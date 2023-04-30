Sen çiz ben yazarım

Yazarlar çizerlerle kitaplarda buluştu.
Kimi kelimelerle kimi renklerle kendi hayal dünyasını ifade ediyor. Yazar Ayşe Sevim ve çizer Ahmet Demir’in düzenledikleri yazı ve çizi atölyelerinde hayal dünyaları esere dönüşen yetenekli isimlerin hikâyesini dinledik.
2018 yılında Şair-Yazar Ayşe Sevim tarafından kurulan Netyazı, hâlihazırda pek çok kategoride atölyeler düzenliyor. Yazarlık ve çizerlik atölyeleri ise Netyazı’nın ilklerinden. Derslerini Ayşe Sevim’in verdiği yazarlık atölyesi ile Çizer Ahmet Demir’in yürüttüğü resimleme atölyesine katılan öğrencilerin ortak bir çalışmayla ortaya koydukları kitaplar ise birer birer okuyucuyla buluşuyor. “Bayan Neşe Ağacı, Bir Varmış Bir Yokmuş, Boyunu Seven Sabri, Renkleri Kaybolan Şehir, Küçük Dere, Sofya’nın Yara Bandı ve Kasım Bunlar Çok mu Lazım?” kitapları bu atölyelerin ürünü. Net Yazı kurucusu Ayşe Sevim, çevrim içi atölyelerin amaçlarından bir tanesinin keyif vermek olduğunu dile getiriyor ve ekliyor: “Atölyeye gelen kişi, bir veri öğrenmenin dışında anlık keyif alıp hayat kalitesini de yükseltiyor. Benzer zevklere sahip kişilerin yan yana gelmesiyle kurulan arkadaşlıklar uzun süre devam ediyor. Fakat bu yan amacın dışında bir sonuç görebilmemiz en kıymetlisi. Ahmet Demir ile yaptığımız işte bunun bir sonucu.” Sevim, Ahmet Demir’le yazı atölyelerinden çıkan hikâyelerin resimlenmesiyle ilgili bir karar aldıklarını ve bunun atölyeye katılanların da şevkini artırdığını, en başında sadece maket kitaplar hazırladıklarını belirtiyor. Bu kitaplardan bazılarının yayınlanma imkânı bulduğunu, atölyeler vesilesiyle katılımcıların yazar ve çizer olarak yayın dünyasında yer bulduğunu ifade ediyor. Ayşe Sevim ayrıca çocukların dünyasıyla alakalı üretmenin kendilerine çok iyi geldiği, farklı meslek gruplarından kişilerin kendi birikimlerini çocuk dünyasına yansıtmasının çok kıymetli olduğu, böylece çocuk edebiyatına farklı açılardan bakmanın mümkün olabildiği üzerinde duruyor ve Netyazı’nın böyle güzel bir işe hizmet etmesinden iftihar ettiklerini söylüyor.
ZAMANIN VE SABRIN GÜCÜNÜ KULLANDIK
Kitap resimleme atölyesini yürüten Ahmet Demir ise süreci şöyle özetliyor: Kitaplar yaklaşık 4 yıl süren bir çalışma sonucunda ortaya çıkmış olmuş oldu. Süreç her grubun kendine özgü bir maket kitap tasarımıyla başlayıp ileri seviye atölyelerde, Ayşe Sevim’in yazı atölyesinden gelen metinlerin bizim atölyemizde çizerlerle buluşmasıyla devam etti. Bu kitapları ilk eser başvurusuyla Kültür Bakanlığından destek alarak İstanbul Tasarım Merkezi Yayınları ve Balık Kitap ile yayınlamış olduk. Yazar ve çizerlerimizin sabırlı çalışmaları sonucunda ortaya güzel işler çıkmış oldu. Yazar ve çizerlerin okura birer hazine sunduğunu ve mesleki anlamda çok büyük bir katkı sağladığımızı düşünüyorum.