Sanat bizi bir bütün yaptı

Kubbealtı Vakfı Başkanı Sinan Uluant ise çok erken yaşlarından itibaren tanıdığı Uğur ve Çiçek Derman’ın birbirlerine “Uğurum” ve “Çiçiğim” diye hitap ettiklerini ve aralarında derin bir muhabbet olduğunu belirtti. Uluant, Uğur Derman’ın sanatı sevdiği gibi güzel sofraları da önemsediğini dile getirdi. Çiçek Derman’ın ablası İnci Birol ise kardeş olarak her şeyi aralarında paylaştıklarını ve kendisinin büyük bir aşkla Süheyl Ünver yanında sanata başlayınca kardeşini de tanıştırdığı dile getirdi. Birol, “Daha sonra iki nasipli insan olarak sanata adanmış bir hayat kurdular. Buna da her zaman şükrediyorum” dedi.Derman çiftinin büyük oğulları Selim Derman ise böyle bir anne babaya sahip olmanın güzel olduğu kadar ağır da bir yük olduğunun altını çizdiği konuşmasında, “Çünkü her zaman her ortamda bir omzumda annem Çiçek Derman’ın diğer omzumda ise babam Uğur Derman’ın elini hep hissettim ve hayatımıza hep nizam vermek zorunda kaldım. Bize onlardan kalan eserleri gelecek nesillere aktarmak için bugüne kadar çalıştık bugünden sonra da çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.