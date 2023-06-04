Şehir Rehberi

“Açık Yapıt” Londra Tasarım Bienali’nde

Melek Zeynep Bulut’un “Açık Yapıt” Adlı Yerleştirmesi Londra Tasarım Bienali’nde! Melek Zeynep Bulut’un performatif, deneysel bir mekân kurgusu olan eseri “Açık Yapıt”, 1-25 Haziran 2023 tarihleri arasında Londra Tasarım Bienali’nde Somerset House’da yer alacak. Bienalin bu yıl gerçekleşecek dördüncü edisyonunun teması; tasarımı sınırların ötesinde ele alan, yeni uluslararası iş birliği biçimlerini keşfeden ve multidisipliner tasarım aracılığıyla katılımı teşvik eden “Küresel Oyun: İşbirliklerini Yeniden Eşlemek” olacak.

Caz adına bir “Tahayyül”

Bu sene 8. kez gerçekleştirilecek olan Nilüfer Caz Festivali, 8- 15 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. “Tahayyül” teması altında gerçekleştirilecek festival, genç nesillere hayal kurmayı hatırlatma fikri etrafına konumlanıyor. Yerli ve yabancı müzisyenlerin konserleri, farklı disiplinlerden konuşmacıların katılımıyla gerçekleşecek festival, ilham veren panelleri ve çeşitli ilgi alanlarına yönelik tasarlanan atölye çalışmaları ile müzikseverleri bir araya getirecek. Festival kapsamında; Mert Pekduraner, Yemen Blues, Nova Norda, Kerem Görsev Trio&Elif Çağlar, GoGo Penguin, Guillaume Perret, Volkan Öktem, Jehan Barbur, Maya Perest ve Birkan Nasuhoğlu dinleyicilerle buluşacak.

Sahaflar Çarşısı’nda Görüp İşittiklerim

120 yılı aşkın süredir sahaflık mesleğini sürdüren bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olan Turan M. Türkmenoğlu’nun kısa sürede tükenen kitabı “Sahaflar Çarşısı’nda Görüp İşittiklerim” 2.baskısıyla www.otuken.com.tr de ve tüm seçkin kitapçılarda yerini aldı. 20. yüzyılın başından günümüze kadarki kültür tarihimizin gizli kalmış yönlerine dikkat çekici bir katkı sınan kitap, daha önce kayda geçmemiş pek çok hatırayı, anekdotu okuyucusuna ulaştırıyor.

Kumaştan stile

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından ve Türkiye Dokuma Atlası projesi kapsamında planlanan etkinliklerin ilki 6 Haziran günü başlıyor. İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü giriş salonunda gerçekleştirilecek etkinlik, Moda Tasarımcısı ve Akademisyen Özlem Süer’in katılımları ile “Kumaştan Stile” başlıklı söyleşi ile başlayacak. Söyleşinin ardından yine Özlem Süer liderliğinde, tasarımcı adaylarının katılımı ile “Ahşap Baskı ile Kendi Getirdiğin Denim Giysini Yeniden Tasarla” ileri dönüşüm atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Doğadan ilhamla tasarlandılar

Ariş Pırlanta Dünya Çevre Günü’ne özel hazırladığı ağaç ve çiçek formlu tasarımlardan oluşan tasarımlarını çevreci ve doğayı sevenlerin beğenisine sunuyor. Yeni tasarımlarıyla her bir parçası mucizevi, her bir detayı yeniden keşfedilecek güzellikteki doğanın eşsiz detaylarından ağaç ve çevremizde yeşeren çiçeklerin önemine dikkat çekiyor.

Pera Öğrenme’den “Tasarımın Ritmi”

Pera Müzesi Öğrenme Programları, 24 Haziran’a dek devam eden “Tasarımın Ritmi” programında farklı yaş gruplarına yönelik tasarım atölyeleri düzenliyor. Cumartesi günleri gerçekleşen Pera Çocuk ve Pera Genç atölyelerinde, taş ve bronz ağırlıkların efsane ve hikâyeler barındıran sembolleri ile çini ve seramiklerin tekrarlayan motifleri, yaratıcı sanatsal çalışmalara ilham oluyor.

Paris’te bir Türk

“Mitolojik Hikayeleri” kendine özgü biçimde heykellerine aktaran ve dünyanın önemli sanat merkezlerinde kişisel sergiler açarak Türk sanatını yurt dışında temsil eden ünlü heykeltıraş Cem Sağbil, 2010 yılında Paris’te açtığı kişisel sergisinden sonra 13 Haziran’da “Resıster De La Nature Au Mythe” “Direnç-Doğadan Mitlerei” ile Paris 10. Bölge Belediye Binası’nda ikinci kişisel sergisini açmaya hazırlanıyor.

Molozlar sanat eserine dönüştü

İstanbul Teknik Üniversitesi “Landscape and Art” dersi ve Türkiye’de faaliyet gösteren inşaat firması Benesta iş birliğiyle düzenlenen “İleri Dönüşüm Tasarım: İnşaat Atıklarından Heykel Tasarımına” öğrenci yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Yarışma bu yıl ilk olarak “Molozlar Yeniden Sanatta Can Buluyor” temasıyla gerçekleştirildi. “Safe Place” isimli çalışmasıyla İTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Esra Balcı birincilik ödülünü kazandı.

Marmaris sanatla yeşerecek

“Marmaris’i sanatla yeşerteceğiz” sloganıyla yola çıkan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl ikinci kez sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Amos Antik Kenti’nden ilham alarak “Toprağın Gücünden Sanatın Büyüsüne” temasıyla gerçekleşecek festival, 26 Haziran tarihine kadar sürecek. Antakya Medeniyetler Korosu, Berlin Filarmoni Piyano Dörtlüsü, Cihat Aşkın, Hatay Akademi Orkestrası, Selen Beytekin ve İstanbul Superband, GeoTrain Jazz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi pek çok yıldız sanatçının ve ekibin konuk olacağı festival, ücretli ve ücretsiz birçok farklı etkinlikle renklenecek.

Çevrimiçi iki sergi

Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Grafik Tasarım Bölümü öğrenci ve akademisyenlerinin ortak çalışması olan iki dijital sergi kendinden söz ettirmeyi başardı. İlk sergi “Ekinoks 2” 15 ülkeden 139 sanatçının katılımıyla gerçekleştirildi. Üniversitenin düzenlediği çevrimiçi sergi 5. Levent kampüsünün dijital olarak modellenmesiyle tasarlandı. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında hazırladığı bir diğer sergi “Stop Violence Against Women”da ise kadının toplumsal hayattaki yerine, kadına yönelik şiddete, kadın haklarına ve kadın cinayetlerine vurgu yapıldı.

İstanbul Müzik Festival’inde 51. yıl

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali, Borusan Holding sponsorluğunda müzikseverlerle buluşuyor. 17 Haziran’a kadar, 18 farklı mekânda, 25 konserde, 60’ın üzerinde ismi ağırlayacak. Çağımızın en büyük keman virtüözlerinden, Anne-Sophie Mutter, kendi adını taşıyan vakfının desteklediği genç müzisyenlerden oluşan Mutter’s Virtuosi yaylı orkestrasıyla birlikte İstanbul Müzik Festivali’ne konuk olacak. 13 Haziran akşamı AKM’de gerçekleştirilecek konserde Mutter ve virtüöz orkestrası, Bach’tan Previn’e uzanan bir repertuvarı seslendirecek. Konserden önce Anne-Sophie Mutter’e festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü sunulacak. Konservatuvarların müzik bölümünde eğitim gören öğrenciler, konserleri her sene olduğu gibi ücretsiz takip edebilecek.







