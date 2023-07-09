Seksen yıllık pul evi hikayesi

Türkiye’nin en eski posta pulu müesseselerinden biri olan Kamer Pul Evi’ni ve onu var eden Arıkan ailesinin hikâyesi Sevengül Sönmez’in kaleminden Pulun Kanadında İstanbul’dan Dünyaya isimli eserde konu ediliyor.

1942’de kurulan Kamer Pul Evi, seksen yıllık mazisiyle bir simge Beyoğlu’nda. İstanbul’un ve Türkiye’nin toplumsal, siyasal, ekonomik değişimlerine tanık olan Kamer Pul Evi’ni merkeze alan Pulun Kanadında İstanbul’dan Dünyaya sadece bir markanın varoluş öyküsünü değil aynı zamanda bir dönemin hikayesini, Türkiye’de pulculuğu ve pul koleksiyonculuğunu anlatıyor.

Kamer Pul Evi’nin 80. yılına adanan ve Aras Yayıncılık’tan okurla buluşan bu özenli çalışma Türkiye pulculuğunda yer edinmiş diğer önemli koleksiyonerlerin ve pul tüccarlarının yaşam öyküleriyle bir filateli tarihi işlevini de üstleniyor.

Odontometre şeklindeki ayracı, özel gün zarfı, tıpkı basım hatıra zarfları ve pul sözlüğü ile her detayı titizlikle hazırlanmış koleksiyonluk bir kitap olan Pulun Kanadında İstanbul’dan Dünyaya kültür tarihimize özgün bir katkı sunuyor.

Sevengül Sönmez’in Arman Arıkan’la yaptığı uzun söyleşiler, literatür taramaları ve uzun süreli araştırmalarına dayanan Pulun Kanadında İstanbul’dan Dünyaya ayrıca On The Wings Of Stamps–Out Of İstanbul &Into The World adıyla İngilizce olarak da yayımlandı.

Göç eden bir ailenin hikayesi

Kamer Pul Evi’nin kurucusu olan Kamer (Alfred) Arıkan, Eğin’den İstanbul’a göç eden ve Anadolu’da çeşitli memuriyetlerde bulunan Nafia mühendisi Ali İhsan (Aleksan) Arıkan’ın oğludur. Kamer Arıkan, 1930’da girdiği Alman Ticaret Mektebi’nde muhasebe hocası sayesinde ilk defa pullarla tanışır. Kısa sürede pul defteri edinip pullar toplamaya başlayan Kamer Arıkan için filateli giderek büyüyen bir tutkuya dönüşecektir. Ticaret Mektebi’ndeki tahsilini yarıda bırakarak genç yaşta ticaret hayatına atılır. Pul dükkânlarının giderek çoğaldığı ve pulculuğa merak duyulan bir dönemde pul tüccarları ve koleksiyonerlerin tecrübelerinden yararlanır ve onları ilgiyle takip eder. Askerlikten döndükten sonra ise 1942’de Galip Dede Caddesi’nde Kamer Pul Evi’ni açar.

Kamer Arıkan, pul ticaretinin yanı sıra 1951-1953 yılları arasında yayın hayatında yer alan Pulculuk Dünyası Dergisi’nin yayınlanmasında rol oynar. Bugün İstanbul Filatelistler Derneği olarak bilinen sivil toplum kuruluşu, içlerinde Kamer Arıkan’ın yer aldığı bir grup pulcu tarafından 1948’de İstanbul Filatelist Kulübü adıyla Beyoğlu İstiklal Caddesi Narmanlı Han’da faaliyete geçer.





Çocuk yaştan itibaren merak duyar

Arman Arıkan çocuk yaştan itibaren merak duyduğu pulculuğu yazları babası Kamer Bey’in dükkânına devam ederek geliştirir ve askere gidinceye kadar Kamer Pul Evi’nde bilfiil çalışır. Saint Joseph Fransız Lisesi’nin ardından girdiği Kimya Fakültesi’ni yarıda bırakıp çocukluğundan beri çok sevdiği pulculuğu meslek olarak benimser. 1960’lardan itibaren babasıyla çeşitli yurtdışı seyahatlerine çıkar. 1970’den 1980’lere kadar baba-oğul dükkânda birlikte çalışır.

Kamer Pul Evi, 6-7 Eylül olayları esnasında Türk çalışanları ve komşuları sayesinde büyük bir badireden kıl payı kurtulur. Ancak 1961’de dükkânda çıkan yangında sermayenin yarısı kaybedilir. Arıkan ailesinin büyük çabalarıyla yangından bir yıl sonra dükkân yeniden açılır. Dükkânın -bugün de hâlâ yerinde olan- yeni tabelasında ise Kamer Arıkan’ın çok sevdiği, üzerinde İtalyan ressam Gentile Bellini’nin çizimi olan Fatih Sultan Mehmed portresinin bulunduğu pul motifi kullanılır.





Baba mesleğinde 40 yıl

Arman Arıkan 1983’de babasının vefatının ardından devraldığı Kamer Pul Evi’ni uluslararası bir pul merkezine dönüştürdüğü gibi Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) Yönetim Kurulu’na girer. 1982-2022 yılları arasında katıldığı pul sergileri ve aldığı madalyalarla pek çok ulusal ve uluslararası başarıya imza atar. 40 yıldır baba mesleği pulculuğu devam ettiren Arman Arıkan, Beyoğlu’nda Galip Dede Caddesi’ndeki Kamer Pul Evi’ne yolu düşen herkese pul koleksiyonu yapmak için önerilerde bulunmaya ve pulculuğun püf noktalarını anlatmaya devam ediyor.







