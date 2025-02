Şehir Rehberi

Dünyanın 321 noktasına düzenlenen uçuşlarla farklı kültürlerin buluştuğu bir mekân olan İGA İstanbul Havalimanı, ev sahipliği yaptığı çok kültürlülüğü yeni bir sergiyle ortaya koyuyor. İGA ART Galeri tarafından hayata geçirilen “İGA’nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim – The Faces of iGA/I Am Where I Stand” adlı fotoğraf sergisi, dünyanın dört bir yanından İGA İstanbul Havalimanı’nı ziyaret etmiş 100 yolcunun portresini bir araya getiriyor. Dış Hatlar bölümündeki İGA ART Galeri A-B Knuckle’da görülebilen sergideki her bir portre, dünyanın çeşitli yerlerine uzanan umut, heyecan ve keşif dolu anıların bir yansıması olarak tanımlanıyor. Sergi 30 Nisan 2025’e kadar gezilebilecek.