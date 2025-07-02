Samsun'da taşkın riski masaya yatırıldı

Toplantıda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, toplantıda yaptığı konuşmada, küresel ısınmanın etkileriyle birlikte taşkın risklerinin arttığına dikkat çekti. Bu çerçevede, taşkınlarla mücadelede erken uyarı sistemleri, altyapı yatırımları ve kurumlar arası koordinasyonun hayati önem taşıdığını vurgulayan Vali Tavlı, özellikle iklim değişikliğinin yol açtığı ani ve şiddetli yağışlara karşı çalışmaların hızlandırılmasını, alınacak önleyici tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesini ve bu süreçte tüm paydaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesini istedi.