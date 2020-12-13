SALT'tan ​kuşaklar arası program ​

Çocuklar eski halı ve kilimlerle halı saha yaptı

Yozgat'ta bir mahallede bulunan boş bir arsada futbol oynamak isteyen çocuklar, kendi imkanlarıyla evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri yere sererek halı saha yaptı. Mahalledeki çocuklar halı saha görünümü verdikleri boş arsada futbol oynamanın keyfini yaşıyor.