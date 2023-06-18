Şehir Rehberi

Her Neye Bakarsam Sen Varsın Orda

Üsküdar Belediyesi, halk ozanı ve şair Aşık Veysel’in vefatının 50. yılı anısına “Her Neye Bakarsam Sen Varsın Orda” sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde Erkan Doğanay küratörlüğünde düzenlenen sergide, Aşık Veysel’in yaşamı ve sanat yolculuğundan kesitler İstanbullularla buluşturuldu. Sergi, 4 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.

Öğretmen ve öğrencisinin düeti: HERE WE GO

Başarılı müzisyenliğinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndaki eğitmen rolüyle müzik dünyasına yeni yetenekler kazandıran Aycan Teztel, öğrencisi Burak Dursun ile yıllar sonra “Here We Go” bestesinde bir araya geliyor. Klasik müzik ve caz alanında aldığı derecelerle her geçen gün müzik sektörünün basamaklarını tırmanmaya devam eden eski öğrencisi ve meslektaşı Burak Dursun ilham verdiği bestede etkileyici trompet ve flugelhorn performansıyla Teztel’e eşlik ediyor.

Açık Hava’da film keyfi başka

Zorlu Center’ın bu yıl Atelier Gelarto dondurma sponsorluğunda hayata geçirdiği Açık Hava Sineması başladı. Zorlu Center, birbirinden farklı türlerdeki, keyifli filmleri 13 Temmuz tarihine kadar her salı ve perşembe saat 21.00’da Meydan Katı Park alanında ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşturacak.

Ahmet Midhat’ın “Para”sı ilk kez yayımlanıyor

VakıfBank Kültür Yayınları’nın yayın yelpazesi yeni eserler ile genişlemeye devam ediyor. Modern Türk edebiyatının kurucularından gazeteci, roman ve tiyatro yazarı Ahmet Midhat Efendi “Para” başlıklı kitabı raflarda yerini aldı. Kitap, bireylerin dünyadaki itibarı ile ekonomik itibarı arasındaki iç içe geçen ilişkilere odaklanıyor. Yazar, ilk kez 1887 yılında yayımlanan romanında Sulhi ve Vahdeti karakterleri üzerinden 19’uncu yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı toplumunun para karşısındaki konumlarının temsili bir panoramasını ortaya koyuyor.

Doğançay resim yarışmasında en iyiler sergileniyor

Doğançay Müzesi “18. İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması Sergisi”, Beyoğlu’nda sanatseverlerle buluştu.Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen ödül töreni ve sergi açılışında, dereceye giren ve eserleri sergilenen 40 öğrenciye hediyeleri verildi. Sergi 30 Haziran’a kadar görülebilir.

Zarifoğlu’nun yedi güzel kitabı

Edebiyatımızın büyük ustalarından Cahit Zarifoğlu’nun tüm eserlerini yayınlayan Ketebe, yedi yeni kitapla okuru selamlıyor. Hemen hemen her türde kalem oynatan ve ortaya birbirinden eşsiz eserler çıkaran Zarifoğlu’nun kitapları, titiz bir edisyonla gözden geçirilip yayınlandı. Hikâye, söyleşi, tiyatro oyunu ve eleştiri kitaplarından oluşan yedi eser, okura yedi güzel adamdan biri olan Cahit Zarifoğlu’nun zengin yazın dünyasından bir demet sunuyor. Güneşte Bir Gece, Bir Kelime Daha, Şehirde Köşe Bucak, Ben de Botanikten Hiç Anlamam, Okuyucular, Sütçü İmam, Sizi Görmeliydim kitaplarıyla Zarifoğlu Külliyatı’nın büyük bir kısmı tamamlanmış olacak.

Geleceğin sineması 20 yaşında!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TÜRSAK Vakfı’nın iş birliği ile sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için bu yıl 20. kez gerçekleştirilen; “Geleceğin Sineması”na başvurular başladı. Konu sınırlaması bulunmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki devlet, özel ve vakıf okullarının sinema ve medya bölümlerinde okuyan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmanın başvuruları https://www.geleceginsinemasi.com/ adresindeki form üzerinden gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi, 3 Temmuz.

Her Neye Bakarsam Sen Varsın Orda

Üsküdar Belediyesi, halk ozanı ve şair Aşık Veysel’in vefatının 50. yılı anısına “Her Neye Bakarsam Sen Varsın Orda” sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde Erkan Doğanay küratörlüğünde düzenlenen sergide, Aşık Veysel’in yaşamı ve sanat yolculuğundan kesitler İstanbullularla buluşturuldu. Sergi, 4 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye’nin ortak mezuniyet sergisi

Her yıl, ülkenin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını İstanbul’da aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturan BASE’in 2023 edisyonu için başvuru kabulü devam ediyor. Son başvuru tarihi 25 Haziran. Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan BASE, Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, cam ve seramik, geleneksel Türk sanatları ve diğer ilgili bölümlerinden 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında mezun olan veya olacak olan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvurusuna açık! Başvurular base.ist web sitesi üzerinden gerçekleşiyor.

İstanbul odaklı özgün yazılar bekleniyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün hakemli akademik dergisi YILLIK: Annual of Istanbul Studies, Aralık 2023 ve 2024’te yayımlanacak yeni ciltleri için yazı başvurularını bekliyor. İstanbul’un farklı dönemlerine dair özgün makalelere, deneme yazılarına, kitap ve sergi incelemelerine açık olan YILLIK’a başvurular 20 Haziran’a kadar devam edecek.







