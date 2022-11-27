Şehir rehberi

Atık malzemelerle anlatılan hikâyeler

Topladığı atık malzemeleri yeniden yorumlayarak, geçmişte hikayeleri olan objelere yeni senaryolar yazan sanatçı Georgios Fragkoulis’in tasarladığı dekoratif gemiler, dünyanın dört bir yanındaki sanatseverlerin evlerini süslüyor. Çöpe ya da sahile atılan malzemelerin aslında ömrünün tamamlamadığını, size yeni hayaller kurduracak birer sanat eserine dönüştürülebileceğini anlatıyor.

Sanatçı Georgios Fragkoulis, eski ve atık eşyalarla yeni hikayeler yaratılmasını sağlayan ve son yılların popüler akımı olan ‘Junk Art’ın Yunanistan’daki en önemli temsilcilerinden.

Midilli Adası’nda yaşayan ve adada atölyesi ile satış mağazası bulunan Fragkoulis; sahilde, sokakta ya da doğada bulduğu tahtaları, plastik malzemeleri, metalleri, eski metal mekanizmaları toplayarak dekoratif objelere dönüştürüyor. Tamamen el yapımı ve atık malzemelerden tasarlanan bu dekoratif objelerin müdavimleri arasında da dünyaca ünlü isimler var.

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Kaz Dağları’nda Ultra Kış Koşusu

Bu yıl 3-4 Aralık tarihlerinde Kaz Dağları’nda altıncısı düzenlenecek Kar Spor İda Ultra-Trail’de hazırlıklar büyük bir coşkuyla devam ediyor. Dünyanın en fazla oksijen oranına sahip ikinci bölgesi olan Kaz Dağları’nda gerçekleştirilecek yarış, 4 farklı parkurdan oluşacak. Köy Koşusu 15K, Run Zeus 36K, İda Half Ultra 66K, İda Ultra 114K parkurları ile katılımcıları tarafından özlemle beklenen yarışta koşucular, toplam 17 köyden geçerek Aeneas Kültür Rotası’na dokunacaklar. Yunan mitolojisine konu olan efsaneleri ile ünlü Kaz Dağları’nda Kar Spor İda Ultra Trail koşucuları, tarihin ve doğanın içinde eşsiz bir koşu deneyimi yaşayacak. 114 km uzunluğunda olan yarışın startı

3 Aralık Cumartesi saat 07.00’de Yeşilyurt Mey-dan’dan başla-yacak, 24 saat içerisinde sona erecek.

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Orhan Pamuk’u dinlemeye hazır mısınız?

Birçok başka edebiyat ödülünün yanı sıra, 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen ve bu ödülü alan ilk Türk olan Orhan Pamuk’un, birçok jenerasyonun farklı zaman dilimlerinde kendine yansıtacağı farklı duygularla okuduğu kitapları Storytel’de. Orhan Pamuk’un kendisinin seslendirdiği Babamın Bavulu’nun yanı sıra Kırmızı Saçlı Kadın, Kara Kitap ve Yeni Hayat da şimdi Storytel’de dinlenebilir.

Orhan Pamuk’un Storytel’e eklenecek diğer kitapları ise, Masumiyet Müzesi, Veba Geceleri, Cevdet Bey ve Oğulları, Benim Adım Kırmızı, Beyaz Kale, Kafamda Bir Tuhaflık, Kar, Ben Bir Ağacım ve Sessiz Ev olacak.

“Atölye Üsküdar’’ açıldı

Üsküdar Belediyesi, teknoloji alanında çeşitli etkinlikler ve kişisel gelişim odaklı programların düzenleneceği inovasyon merkezi Atölye Üsküdar’ın açılışını gerçekleştirdi. Açılış programında yapay zeka, girişimcilik ve teknoloji, metaverse konulu workshop ve etkinlikler gerçekleşti. Atölye Üsküdar ile birlikte çocuk, genç ve yetişkinlere teknolojinin yön verdiği eğitici aktivitelerle bir araya getirmeyi planlıyor.

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İnsanlığa adanan bir koleksiyon

“Sürdürülebilir bir dünya prensibini yaratmak ve insanlığı sağlıklı gelecek nesillere taşıyabilmek için, düşünce yollarımızı sürdürülebilir hale getirmek önemli olandır” diyen Tasarımcı Arzu Kaprol, geleceğin modasını tasarlamaya devam ediyor. İnsan İnovasyon Tasarımcısı Arzu Kaprol, “Homage To Humanity/ İnsanlığa Saygı” koleksiyonunun kalbinde, gerçekleştirdiği seyahatlerin olduğunu sözlerine eklerken tasarımların yaratılış mottosunun “insanlığa saygı” olduğunun bir kez daha altını çiziyor. Kendi içinde döngüsel tasarım sistemi olarak tasarlanan, ilhamını büyülü kıta Antarktika’dan alan koleksiyonda, desenler bu buzullarda çekilen fotoğraflardan tasarlandı. Anadolu’dan Antarktika’ya uzanan seyahatler zincirinin bir yansıması olan koleksiyon, Kars’ta buzların üzerinde koşan atların, kutupta yaşayan penguenlerin eşsiz renklerinin gizli izlerini gardıroplara ve bedenlerimize taşıyor. Koleksiyonda rahatlığın ön planda tutulduğu sweatshirt ve trikolar, özel kuplarıyla rahatlık ve şıklığı beraber sunan pantolonlar ve tulumlar dikkat çekiyor.

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Kitapların büyülü dünyası

İki yılın ardından Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı yeniden kitapseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Fuar bu yıl, 3-11 Aralık tarihleri arasında düzenleniyor. TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın “Onur Yazarı” ise Nazlı Eray. Fantastik edebiyattan bilim kurguya edebiyatın büyülü gerçekçilik akımına odaklanacak fuarın bu yıl ki teması, “Kitabın Büyülü Dünyası”. Fuar süresince düzenlenecek onlarca söyleşi, panel ve etkinlik ile ziyaretçiler kitapların dünyasına hep birlikte yolculuğa çıkıyor.