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SALT'tan ​kuşaklar arası program ​

SALT'tan kuşaklar arası program

SALT’ın Ocak 2021’den Ocak 2022’ye kadar devam edecek programı Ardışık, Barış Doğrusöz, Deniz Gül, Volkan Aslan, Aykan Safoğlu, Fatma Belkıs-Onur Gökmen’in art arda SALT Galata’da yer alacak bağımsız sunumlarından oluşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

SALT’ın Ocak 2021’den Ocak 2022’ye kadar devam edecek programı Ardışık, Barış Doğrusöz, Deniz Gül, Volkan Aslan, Aykan Safoğlu, Fatma Belkıs-Onur Gökmen’in art arda SALT Galata’da yer alacak bağımsız sunumlarından oluşuyor.

  • Ardışık, çocukluklarını 80’lerde, ilk gençlik yıllarını 90’larda yaşamış, uluslararası kariyerinin gelişme ve olgunlaşma dönemindeki bu sanatçılar arasındaki “kuşak bağı”nı temel alıyor. Sanatçıların Ardışık programındaki işleri, sırasıyla tarihyazımı, dil, kamusallık, simgesel sermaye ve modernleşme başlıkları altında “sembolik iktidar” meselesini yorumluyor.

Ardışık programı 19 Ocak’ta, Barış Doğrusöz’ün 2017’den bu yana üzerinde çalıştığı Güç Odağı video üçlemesinin ilk mekânsal sunumuyla başlayacak. Detaylı bilgi saltonline.org adresinde.

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