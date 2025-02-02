Şehir Rehberi

Anadolu kadınının sanat eseri niteliğindeki süsü

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay’ın “Tak Takıştır Yap Yakıştır” adlı sergisi, Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Küratörlüğünü Betül Tekinel’in üstlendiği sergi, sanatçının Anadolu kadınının kullandığı başlıklardan ilham alarak, 2023 yılında yaptığı 58 eserinden oluşuyor. “Tak Takıştır Yap Yakıştır”, 25 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

Konya’nın eşsiz tarihi

Vakıf Katılım’ın hayata geçirdiği Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında düzenlenen Konya Vakıf Eserleri Fotoğraf Sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. İki cilt halinde basılan Konya Vakıf Eserleri Envanter Kitabı’nda yer alan binlerce fotoğraf arasından seçilen 546 fotoğrafın sergilendiği sergi 10 Mart tarihine kadar sanatseverlere açık olacak.

Arter’de çevrimiçi turlar

Arter’de devam eden güncel sergiler etrafında şekillenen çevrimiçi rehberli tur, 3 Şubat Pazartesi günü saat 19:00’da gerçekleşecek. Arter’in sergi rehberlerinin bir araya getirdiği eser seçkilerini ekranlar aracılığıyla yoruma açan turlar, katılımcıları sanat etrafında düşünmeye ve yapıtları kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamaya teşvik ediyor. Turlara katılmak için turlar@arter.org.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak yeterli.

Ten Kafesi Karga Ahmet H. BAŞSÖZ Ten Kafesi Tavus Kuşu Ahmet H. BAŞSÖZ

OrtakKat’ta buluşuyoruz

Sanat sektörünün farklı oyuncuları için yeni nesil projeler ve iletişim çözümleri üreten Artists&Collectors’ın bünyesinde yer alan “Emerging Artists” oluşumunun sanatçılarının çalışmalarını sunacakları “Ortak Kat” sergilerinin ilki, “Pay, Payda ve Küme” temasıyla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçılar Ahmet H. BAŞSÖZ, Bilal Can KARA ve Esra MENGÜLEREK’in eserlerinin yer alacağı sergi, modern sanatın farklı disiplinlerinden ilham alarak bir araya geliyor. Sergi, sanatçılar arasında kolektif bir bağ kurmayı hedeflerken, aynı zamanda bireysel yaratım süreçlerini de ön plana çıkarıyor.

Geleceğin kadın müzisyenleri destekleniyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding’in sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, genç kadın müzisyenlere desteğini sürdürüyor.

İstanbul Müzik Festivali’nin TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliğiyle 2018 yılında başlattığı Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu için başvurular başladı. Bugüne kadar 107 genç sanatçının müzik kariyerine katkı sağlayan fona başvurular 14 Mart Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapılabiliyor.

“Geleneklerin Yankısı”

ENKA Sanat, yeni sezonda her yaştan sanatsevere hitap eden geniş bir etkinlik programı sunuyor. Yeni sezon, opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ile piyanist ve besteci Burçin Büke imzası taşıyan “Geleneklerin Yankısı: Doğu ve Batı’nın Uyumlu Buluşması” başlıklı projenin dünya prömiyeriyle başlayacak. Johann Sebastian Bach’tan Ludwig van Beethoven’a, Gabriel Fauré’den Sergei Rachmaninov’a kadar Batı’nın klasik müzik devlerinin, Aşık Veysel, Neşet Ertaş ve Karacaoğlan gibi Türk halk müziğinin ölümsüz ozanlarıyla bir araya geleceği konser, 04 Şubat’ta gerçekleşecek.

Hikâye Armağanı başvuruları başladı

Usta yazar Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak adına her yıl bir öykücüye verilen ve Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları’nın iş birliğiyle düzenlenen 71. Sait Faik Hikâye Armağanı’na başvurular başladı. Yarışmaya katılacak yazarların, başvuru yapacakları hikâye kitabından on beş (15) nüshayı, 28 Şubat 2025, Cuma günü saat 17.00’ye kadar Darüşşafaka Cemiyeti’ne elden ya da posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Ön jüri ve jürinin değerlendirme süreçlerinden geçecek başvuruların kazananı Mayıs ayı içinde açıklanacak.

Anadolu evliyaları AKM’de

Yunus Emre’den Hacı Bektaş-ı Velî’ye, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’den Şeyh Edebâlî’ye “Anadolu Evliyaları” İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu konseri, 4 Şubat saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Sanat yönetmenliğini M. İhsan Özer’in üstlendiği etkinlik dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

112 yıllık barok piyano Boğaziçi’nde

Boğaziçi Üniversitesi’ne 112 yıl önce bağışlanan Norman&Beard yapımı barok piyano, restorasyon sonrası ilk kez Güney Kampüs Albert Long Hall’de dinleyicilerin karşısına çıkacak. 19 Şubat’ta dünyaca ünlü piyanist Jacob Benda’nın eşsiz yorumlarıyla zenginleşecek resital, sanatseverleri bekliyor.

GAS okumaları devam ediyor

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü, İstanbul Öğretmen Akademileri ve Rami Kütüphanesi iş birliğiyle hazırlanan Fuat Sezgin GAS Okumaları kapsamında bilim tarihi meraklıları “Coğrafya Tarihi Okuması” ile buluşuyor. 8 Şubat Cumartesi günü, saat 13.00’da Rami Kütüphanesi, 176 Numaralı salonda gerçekleştirilecek etkinlikte Doç. Dr. İlhami Danış konuşmacı olarak yer alıyor.











