Sarı noktaya karşı yeşil beslen

Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen ‘maküla dejenerasyonu’, 50 yaş sonrası kişilerde geri dönüşsüz görme kaybına yol açıyor. Hastalık kitap okuma, dikiş dikme ve araba kullanma gibi gözün keskin görme yeteneğinden sorumlu bölgeyi hedef alarak körlüğe yol açıyor.

KESKİN GÖRÜŞ AZALIYOR

Hastalığın ilerleyen evrelerinde görüntülerde biçim değişikliği, lekelenme, çizgilerde kırılma, okuma hızında yavaşlama, yüzleri tanıma ve araç kullanmada zorluk yaşandığını aktaran Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Arif Koytak, “Hızlı ve şiddetli seyreden hastalıkta ani merkezi görme kayıpları gelişebiliyor. Henüz sebebi tam olarak bilinmese de hastalığın temelinde retina işlevselliğinin yaşa bağlı olarak değişmesi, hücresel atıkların birikmesi yatıyor” diye konuştu.

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Prof. Dr. Arif Koytak

GÖRME KAYBI KAÇINILMAZ

Hastalığın yaş ve kuru olmak üzere 2 tipi bulunurken, olguların yüzde 85-90’ı kuru tipte görülüyor. Hastalığın detayların Yeni Şafak’a anlatan Prof. Koytak, “Görme kayıpları kuru tipte ileri evde görülüyor. Yaş tipte ise retina ve komşu tabakalar arasında kan damarları gelişiyor. Damarlarda sıvı kaçağı ve kanamalar oluyor ve böylece retinanın işlevi bozuluyor. Zamanında tedavi edilmeyen yaş tip sarı nokta hastalığında, kısa sürede merkezi görme kaybı yaşanıyor” şeklinde konuştu.

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BESLENME ŞEKLİ ETKİLİYOR

Kuru tip hastalıkta görme kaybını durduracak tedavi bulunmazken, besin takviyeleriyle hastalığın ilerlemesi geciktirilebiliyor. Beslenme alışkanlığıyla bu hastalık arasında ilişki bulunduğuna işaret eden Koytak, “Bu bakımdan sarı nokta hastalığı için geliştirilmiş özel içerikte vitamin ve antioksidan takviyeleri, yeşil yapraklı sebzeler ve balık içerikli beslenme, sigaranın bırakılması ve düzenli egzersiz öneriliyor” dedi.

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ENJEKSİYON VEYA LAZER

Koytak sözlerini şöyle sürdürdü: “Hastalığı göz içine enjekte edilen bazı ilaçlar yavaşlatabilirken, pek çok hastada, kaybedilen görmenin bir kısmı geri kazanılabiliyor. Bu tedavi yanıtsız kaldığında ise soğuk lazer yöntemi uygulanıyor. İleri derece görme kaybı gelişen hastalara, yaşamsal aktiviteleri kolayca yapabilmeleri için özel teleskopik gözlüğün reçete edilmesi veya göz içine teleskopik mercek yerleştirilmesi gerekiyor.”

Vitamin almayı unutmayın

Sarı nokta hastalığı için çoklu vitamin bileşimleri tavsiye eden Prof. Koytak, “C ve E vitaminleri, çinko, bakır, lütein ve zeaksantin sağlıklı retinada bulunan temel elemanlar. Bu takviyeler sarı nokta hastalığının ilerleme hızını azaltır. Ispanak, pazı, lahana, brokoli, havuç ve yeşil fasulye gibi yeşil yapraklı sebzelerin tüketimini artırın. Balık ve balık yağı tüketin. Sigarayı bırakın ve güneş ışığından korunmak için ultraviyole filtreli güneş gözlüğü kullanın. Düzenli egzersizi de unutmayın” dedi.