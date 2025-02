Gençler kimliğini keşfedecek

Toplumsal ahlaki bozulmalar üzerine derin kaygılar taşıyan biriyim. İstanbul Aile Vakfı ve Büyük Aile Platformu gibi sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, LGBT lobilerinin dayatmalarına karşı çeşitli çalışmalar yürüttük. Coğrafyanın kader olmadığını, sosyolojinin ise kaderden öte “helak” sebebi olduğu noktasında iddia sahibiyim. Bir gün, bir eğitim kurumunda yazarlık kulübü altında ders verirken fark ettiğim bir gerçek beni derinden sarstı. Genellikle gençlerin kitap okumamasından şikâyet ederiz, ama gerçekte ortaokul ve lise öğrencileri çok yoğun bir şekilde kitap okuyorlar; şaşırdım! Ancak tek kategoride: Fantastik romanlar. Öğrenciler arasında bir akım haline gelmiş. Çocuklarla sohbet ettim. Zihin dünyalarına dokunmak istedim. Aile, kimlik ve LGBT meseleleri üzerine sorular yönelttim. Mütedeyyin ailelerin çocuklarının dahi LGBT propagandalarına karşı sempati duyması beni ürküttü! Okudukları kitaplar ve izledikleri içerikler, onların düşünce dünyasını şekillendiriyordu. Yaklaşık yetmiş farklı fantastik roman inceledim. Detaylı analizler yaptım. Batı menşeli bu eserlerde, isimler, mekanlar ve olay örgüsü bilinçli olarak kurgulanmış. Roman karakterlerinin isimlerinin her biri anlam yüklü, ancak genç okuyucu yabancı isimlerin arkasındaki mesajı fark etmiyor. Oysa aynı isimler, ileride bir filmde, bir dijital oyunda ya da bir sözde “onur yürüyüşünde” karşısına çıktığında, o karakterle özdeşleştiği için doğal bir sempati geliştiriyor. Bu kitaplar bilinçaltına işleyen bir mesaj sistemiyle gençlerin düşünce yapısını dönüştürüyordu. Ben bir edebiyatçı değilim, akademik anlamda bu alanda bir geçmişim yok. Ama belki de bu sancı, bu kaygı, bu arayış beni yazmaya itti. Kitabın her karakteri, her mekân ismi ve olay örgüsü bilinçli olarak kurgulandı. Birçok güçlü metafor içeren, okuyanı içine çekecek bir hikâye oluşturmaya çalıştım. Çünkü bu kitabı okuyan bir ortaokul veya lise öğrencisi, sadece bir macera yaşamayacak, aynı zamanda kendi kimliğini ve geleceğini yeniden düşünme ihtiyacı hissedecek.