Şehit yakınlarına 8 Mart mektubu

İlçe Başkanlığı önünde bir araya geldiği 300’e yakın kadınla postaneye yürüyen AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, şunları söyledi: “Bugün burada şehitlerimizi hatırlıyoruz. Geride bıraktığı eşlerine, annelerine, ailelerine hanımlarımızın duygu yüklü mektuplarını göndereceğiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine de sabır diliyorum. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”
NE HİSSETTİKLERİNİ ANLADIK
Şehit ailelerine mektup yollayan Selma Güllü, “Bu anlamlı günde tüm şehit ailelerimizin anılarını yad ediyoruz. Allah onlara sabır versin” derken, organizasyona katılan Şengül Kocaman ise “Yazarken duygu dolu anlar yaşadım. Ne hissettiklerini anlamaya çalıştım. Bizler de onların ailesi, şehitlerimizin anneleriyiz. Her zaman onların yanındayız” ifadelerini kullandı.