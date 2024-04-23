Salt Beyoğlu Filistin filmleri gösterecek

İsmini Emad Burnat ve Guy Davidi’nin “Beş Kırık Kamera” filminden alan programda, Filistin’de geçmişten bugüne yaşanan kayıpları gündeme getiren kısa ve uzun metraj on film yer alıyor. Seçki, çatışmalı bir coğrafyanın görsel kaydını tutarken; sömürgeciliğin toplumsal, politik ve ekolojik katmanlarını irdeliyor.

25 Nisan’da Salt Beyoğlu Açık Sinema’da Filistinli sanatçı ve yönetmen Inas Halabi’nin ilk uzun metrajlı “Artık Dağları Tercih Etmiyoruz” filmi gösterilecek. 27 Nisan 15.00’te Filistinli çiftçi Emad Burnat’ın İsrailli yönetmen Guy Davidi’yle bir araya gelerek çektiği “Beş Kırık Kamera”, saat 17.00’de CAMP kolektifinin “Kapımızdaki Komşu” filmi izleyiciyle buluşacak. Program, 18.30’da kısa film seçkisinin gösterimiyle sona erecek. Kısalar seçkisinde ise Muhammad Nour ElKhairy’nin “Filistin’in F’si”, Wisam Al Jafari’nin Ambience “Ambians” ve Samira Badran’ın “Toprağın Hafızası” filmleri yer alacak. Açık Sinema’da ücretsiz gerçekleştirilecek gösterimlerin ardından tüm filmler, 29 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde saltonline.org üzerinden çevrimiçi olarak izlenebilecek. Filmler, orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek. Detaylı bilgi için saltonline.org adresi ziyaret edilebilir.