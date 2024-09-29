Şehir Rehberi

Picasso’nun eserleri Kültür Yolu’nda

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında, AKM Galeri’de düzenlenecek “Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven” sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Pablo Picasso, sanat dünyasında devrim yaratan bir figür olarak biliniyor. Picasso’nun sanatı, yıllar içinde farklı stiller ve tekniklerle sürekli evrim geçirdi. Sergide yer alan eserler, Picasso’nun sanat yolculuğunun çeşitli evrelerini ve onun sanatsal dönüşümlerini kapsıyor. Picasso’nun sanat yolculuğuna tanıklık etmek isteyen sanatseverler, 31 Aralık tarihine kadar AKM Galeri Merkezi’ni ziyaret edebilir.





Pera Öğrenme’den ilham veren atölyeler

Pera Müzesi Öğrenme Programları’nın Hesaplar ve Tesadüfler sergisi kapsamında gerçekleştireceği “Rastlantının Düzeni” adlı atölye programı 4-6 yaş arası sanatseverlere öğretici ve eğlenceli etkinlikler sunuyor. “Renk Renk Dondurma”, “Tablom Çiçek Açıyor”, “Yuvarla ve Boya!” ve “Melodinin Rengi” atölyeleri programı şöyle:

Renk Renk Dondurma (Anaokulu, yüz yüze)

Perşembe günleri

10.30-12.00

13.30-15.00

Tablom Çiçek Açıyor (4-6 yaş, yüz yüze)

19 Ekim Cumartesi, 10.30

23 Kasım Cumartesi, 10.30

Yuvarla ve Boya!

(4-6 yaş, yüz yüze)

5 Ekim Cumartesi, 10.30

2 Kasım Cumartesi, 10.30

Melodinin Rengi

(4-6, yüz yüze)

12 Ekim Cumartesi, 10.30

9 Kasım Cumartesi, 10.30





Borusan İstanbul Filarmoni 25 yaşında

Kurulduğu günden bu yana Türkiye’deki müzik hayatına katkıda bulunan ve yurtdışında da beğeniyle takip edilen bir orkestra olarak çalışmalarını sürdüren Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 25. yaşını kutluyor. Yeniden yurtdışında müziğini duyurmaya hazırlanan topluluk, bu yeni yaşını beş konserden oluşan bir Birleşik Krallık turnesi ve bir albüm kaydıyla kutluyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, bugüne kadar verdiği konserlerde, yurtiçinde 350 bini aşkın, yurt dışında ise 20 binin üzerinde dinleyiciye ulaştı. 40’a yakın konuk şef ve 500’ü aşkın solist ile aynı sahneyi paylaştı.





“İstanbul’un Resmi” Ankara’da

İş Sanat’ın “İstanbul’un Resmi” başlıklı sergisi, yaklaşık bir yıl boyunca Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin ilk süreli sergisi olarak, ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Banka’nın Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndaki İstanbul temalı resimlerle Anadolu ve Avrupa yakalarından manzaraları sanatseverlere sunan sergiden geniş bir seçki, yolculuğuna Ankara’da devam ediyor.





Bilimin sınırsız imkânları sinema perdesinde

Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film festivali; geleceğin teknolojik araçları ve bilimin sınırsız imkânlarının sanatla bir araya geldiği unutulmaz bir deneyim için gün sayıyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen, 3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali; Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival Kurucu İdari Direktörü ve Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği Başkanı Filiz Dağ’ın yönetiminde düzenlenecek olan festivalin kısa metraj, uzun metraj, yabancı uzun metraj ve özel gösterim filmleri satışa çıktı.





Rami Kütüphanesi’nde kapılar hayal gücüne açılıyor!

Rami Kütüphanesi, 5–13 Ekim tarihleri arasında Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı’ına ev sahipliği yapıyor. Fuar kapsamında ziyaretçiler, çok sayıda yayınevinin stantlarında birbirinden eğlenceli ve faydalı kitaplara ulaşabilecek. Ayrıca fuarın “Doğa ve Sürdürülebilirlik” teması çerçevesinde düzenlenen konferans ve etkinliklere katılabilecek olan ziyaretçiler, bu konuda yepyeni bir bakış açısı kazanabilecekler. Dokuz gün sürecek ve ülkemizdeki ilk tematik çocuk kitapları fuarı olma özelliğine sahip bu etkinliğe başta minik okurlar olmak üzere herkes davetli.





Çağdaş sanatı toplumsal boyutlarıyla düşünmek

Arter Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen uzun soluklu seminer dizileri, Genco Devrim Barikan’ın yürütücülüğünü üstlendiği “Estetiğin Siyaseti: Çağdaş Sanatı Toplumsal Boyutlarıyla Düşünmek” başlıklı seminer dizisiyle devam ediyor. Çağdaş sanatın toplumla ilişkisini tarihsel ve güncel tartışmalardan örneklerle ele almayı amaçlayan seminer, 8, 15, 22 Ekim, 5, 12 ve 19 Kasım tarihlerinde saat 19:00’da Arter’in Atölye mekânında gerçekleştirilecek.





Gülizar, dakikalarca ayakta alkışlandı

Genç yönetmen Belkıs Bayrak’ın yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı filmi “Gülizar”, Avrupa’daki ilk gösteriminde büyük ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TRT, Kosova Sinematografi Merkezi desteğiyle çekilen, Türkiye-Kosova ortak yapımı olan film, 72. San Sebastian Film Festivali’nde gösterimini gerçekleştirdi. Film, gösterim sonunda izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Türkiye prömiyerini Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Yarışma Bölümü'nde gerçekleştirecek olan Belkıs Bayrak’ın uzun metrajlı filmi Gülizar’ın festival fragmanı da yayınlandı.





Litros, Özel’in 80. yaşını kutluyor

Litros Sanat’ın 86. sayısı okurla buluştu. Bu sayıda gazete; “Münacaat”, “Celladıma Gülümserken”, “Sebeb-i Telif”, “Bir Yusuf Masalı”, “Naat”, “Amentü” şiirleriyle hafızamıza kazınan Türkiye’nin yaşayan en önemli şairlerinden İsmet Özel’in 80. yaşını kutluyor. Litros Sanat ailesi, Şair İsmet Özel’i ve edebiyatının kendilerine hissettirdiği duygu evrenini anlatıyor.



