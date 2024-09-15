Şehir Rehberi

Bir psikiyatrla sohbet

Galataport İstanbul; ruh, beden ve zihne iyi gelen etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Mekân, 15 Eylül (bugün) tarihinde Paket Postanesi’nde Prof. Dr. Berna Diclenur Uluğ’u konuk ederek ekran bağımlılığının etkileri ve kaygı bozukluğunu “Bir Psikiyatrla Sohbetler” söyleşisinde masaya yatıracak. 40 yıldır psikiyatri alanında hizmet veren Uluğ, etkinlikte önemli soru ve sorunlara değinecek. 100’er kişilik kontenjanla sınırlı, ücretsiz etkinliğe kayıtlar Galataport İstanbul mobil uygulamasından yapılıyor.

Hiçbir Yere Çıkmayan Merdivenler

Arter’in her yaştan sanatseverlerin yaratıcı süreçlerini deneyimlemeye davet eden yetişkin atölyeleri, eylül ayında da devam ediyor. 21 Eylül Cumartesi günü Deniz Kulaksızoğlu yürütücülüğünde gerçekleşecek “Hiçbir Yere Çıkmayan Merdivenler” atölyesi, Arter’de devam etmekte olan Farz Et Ki Sen Yoksun başlıklı sergide yer alan çeşitli merdiven modellerinden yola çıkıyor. 28 Eylül Cumartesi günü ise Güneş Terkol yürütücülüğünde gerçekleştirilecek “Hikâye Anlatımı ve Dikiş Atölyesi”, “Çağdaş Sanatta Üretim Yöntemleri” başlıklı atölye serisinin ilk etkinliği olarak katılımcıları bekliyor.

Fotoğraflarla birlikte ileriye

26 yıl önce yerel düzeyde başlayan ve 20 yıldır dünyanın dört bir yanından fotoğrafçıları ortak bir noktada buluşturan Orhan Holding Uluslararası Fotoğraf yarışması için başvurular başladı. Uluslararası fotoğraf yarışması için bu yıl “Birlikte İleriye” teması belirlendi. Yarışma; Renkli, Siyah-Beyaz ve Kreatif olarak üç kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılmak isteyen fotoğrafçılar başvurularını https://ipc.orhanholding.com/tr/ adresi üzerinden 2 Kasım 2024 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

Komşu mutfakların tarifleri bu festivalde

Bu yıl 24-26 Eylül tarihlerinde “Komşu Mutfaklar” temasıyla düzenlenecek ve Fethiye’nin geleneksel mutfak kültürünü dünyaya tanıtacak olan 2. Fethiye Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali için geri sayım başladı. Festival, Türkiye ile Yunanistan’dan ünlü şefleri, akademisyenleri, gazetecileri ve yazarları Fethiye’de bir araya getirecek. Fethiye’nin sahip olduğu geleneksel mutfak kültürünün, uluslararası boyutta bir uygulama ve katılımla tüm ziyaretçilere yaşatılacağı festival, Ege ve Akdeniz’in iki yakasını gastronomi teması ile birleştirecek.

19. Uluslararası Mimarlık Sergisi başvuruları uzatıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’nda yer alacak projenin belirlenmesi amacıyla yapılan açık çağrı 23 Eylül 2024 tarihine uzatıldı. Venedik Bienali 19. Uluslararası Mimarlık Sergisi gelecek yıl 10 Mayıs–23 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Bienaldeki Türkiye Pavyonu’nun koordinasyonunu üstlenen İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından sergide yer alacak projeyi belirlemek amacıyla yapılan açık çağrı 23 Eylül Pazartesi, saat 17.00’de sona erecek. Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi’ndeki Türkiye Pavyonu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve T.C. Dışişleri Bakanlığı himayesinde, Schüco Türkiye ve VitrA’nın eş sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Başvuru ve seçim süreci hakkında ayrıntılı bilgiye web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Meriç Dönük’ten arp resitali

Tanınmış arpist ve akademisyen Meriç Dönük’ün arp resitali, 34. Akbank Caz Festivali kapsamında 29 Eylül Pazar, saat 11:00’de Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşecek. Dönük, konserinde arp enstrümanına özgü olan ve doğaçlamaya geniş olanak sağlayan hacimli, zengin yapının kültürümüzün folklorik öğeleriyle buluştuğu bir repertuvar seslendirilecek. Türk makam müziğinden çeşitli coğrafyaların geleneksel ezgilerine uzanan bu seçkide Ariel Amirez, Francisco Tarrega, Paul Desmond, Sting, Bora Uymaz gibi değerli bestecilerin eserleri yer alacak. Festival detaylı bilgisi Akbank Sanat web sitesinde bulabilirsiniz.

‘Mitik Söylem ve Kadın’ konuşulacak

Kadın ve Demokrasi Vakfı’nın literatüre katkı sağlamak ve üretilen bilgi birikimini yaygınlaştırmak adına iki senede bir gerçekleştirdiği KADEM Kadın Araştırmaları Kongresi, 10 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nde yapılacak. 10.su düzenlenecek akademik kongrenin ana teması “Mitik Söylem ve Kadın” olarak belirlendi. Değerlendirilmek üzere iletilen bildiri özetleri 750 ila 1000 kelime arasında olmak zorunda. Kabul edilen bildiri özetleri kongre kitapçığında yer alacak ve seçilen ilk üç bildiriye toplamda 90 bin TL ödül verilecek. Ayrıca kabul edilen bildiri metinleri, editörlü uluslararası kitap olarak yayınlanacak. Kongreye bildiri göndermek için son tarih 25 Ekim 2024 olarak açıklandı.

Bir evliliğin senaryosu

Yazar Ingmar Bergman’dan “Bir Evlilikten Sahneler”, Yapı Kredi Yayınları Modern Klasikler’den bir kez daha okuyucuyla buluşuyor. Öncel Naldemirci’nin çevirisiyle okuyucuya sunulan kitap, kariyeri boyunca altmışın üzerinde film yönetmiş, 170 oyun sahnelemiş, yüzün üzerinde kitap ve makale kaleme almış olan Ingmar Bergman’ın tiyatroya uyarladığı tek filmi olarak öne çıkıyor. Orta sınıftan ayrıcalıklı bir evli çiftin on yıla yayılan boşanma sürecini ve sonrasını anlatan “Bir Evlilikten Sahneler”, roman gibi okunan senaryosuyla da hem sanatsal hem manevi açıdan sayısız esere esin veriyor.

Müzikle gelenekselleşen güzler

Garanti BBVA’nın geleneksel Güz Konserleri eylül ayında başlıyor. Kasım sonuna kadar devam edecek konser programı, caz, alternatif rock ve pop müziğin sevilen isimlerini müzikseverlerle bir araya getiriyor. Güz Konserleri kapsamında Mehro, Billie Marten, Zola Jesus, Mattiel, Barış Doğukan Yazıcı Quartet: “Tribute to Freddie Hubbard”, Monsieur Minimal, Charlie Cunningham, Jonathan Kreisberg Trio, John Maus, Eleonara Strino Band, Okay Kaya ve RY X sahne alacak.

Pera’dan genç araştırmacılara uzmanlaşma eğitimi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu kapsamında lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik “Kütahya Seramikleri ve Müzecilik Semineri” düzenliyor. Program öğrenciler için müzecilik, sanat tarihi ve kültür tarihi alanlarında derinlemesine bir öğrenme fırsatı sunarken, Kütahya Seramikleri üzerine yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde 28 Eylül’de gerçekleşecek seminere katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 20 Eylül Cuma.







