Sanatsal başarının ‘Formül’ü

Çok çalıştığınız halde başarılı olamadığınız hissiniyaşamayan yoktur. Oysa ki küçüklüğümüzden beri sıkı çalışmanın başarıyı getirdiği öğretilmişti. Becerinin başarıyla eş değer olmadığını, fikri biz üretip takdiri başkası topladığında belki fark ettik, ancak taşları yerli yerine koymak zaman aldı. Akıllarda o soru hala duruyor: Çalışmaktan başka başarının evrensel bir kuralı var mı? Ağ biliminin öncülerinden Prof. Albert-László Barabási, başarının çok çalışmaya veya tesadüfe bağlı olmadığını ortaya koyan bir çalışma hazırladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan “Formül, Başarının Evrensel Kanunları” kitabında, performansın gerekli ama yeterli olmadığını ağ bilimi üzerinden detaylandırdı. Başarının tek bir kanunu olmadığını anlattığı kitabında başarıya giden yoldaki beş kanunu ele aldı.

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PERFORMANS YETERLİ DEĞİL

Barabási’ye ‘çalışmaktan başka şansımız var mı’ sorusunu yönelttiğimizde, “Sıkı çalışmanın tek başına en iyi stratejim olduğuna inanıyordum. Şu an performansın hayati olduğunu bilmekle birlikte, bunun başarı formülündeki değişkenlerden yalnızca biri olduğunu da biliyorum. Başarının tek bir kanunu yok. Kitapta beş kanunu tartışıyorum ve buradaki anahtar nokta hangi kanunu ne zaman uygulayacağınızı bilmek” ifadelerini kullandı.

Performans olmadan başarının gelmeyeceğini de söyleyen Barabási, “Formül, emek gösterilmeyen bir başarı ya da başarıya giden kolay bir yol sunmuyor. Genel olarak performans başarının itici gücüdür. Ne var ki performansı ölçmek zor olduğunda, ağlar devreye girip başarıyı belirler. Formül’de performansın varlığı bariz olsa da performansı ölçmenin güç olduğu sanat örneğini kullanıyorum, bu nedenle de sanatsal başarıda ağlar önemli bir rol oynar” dedi.

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Kitap başarıya giden kısa bir yol vaad etmiyor, ancak başarılı olmak istiyorsak, çevremizdeki bütün ağları devreye sokmamız gerektiğini söylüyor. Özetle sosyal ve dışa dönük insanların çok bildiği bir şeyi söylüyor: Çevreni ne kadar geniş tutarsan, performansını başarıya dökmek o kadar kolay olur.