcül Deney) ise bu yapıma benzeyen bir başka yapıttır.

Perfect Sense (Yeryüzündeki Son Aşk)

Dünyada insanların duygularını yok eden bir salgın hastalık baş gösterir. İnsanlar duygularını kaybederken işinde başarılı bir aşçı şef ile bir doktorun aşkı ayakta kalacak mı? 2011 yapımı film bilim kurgu ve dramı birleştiriyor. Bilim kurgu ve dramın beraber ele alındığı bir diğer film ise Warm Bodies (Sıcak Kalpler). The Painted Weil (Duvak) yine romantizmin, dramın ve salgının buluştuğu enstantaneler sunuyor. Kitap uyarlaması olan Love in the Time of Colera (Kolera Günlerinde Aşk) salgın hastalıklar ile romantizmi birleştiren şaheserler arasında.

Blindness (Körlük)

Bir kadın ailesi için neler yapabilir? Tüm şehri saran bulaşıcı hastalık ile mücadelesinden zaferle çıkabilir mi? Başrolü üstlenen Julianne Moore’un eşine de bulaşan körlük ile mücadelesini anlatıyor. Aynı yılda yapılan bir başka film olan Pontypool (Öldüren Kelimeler). 2008 yapımı filme adını veren Pontypool kasabasında İngilizce sözcükler yoluyla bulaşan virütik bir hastalık baş gösterir. Bu hastalıktan korunmanın yolu nedir? Bu iki film salgın hastalıklara farklı bir perspektiften yaklaşıyor.

The Andromeda Strain (Andromeda Esrarı)

Arizona civarına düşen araştırma uydusu ardından ölümcül bir virüsü getirmiştir. 1971 yapımı filmin geçtiği kasabayı kısa zamanda ölüm sarar. Herkes hayatını kaybeder. Doktorlar ve bilim insanları virüsle mücadele etmek için kasabaya getirilir. Ancak hiçbir şey kolay olmayacaktır.

I am Legend (Ben Efsaneyim)

2007 yapımlı film insanların hayatına mal olacak bir virüsün yayılmasına engel olamayan bir bilim adamının insanlık için verdiği mücadeleyi ele alıyor. Dönemine damgasını vuran yapıtlardan I am Legend (Ben Efsaneyim) bir Francis Lawrence filmi.

Carriers (Veba)

Kimsenin gidemeyeceği Meksika kumsalına varabilmek Vebadan korunmak için tek yoldur. Ancak bu yolculuğun kuralları vardır. Yan yollardan gitmek ve başkaları ile temas etmemek. Önlerinde verilmesi gereken zor kararlar vardır. 2009 yapımlı film izleyicisini şu soruyla yüzleştiriyor “Gerçek tehdit virüs müdür yoksa insanın içindeki karanlık mıdır?”

Gamgi (Grip)

2013’te seyircisiyle buluşan Gamgi (Grip) H5N1 adlı ölümcül virüsü konu ediyor. Bulaştıktan 36 saat sonra hastayı öldüren bu virüs kısa zamanda tüm şehri etkisi altına alıyor. Kore yapımı film son günlerde dünyanın yüz yüze geldiği Covid-19 ile benzerlik gösteren temasıyla dikkat çekiyor. Hastalığa çözüm aramak için kolları sıvayan bir doktor ve itfaiyeci başarılı olabilecek midir?

Outbreak (Tehdit)

Salgınlar üzerine çalışan bir uzman ölümcül bir virüs üzerinde araştırma yapma görevini alır. Araştırmalar virüsün Amerika’ya de geldiğini göstermektedir. 1995’te beyaz perdeye yansıyan filmde Dustin Hoffman, Morgan Freeman gibi önemli isimler yer alıyor.

Contagion (Salgın)

Salgın Çin’den yayılmaktadır. Solunum ile bulaşan ve insanları kısacık bir sürede öldüren virüstür buna neden olan. Sağlık ekipleri uluslararası düzeyde salgına derman olmaya çalışır. 2011 yapımı film son günlerde gündeme oturan Corona virüs salgını ile benzerliği bakımından da dikkat çekiyor.