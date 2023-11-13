|
Hayat

Şehirlerle birlikte psikolojiyi de yıkıyorlar

Şehirleri yerle bir eden savaşlar en çok çocukların psikolojisini vuruyor. Dünya genelinde milyonlarca çocuk ve ergen savaş, terör saldırıları ve politik çatışmalar nedeniyle psikolojik olarak doğrudan etkileniyor. Savaş travmasına maruz kalan çocuklarda yoğun olarak, ağlama, çığlık, uyku bozukluğu görüldüğünü belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Misafir Öğretim Görevlisi Nöropsikolog Merve Tuğçe Doğru, "Çocuklarda mutsuzluk hissi, çocukluk çağı depresyonu, tuvalet problemleri ile kendini gösteriyor. Bunların yanı sıra kimsesiz kalmış, cinsel istismara uğramış, daha ilkokul döneminde olmasına rağmen işçi olarak çalışmak zorunda kalmış erken, orta ve geç çocukluk dönemlerinde olan savaş mağduru çocuklarda yüksek oranda psikopatoloji oluşabiliyor" dedi.

Aybike Eroğlu
14:05 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dünya genelinde milyonlarca çocuk ve ergen savaş, terör saldırıları ve politik çatışmalar nedeniyle psikolojik olarak doğrudan etkileniyor.

Dünya genelinde milyonlarca çocuk ve ergen savaş, terör saldırıları ve politik çatışmalar nedeniyle psikolojik olarak doğrudan etkileniyor.

Savaş mağduru çocuklar gıda, barınma, sağlık gibi temel ihtiyaçlarından yoksun kalarak açlık, yoksulluk ve hastalık haliyle hayatta kalma mücadelesi verdiğini hatırlatan Doğru, "Yaşadıkları şehirlerden ayrılarak, dillerini bilmedikleri ülkelere göç etmek zorunda kalıyorlar. En çok da anne- babası ya da yakını kaybetmiş olan çocukların, ne yapacaklarını bilmeden kimsesizlik duygusu yaşayan minik kalpleri, oyun oynayarak büyüyecekleri dönemde yetişkin sorumlulukları ile karşı karşıya kalıyor. Oyuncakları ile oynaması gereken yaşta ceset torbalarının arasında ağzında şeker yiyerek izleyen çocuklar, arkadaşlarıyla hastane koridorlarında puset içinde ceset taşıma oyunu oynayan çocukları izliyoruz" diye konuştu.

Merve Tuğçe Doğru

Pek çok sorun

Savaş travmasına maruz kalan çocukların, travma sonrası stres bozukluğu gibi sorunlarla karşılaştığını anlatan Doğru sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum uygun şekilde ele alınmadığında gelişimi olumsuz yönde etkileyebilecek birtakım tepkilere yol açabiliyor. Bu tepkiler sonucunda çocuk ve ergenlerde eğer tedavi süreçleri akut dönem ve sonrasında ne kadar geç başlanırsa o kadar uzun ve zor bir tedavi süreci, daha ağır bir travma ile karşı karşıya kalınıyor. Orta çocukluk döneminde çoğu çocukta posttravmatik stres bozukluğu tanımlanıyor. Kaygı, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu tanısı alan çocukların da olduğu, geç çocukluk dönemde, yine çoğunlukla posttravmatik stres bozukluğu ile davranış bozuklukları, dikkat eksikliği/hiperaktivite ve ek olarak birçok hastalığın yaş ile arttığı yapılan araştırmalarla da belirtiliyor."

Profesyonel destek şart

Savaştan etkilenen çocuklara fiziksel, psikolojik ve sosyolojik gelişimlerini destekleyecek profesyonel desteğin şart olduğunu ifade eden Doğru, “Savaş, sadece savaşı yaşayan çocukları değil bir toplumu doğrudan ya da dolaylı yollarla kaygı düzeyini arttırarak birçok hastalığı tetikleyebilecek bir güçtür. Savaş coğrafyası, çevre ülkeler ve sosyal medya yoluyla da tüm insanlığı etkiliyor. Savaşın bize bıraktığı enkazların farkında olarak içimize atmadan ruh sağlığımızı koruyarak yaşamımıza devam etmeli yaşanılan olaylara karşı daha duyarlı bir şekilde destek verilmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

#Merve Tuğçe Doğru
#Gazze
#Çocuk
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Burdur’da 3 araç zincirleme kaza yaptı: 2’si çocuk, 5 yaralı