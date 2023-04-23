Şehir Rehberi

Geçmişe Davetlisiniz Efendim

“Geçmişe Davetlisiniz Efendim 26” sergisi Türkiye’nin en önde gelen koleksiyonerlerine ait seçme eserleri bir araya getiriyor. Sergi, koleksiyonerliğin toplumda yaygınlaşmasını ve sevilmesini amaçlıyor, koleksiyonerliğin çok pahalı bir zevk olmadığı, isteyen herkesin kendine yakın bulduğu herhangi bir konuda koleksiyon yapabileceğini vurguluyor. Sergi 29 Nisan’a kadar Axis İstanbul AVM Sergi ve Fuaye Salonu’nda ziyarete açık ve ücretsiz olacak.

Sentez ve Montaj

Salt’ın sanatçı, yazar ve eğitimci Özer Kabaş’ın (1934-1998) yazılarını bir araya getiren e-yayını “Sentez ve Montaj: Özer Kabaş Yazıları” genişletilerek basılı kitap olarak yayımlandı. Kabaş’ın üretimine dair uzun soluklu bir araştırma sürecinin parçası olarak sunulan kitap ile birlikte sanatçının arşivi de Salt Araştırma’da çevrimiçi erişime açıldı.

Yeşil bir dünya bilinci için çizgi hikâye serisi

Enerjisa Enerji, ‘Herkes için Daha İyi Bir Gelecek’ sağlamak üzere sürdürülebilir bir dünya yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor. Enerjisa Enerji bu doğrultuda tüm nesillerin daha yeşil bir dünya bilinci ile hareket etmesine katkı sağlamak amacıyla ‘Geleceğin Kahramanı’ 2D çizgi hikâye serisini çocuklarla buluşturuyor. Serinin Youtube’ta yayınlanan ilk altı bölümü 6,5 milyona yakın izlenme ile büyük ilgi gördü.

Bayramda paylaşmanın mutluluğu

Ramazan Bayramı’nda paylaşmanın mutluluğu LC Waikiki Kart ile çoğalıyor. LC Waikiki Hediye Kart, binlerce hediye seçeneğini bir arada sunuyor. İstediğiniz miktarda yükleme yapabileceğiniz Hediye Kartları, bir yıl boyunca birden fazla alışverişte kullanabilmekle birlikte tek seferde kullanma zorunluluğu bulunmuyor. Hediye Kart’ın tüm çeşitleri LC Waikiki mağazalarında ve www.lcwaikiki.-com’da satışa sunuyor.

Şevket Akıncı Borusan Müzik Evi’nde

Bu yıl 50. yaşını ve sanatta 30. yılını kutlayan gitarist ve besteci Şevket Akıncı, 5 Mayıs Cuma günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’ne konuk oluyor. Yıllar içerisinde çalıştığı önemli isimlerin de kendisine eşlik edeceği bu konserde, 2021’de Tarla Records tarafından yayınlanan Dünyada Saat Kaç ve 2017 yılında A.K. Müzik tarafından yayınlanan Escher Chronicles albümlerinden seçmeler izleyici ile buluşacak.

Arşiv, belge ve sanatçı

Türkiye’de kavramsal sanatın öncüleri arasında yer alan Cengiz Çekil’in Eda Berkmen küratörlüğünde Arter’de gerçekleşen Bugün de Yaşıyorum başlıklı retrospektif sergisi bağlamında 27 Nisan Perşembe akşamı 19:00’da Sevgi Gönül Oditoryumu’nda bir söyleşi gerçekleşecek. Arter’in Genel Yayın Yönetmeni Süreyyya Evren’in moderatörlüğünü üstleneceği “Cengiz Çekil: Arşiv, Belge ve Sanatçı” başlıklı söyleşide Merve Elveren, Vasıf Kortun, Esra Sarıgedik ve Sezin Romi konuşmacı olarak yer alacak.

Tarih-Lenk yeni evinde

Y. Hakan Erdem’in bir döneme damgasını vuran, uzun zaman ses getiren eseri Tarih-Lenk gözden geçirilmiş yeni baskısıyla artık Timaş Tarih’te. Erdem, Türkiye’de türünün ilk örneği olan Tarih-Lenk isimli eserinde anlı şanlı akade-misyenlerin ve araştırmacıların kaleme aldıkları tarih metinlerindeki akıl almaz hataları gözler önüne seriyor.

Rami Kütüphanesi çocukları bekliyor

İstanbul’un en büyük, Avrupa’nın ise sayılı kütüphanelerinden olan Rami Kütüphanesi, atölyelerden drama etkinliklerine, konserlerden dans gösterilerine, foto safariden harita yarışmasına kadar onlarca etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Katılacak çocuklar için Rami Kütüphanesi ara tatilde bayram yerine dönüyor, çocuklar hem 23 Nisan’ı hem de Ramazan Bayramı’nı kütüphanede çifte bayram olarak kutlayacak.

Üsküdar kitapla buluşacak

Türkiye’nin önde gelen yayınevleri ve birbirinden değerli yazarların katılımlarıyla 8. Üsküdar Kitap Fuarı 29 Nisan-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Afgan Kızı İstanbul’da