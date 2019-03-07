Hayat Şehit yakınlarına 8 Mart mektubu
AKTÜEL

Şehit yakınlarına 8 Mart mektubu

AK Parti Ataşehir Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında şehit ailelerine mektup yolladı.

Fatih Özer Yeni Şafak
İsmail Erdem, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle karanfil dağıttı.
İsmail Erdem, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle karanfil dağıttı.

İlçe Başkanlığı önünde bir araya geldiği 300’e yakın kadınla postaneye yürüyen AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, şunları söyledi: “Bugün burada şehitlerimizi hatırlıyoruz. Geride bıraktığı eşlerine, annelerine, ailelerine hanımlarımızın duygu yüklü mektuplarını göndereceğiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine de sabır diliyorum. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

NE HİSSETTİKLERİNİ ANLADIK

Şehit ailelerine mektup yollayan Selma Güllü, “Bu anlamlı günde tüm şehit ailelerimizin anılarını yad ediyoruz. Allah onlara sabır versin” derken, organizasyona katılan Şengül Kocaman ise “Yazarken duygu dolu anlar yaşadım. Ne hissettiklerini anlamaya çalıştım. Bizler de onların ailesi, şehitlerimizin anneleriyiz. Her zaman onların yanındayız” ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli’ye mega projeler
GÜNDEM
Sultanbeyli’ye mega projeler
F-35 yoksaBoeing de yok

F-35 yoksaBoeing de yok

​Erdoğan, Washington'ın F-35 şantajına cevap verdi.
ABD henüz adım atmadı

ABD henüz adım atmadı

Erdoğan: ABD'nin çekilme sürecini sıcağı sıcağına takip ediyoruz
Pariste unutulmaz son

Pariste unutulmaz son

Manchester, kimsenin beklemediği sürprizi yaptı.
S-500ler içinadım atılacak

S-500ler içinadım atılacak

S-400 teslimatı sonrası S-500'ler gündeme gelecek.
Şartları belli oldu

Şartları belli oldu

​Aylık 388 lira taksitle 50 bin konut müjdesi.

Tüm seçenekler masada

Tüm seçenekler masada

ABD'nin F-35 tehdidine karşı Türkiye'nin B ve C planları da hazır.
Duygusal karar!

Duygusal karar!

İş dünyası ve tüketiciden gelen “faizi düşür” talebine yine kulak tıkadı.

PKK hedefleri yerle bir edildi

PKK hedefleri yerle bir edildi

​TSK, Irak'ın kuzeyinde hava harekatı düzenledi.

Yunan gazetelerine manşet oldular

Yunan gazetelerine manşet oldular

Cumhurbaşkanı: Meclis kürsüsünde Yunan'la aynı dili konuşup, Rum tezlerine sözcülük yapıyorlar.

VARsız tablo: Fark 4 puan

VARsız tablo: Fark 4 puan

Süper Lig'de dikkat çeken değişiklik.
Dünyanın en pahalısı

Dünyanın en pahalısı

​Sadece bir tane üretilen araç alıcısını bekliyor.
Derin çatlak

Derin çatlak

​Kral Selman ile Veliaht Prens arasında kriz büyüyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.