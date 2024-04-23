Kısa film sevdası festivale dönüştü

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) Türkiye Burslarıyla eğitim alan yabancı öğrencileri “Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali” düzenlendi. 60 filmin başvurduğu yarışmada dereceye giren filmler için pazar günü Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde ödül töreni gerçekleştirildi. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerin buradan muhabbetle ayrılmalarını istedikleri için üniversite eğitimleri dışında alternatif eğitimler de verdiklerini belirten YTB Başkanı Abdullah Eren, "Sinema akademisi çerçevesinde kısa film festivalini ilk defa düzenledik. Farklı coğrafyadan gençlerin Türkçe kısa filmler çekmesi Türkiye için bir zenginliktir. Ülkemiz köklü bir geçmişe sahip, bu sürekliliği sağlamanın yolu da farklı kültürleri yeni bir senteze dönüştürebilmektir” dedi.





TANIŞMAYA VESİLE OLUYOR

İstanbul Üniversitesi'nde radyo, televizyon ve sinema alanında doktora yapan Festival Koordinatörü Afgan Vega Moqarabi, festivalin ortaya çıkış serüvenini anlattı. Sinema kulübünde iki yıl eğitim verdikten sonra, öğrencilerle film çekme kararı aldıklarını belirtti. Moqarabi, “Derslerimizin bir çıktısı olarak 3 tane film çektik. Bu filmleri nerede gösterelim derken, festival yapma fikri oluştu. Bu festivaller öğrenciler için büyük fırsat. Kendi ülkelerinde ünlü olsalar bile buraya geldiklerinde sıfırdan başlıyorlar. Bu gibi etkinlikler tanışmalara vesile oluyor” değerlendirmesinde bulundu.





BORÇ ALARAK FİLMİMİ ÇEKTİM

“Kurmaca” dalındaki “Chanyrak (Yuva)” adlı eseriyle “En İyi 1. Film” ödülünü alan Kırgızistanlı Aizada Alymbek, babaannesini anlattığı filmde gerçek olaylardan esinlenildiğini dile getirerek, “Ödül almayı beklemiyordum, çünkü çok iyi filmler seyrettim. Filmimde vermek istediğim mesaj, bu dünyada hepimiz yaşıyoruz ve dünya hepimiz için” ifadelerini kullandı. “Belgesel” dalındaki “Xhelo’nun Gözünden” adlı eseriyle “En İyi 2. Film” ödülünü kazanan Kuzey Makedonyalı Besa Tusha da, “Filmde bir esnafın gözünden Üsküp’ün yeni ve eski tarafının değişen mimarisini anlattım. Son filmimi borç alarak çekmiştim, bu parayla borcumu ödeyebileceğim” açıklamasını yaptı.





SETLERDE ÇALIŞMAK ÖNEMLİ

İki gün boyunca süren festivalde, Aleksandra Kardalevska, Tanju Süleyman, Joel Moriasi, Leila Norouzi’in katılımcı olduğu, "Sinema ve Uluslararası Öğrenci olmak" başlıklı bir panel düzenlendi. Panelde konuşulanları özetleyen Moriasi şunları aktardı: "Uluslararası öğrenciler bulundukları ülkede film çekmek istiyorlarsa öncelikle dil meselesini halletmesi gerekiyor. Üniversitelerindeki medya merkezi, sinema odası, kamera gibi ekipmanları kullansınlar. Kolayca ulaşabileceği ne varsa sonuna kadar değerlendirmeleri gerekiyor. Arkadaşlarından destek almaları ve bir ekip olmaları da işlerini kolaylaştırır. Setlerde çalışmaları da bir diğer önemli mesele.”



