Şehir Rehberi

Müzikle “sınırların ötesinde”

53. İstanbul Müzik Festivali, Sınırların Ötesinde temasıyla benzer geçmiş ve gelenekleri paylaşan Türkiye, Yunanistan, İran ve Azerbaycan’ın saz ve müziklerinin bir araya geleceği konserlerde sınır tanımayan kültürel mirasımızı kutlayacak. İstanbul’un en prestijli salonlarıyla çok özel mekânlarında gerçekleştirilecek 25 konserde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak 53. İstanbul Müzik Festivali’nde NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg, Geneva Camerata, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Filibe Devlet Operası Korosu, Slovak Filarmoni Korosu gibi önemli toplulukların yanı sıra Hélène Grimaud, Frank Peter Zimmermann, Rafał Blechacz, Gautier Capuçon, Alexandre Kantorow gibi solistlerin aralarında olduğu 45’in üzerinde sanatçı ve topluluk izleyici huzuruna çıkacak. Festivalin biletleri 21 Şubat Cuma günü satışta.





İskele’de şehri konuşuyoruz

Şehir Konuşmaları serisinin bu ayki konuğu, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Batı (Garbiyat) Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kenan Gürsoy. Gürsoy, şehir kavramını, kültürel faaliyetleriyle kentlerimizin anlambiliminin kökenini ve bugünün kentlerine dair bakış açısını aktaracak. Ümran ve irfan bağlamında şehirlerin gelişimini ele alarak, geçmişten günümüze şehre dair derinlemesine bir içgörü sunacağı konuşmasıyla Gürsoy, 21 Şubat Cuma günü saat 19.00’da İskele’de.





İstanbul Havalimanı’nın yüzleri

Dünyanın 321 noktasına düzenlenen uçuşlarla farklı kültürlerin buluştuğu bir mekân olan İGA İstanbul Havalimanı, ev sahipliği yaptığı çok kültürlülüğü yeni bir sergiyle ortaya koyuyor. İGA ART Galeri tarafından hayata geçirilen “İGA’nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim – The Faces of iGA/I Am Where I Stand” adlı fotoğraf sergisi, dünyanın dört bir yanından İGA İstanbul Havalimanı’nı ziyaret etmiş 100 yolcunun portresini bir araya getiriyor. Dış Hatlar bölümündeki İGA ART Galeri A-B Knuckle’da görülebilen sergideki her bir portre, dünyanın çeşitli yerlerine uzanan umut, heyecan ve keşif dolu anıların bir yansıması olarak tanımlanıyor. Sergi 30 Nisan 2025’e kadar gezilebilecek.





41 Kere İstanbul

Yüksek Mimar Serkan Ennaç’ın kaleme aldığı, İstanbul’un mimari zenginliğine ve kültürel tarihine pencere açan “41 Kere İstanbul”, Literatür Hayat Yayınları aracılığıyla okuyucuyla buluştu. Ennaç’ın ilk kitabı, şehrin kültürel dönüşümünü ve yapılar arasındaki izleri takip ederek, İstanbul’un kimliğini ve kültürünü aktarıyor. “41 Kere İstanbul” yalnızca bir mimari keşif değil, İstanbul’a dair bir kültürel yolculuk sunuyor. Şehri ve yapıları tanımak isteyen herkes için eşsiz bir kaynak olma özelliği taşıyan kitap, aynı zamanda geçmişten günümüze İstanbul’un kültürünün nasıl bir dönüşüm geçirdiğine dair derin bir bakış açısı sağlıyor.





Bitkileri sevenler için sıcak toprak sesleri





Piyanist, elektroakustik müzik bestecisi ve doğaçlamacı Fulya Uçanok’un ses enstalasyonu “Bitkilerle Aramızda” 1 Nisan tarihine kadar Salt Beyoğlu’ndaki Kış Bahçesi’nde. Enstalasyon, dinleyen ile dinlenenin birbirine bağlı olduğu fikrini merkeze alıyor. İnsanlar ile bitkiler arasındaki karşılıklı etkileşime odaklanarak bitkiler aracılığıyla kurulan duyusal ve düşünsel bağlantıları keşfetmeye yönelik bir alan oluşturuyor.





Son dönem eserleriyle Neş’e Erdok

Yapı Kredi bomontiada, 20 Şubat – 8 Mart 2025 tarihleri arasında Türk resminin önde gelen temsilcilerinden Neş’e Erdok’un son iki yıl içerisinde ürettiği yapıtlardan oluşan 37. kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Yarım asrı aşan aralıksız sanat üretiminin devamı niteliğindeki sergide, Erdok’un zamanı kaydetmeye devam ettiği tuvaller, tanık olduklarını aktardığı bir günce olarak karşımıza çıkıyor. Sergi, Yapı Kredi bomontiada GALERİ’de her gün 11.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.





Sanat ve şehir üzerine

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin etkinlik mekânı BlackBox’ın “İstanbul Hafızası” başlıklı yeni etkinlik dizisi, kentin sanatsal dokusunu, kültürel birikimini ve büyülü enerjisini sanatçıların perspektifinden ele alıyor. Kültür sanat gazetecisi Bahar Çuhadar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşilerin 18 Şubat Salı günü 14.00’teki konuğu, kendi kuşağının önde gelen oyuncularından Vildan Atasever olacak. Atasever, İstanbul’la kurduğu kişisel bağı, kent yaşamına dair gözlemlerini, devam eden ve gelecek projelerini katılımcılarla paylaşacak.





Hacivat ve Karagöz müzede

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığı’na bağlı müze ve örenyerlerinde, toplam 84 noktada hizmet veren SICPA Türkiye, interaktif gösterilerle çocuklara müzeleri sevdirmeye devam ediyor. 2024 yılında toplam 60 gösteriyle 5 binden fazla çocuğa ulaşan “Hacivat ve Karagöz Müzede” projesinin 2025 turnesi İzmir’den başladı. Çeşme ve Selçuk’ta sergilenen 7 farklı gösteriyi yaklaşık bin 500 çocuk izledi. SICPA Türkiye, projeyi bu yıl daha da büyüterek İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerin yanı sıra tüm Anadolu şehirlerinde de hayata geçirmeyi planlıyor.





Bebeklerin yeni arkadaşı Riko

Çocukların çok sevdiği resimli kitapların illüstratörü Chris Chatterton’un dünyaca ünlü Tüh Be Riko serisi Redhouse Kidz (SEV Yayıncılık) etiketiyle raflardaki yerini aldı. İlgi çekici resimlerle boyutlanan sevimli ayı Riko’nun neşeli öyküleri, hareketli ve pencereli sayfalarıyla okulöncesi çocukların banyo ve uyku gibi rutinlerini çok eğlenceli hale getirecek.





Bin atlı çocuklar gibi şendik

T3 Vakfı’nın düzenlediği #T3Söyleşileri serisinin yeni konuğu şair, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç. Akıncı ruhunun ve mücadele azminin edebiyatın güçlü anlatımıyla ele alınacağı programda “Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik” dizeleri ışığında ilham verici bir yolculuğa çıkılıyor. 19 Şubat Çarşamba günü düzenlenecek etkinlik saat 19.00’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi I Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu’nda.



