Şehir Rehberi

Ruhu besleyen şarkılarıyla Maher Zain

Atatürk Kültür Merkezi Ramazan ayında maneviyat taşıyan etkinliklerle sanatseverleri ağırlamaya devam edecek. Lübnan doğumlu İsveçli ünlü müzisyen Maher Zain, Ramazan ayının ruhunu taşıyan ilahileriyle sanatseverleri Atatürk Kültür Merkezi’nde eşsiz bir yolculuğa çıkaracak. Modern melodileri geleneksel ezgilerle buluşturan; barış, sevgi ve umut mesajlarıyla dinleyicilerine ilham veren Maher Zain, sahnedeki güçlü enerjisiyle hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Dünya genelinde büyük bir dinleyici kitlesine sahip olan Maher Zain, ruhu besleyen şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla, 17 Mart 2025 saat 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda.





Yepyeni bir festival

Sporun anlatım gücünü beyaz perdeye taşıyan “İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali” bu yıl ilk kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran’ın direktörlüğünde düzenlenecek olan festival, 20-23 Mart arasında gerçekleştirilecek. 24 ülkeden 95 film başvurusu alan festivalin bu yılki teması “Kan, Ter, Gözyaşı”. Türkiye’de artan spor temalı film üretimini teşvik etmeyi ve bu alanda çalışan oyuncuları, yapımcıları ve yönetmenleri bir araya getirmeyi hedefleyen festival boyunca yaklaşık 60 film izleyiciyle buluşacak. Festival kapsamında gösterimler, Beyoğlu Atlas 1949 Sineması ve Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması’nda gerçekleştirilecek.





Ailece sinema keyfi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğine bulunuyor. Yapılan anlaşma ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında pazartesi ve çarşamba günleri ailelere yüzde 40’a varan indirim uygulanacak. Proje ile ailelerin kendileri için hazırlanan aktivitelerden yararlanarak sosyal hayatın içinde daha fazla yer almaları hedefleniyor.





Havalimanında Ramazan coşkusu

İGA İstanbul Havalimanı, Ramazan ayının birlik, beraberlik, dayanışma ve hoşgörü ruhunu tüm dünyadan misafirleriyle paylaşmaya hazırlanıyor. Bu yıl da Ramazan Köyü’nden iftar sofralarına, çocuklar için hazırlanan atölyelerden, eğlenceli aktivitelere kadar pek çok etkinlik yolcuları bekliyor. Dış Hatlar bölgesinde kurulan Ramazan Köyü’nde Hacivat-Karagöz gösterilerinden ebru ve hat atölyelerine, dijital galaksi deneyiminden VR uzay yolculuğuna kadar geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlenecek. Çocuklu aileler ayrıca, atlı karınca, dönme dolap, gondol ve trambolin gibi eğlenceli aktivitelerle Ramazan neşesini doyasıya yaşayabilecekler.





Kar tanelerinden sanata

Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın “Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi” projesi kapsamında, Prof. Dr. Mehmet Kavukçu’nun gerçekleştirdiği özgün performans, Bayburt’un karlı tepelerinde doğanın ve kadının gücünü buluşturuyor. Kadın Eğitim Merkezi şantiyesinde buz heykeller aracılığıyla kadının üretkenliği ve dayanıklılığını görselleştiren performans, kış mevsiminin doğal döngüsüyle bütünleşiyor. Bu performans, Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın kadın eğitimi, istihdamı ve güçlendirmesi vizyonunun yaratıcı bir yansıması olarak, doğanın zorlu koşullarında bile üretmeye devam eden Anadolu kadınının gücünü simgeliyor.





Hırka-ı Şerif ziyarete açıldı

Hz. Muhammed’in (sav) vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri’ne hediye edilen kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif’in yer aldığı Hırka-i Şerif Camii içerisindeki daire her yıl olduğu bu yıl da Ramazan ayında tüm İslam aleminin ziyaretine açıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cuma günü ziyaret açılışı yapılan Hırka-i Şerif, ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde görülebilecek. Dairede ziyaret, 26 Mart Kadir Gecesi’nde teravih namazı sonrası sabah 03.00’e kadar devam edecek. Arife Günü de ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sonlanacak.





Her dem gençleşen dergi

Gençliğin dinamizmiyle her dem gençleşen Genç Derginin Mart sayısı çıktı. Genç Dergi bu ay, Ramazan ayı vesilesiyle kalp bakımını öncelediği bir sayıyı okuyucuya sunuyor. Bu sayıda, “Sen hangi sünneti yaşatıyorsun?” diyerek gönüllerde yatan Peygamber sevgisine mesaj veriyor. Sünnete sarılmak için çeşitli öneriler telkin ediyor.





Hat sanatıyla “Nebi Buyruğu”

Dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan “Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması” ile günümüz hattatlarına ulaşan Albaraka Türk, eşsiz eserlerden oluşan koleksiyonu ile de geleneksel sanatın manevi yolculuğuna davet ediyor. Sanat koleksiyonundaki 25 kıymetli eseri, Abdüsselam Ferşatoğlu’nun küratörlüğünde “Nebi Buyruğu Hat Sergisi’nde bir araya getiriyor. Sergi Ramazan ayı boyunca Taksim Camii Kültür Merkezi’nde görülebilir.

Kalem Güzelleri ZKS’de

Zeytinburnu Kültür Sanat, çok önemli bir sergiyi daha sanatseverlerle buluşturuyor. Galeri Kalem Güzeli Koleksiyonu’ndaki tarihi ve güncel hat çalışmalarının bir araya getirildiği “Emanet” adlı sergi Zeytinburnu Kültür Sanat’ta açıldı. Sergi, 28 Mart 2025 tarihine kadar izleyiciye açık olacak.





En Sevgili’ye bir mektup

Ketebe Yayınları, Ketebe Çocuk etiketiyle yayınladığı “En Sevgili’ye Kalpten Bir Mektup” isimli kitabıyla birlikte minik okuyuculara bir yarışma çağrısında bulunuyor. Çocuklar, yaş gruplarına göre Hz. Peygamber’e olan sevgilerini mektuplara döküyor. Kitabın yazarı Jenny Molendyk Divleli’nin de aralarında bulunduğu jüri her yaş grubundan bir mektubu seçiyor. Mektuplar için belirlenen kelime aralıkları; 7-8 yaş için 100-150 kelime, 8-9 yaş için 150-200 kelime, 10-11 yaş için 200-250 kelime. Sonuçlar 20 Mart Perşembe günü açıklanacak.



