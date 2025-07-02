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Samsun'da taşkın riski masaya yatırıldı

Samsun'da taşkın riski masaya yatırıldı

17:152/07/2025, Çarşamba
IHA
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Toplantı, sahada yürütülen projelerin değerlendirilmesi, koordinasyon içinde yürütülecek yeni planlamaların görüşülmesiyle ve genel değerlendirme ile sona erdi.
Toplantı, sahada yürütülen projelerin değerlendirilmesi, koordinasyon içinde yürütülecek yeni planlamaların görüşülmesiyle ve genel değerlendirme ile sona erdi.

Samsun genelinde taşkın riskine karşı alınacak önlemlerin değerlendirildiği "Samsun İli Taşkın Koordinasyon Toplantısı", Vali Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Tavlı, "Ani yağışlara karşı hızlı ve koordineli önlem şart" dedi. Toplantıda; taşkın riski taşıyan bölgeler, yürütülen altyapı çalışmaları, dere ıslah projeleri ve erken uyarı sistemleri gibi başlıklar değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, taşkın önleme tedbirlerinin yaygınlaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Tavlı: "Tüm kurumlar ortak sorumlulukla hareket etmeli"

Toplantıda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, toplantıda yaptığı konuşmada, küresel ısınmanın etkileriyle birlikte taşkın risklerinin arttığına dikkat çekti. Bu çerçevede, taşkınlarla mücadelede erken uyarı sistemleri, altyapı yatırımları ve kurumlar arası koordinasyonun hayati önem taşıdığını vurgulayan Vali Tavlı, özellikle iklim değişikliğinin yol açtığı ani ve şiddetli yağışlara karşı çalışmaların hızlandırılmasını, alınacak önleyici tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesini ve bu süreçte tüm paydaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesini istedi.

Projeler detaylıca aktarıldı

Toplantıda DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun genelinde yürütülen taşkın kontrol projeleri, dere ıslah çalışmaları ve riskli bölgelerde yapılan altyapı iyileştirmeleri hakkında detaylı bilgi verdi. Çelik, devam eden ve planlanan projelerle ilgili katılımcıları bilgilendirerek, DSİ'nin taşkın riskini en aza indirmeye yönelik çalışmalarını aktardı.




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