Şehadetinin 57'nci yıl dönümünde 'Seyyid Kutub ve İslami Düşüncesine Etkileri' sempozyumu düzenlendi

İslam alimi ve eylem adamı Seyyid Kutub'un şehadetinin 57'nci yıldönümünde çeşitli düşünsel, siyasi ve medya kuruluşu tarafından İstanbul’da “Seyyid Kutub ve İslami Düşüncesine Etkileri” başlığı altında sempozyum düzenlendi.

Sempozyumu düzenleyen ve katılan kuruluşlar arasında; Davet ve Kardeşlik Vakfı, Dünya Düşünce ve Kültür Forumu, İnsan ve Medeniyet Vakfı, Siret Vakfı, Medeniyetler Vakfı, Ezder mezunlar derneği, Nahda Forumu vardı.

Sempozyuma ayrıca, aralarında AK Parti eski Dış İlişkiler Sorumlusu ve Sosyoloji Profesörü Yasin Aktay, Müslüman Kardeşler Basın Sözcüsü Talat Fahmi, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Eşin, Türkiye İslam Okulları Birliği Başkan Yardımcısı Saad Yasin, El-Ezher Üniversitesi Öğretim Üyesi İsmail Ali, Tefsir ve İslam Bilimleri Profesörü Tewfik Zebadi, Hasam Ali Yusuf, Müslüman Kardeşler Genel Şura Konseyi Üyesi Medhat El-Haddad, Davet ve Kardeşlik Vakfı Başkanı Maruf Çelik, Medeniyet Vakfı Eski Başkanı Muhammed Beşir, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fıkıh ve Temel İslam Bilimleri Öğretim üyesi Muhammed Amin El-Cemal'in de bulunduğu Türkiye’den ve yurtdışından çok sayıda İslami ve akademisyen katıldı.

Sempozyuma ayrıca aralarında Eğitimci ve Yazar Selahaddin Eşçakırgil, Doğruhaber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Sabaz ve Kuveyt Toplum Dergisi eski Genel Yayın Yönetmeni Şaban Abdurrahman'ın da yer aldığı gazeteciler de katıldı.

Sempozyum "Seyyid Kutub'un İslami Akımlar Üzerindeki Etkisi" ile başladı

Üç oturumdan oluşan sempozyumun her bir oturumunda çeşitli konular ele alındı.

İlk oturum "Seyyid Kutub'un İslami Akımlar Üzerindeki Etkisi" başlığını taşıdı. Davet ve Kardeşlik Vakfı Başkanı Dr. Maruf Çelik moderatörlüğündeki oturumda Konuşmacılar, Seyyid Kutub'un Türkiye'deki İslami kesimin üzerindeki etkisini, Seyyid Kutub'un prensiplerine olan bağlılığı ve İslami düşünceye olan katkısını ele aldı.

İkinci oturumda ise, Medeniyet Vakfı eski Başkanı Muhammed Beşir’in moderatörlüğünde, “Fikir ve Metodun Özellikleri” başlığıyla, Seyyid Kutub’un İslami tasavvurunun özellikleri, Seyyid Kutub’un İslam’da sosyal adalet hakkındaki görüşü ve Seyyid Kutub’un düşüncesindeki Moderasyon ele alındı.

Seyyid Kutub'un Müslüman ailelerin yaşamlarına etkisi

Üçüncü oturumda ise, Eğitimci, yazar Dr. Mona Sobhi moderatörlüğünde “Seyyid Kutub İnsan ve Duygular” başlığıyla, Seyyid Kutub’un hayatındaki insani ve edebi yönler incelendi. Seyyid Kutub'un aile ve eğitim konularındaki görüşlerini ve Müslüman ailelerin yaşamlarına etkisi değerlendirildi.