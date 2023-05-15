Sezai Karakoç üzerine notlar

ERDEM DÖNMEZ





Akademinin yanı sıra aktif edebiyatın içerisinde de yer alan Yılmaz Daşcıoğlu, Abdülhak Hâmid, Orhan Veli, Behçet Necatigil ve Cahit Zarifoğlu hakkında hazırladığı çalışmalarının yanı sıra Mihrace ve Leylak Kalkışması adlı şiir kitaplarına sahip. Yönelişler dergisi ekolünden gelen ve bir dönem derginin yazı işleri sorumluluğunu da üstlenen Daşcıoğlu, akademik disiplinle edebi zevki bir arada sürdüren nadir hocalardan biri.

Şule Yayınları, 2019’dan bu yana Hoca’nın kitaplarını “Yılmaz Daşcıoğlu Dizisi” adı altında özel bir tasarımla yayımlıyor. Şiirle ilgili yazılarının bir kısmının bir araya getirilmesinden oluşan Bitmeyen Başlangıçlar’la başlayan seri, Zarifoğlu’nun şiirlerinin yapısal çözümlemesini içeren Kader Hep Erken Zaman Hep Geç ve nesir üzerine yazılarının toplamından oluşan Akıp Gidenin Cazibesi ile devam ediyor. Dizinin şimdilik son kitabı ise Sezai Karakoç hakkında yazılardan oluşan Doğurgan Yara Sezai Karakoç. Sadece bu dört kitabın isimleri dahi Daşcıoğlu’nun şairliğiyle hocalığı nasıl bir potada erittiğini açık şekilde gösteriyor.

Kitap, Sezai Karakoç’la ilgili sekiz yazıdan oluşuyor. Daha önce çeşitli dergilerde ve kitaplarda yayımlanmış olan bu yazılarda, Sezai Karakoç’un estetiği, düşünce dünyası, dergiciliği, çevresiyle ilişkileri, dil ve üslubu özgün yorumlarla işleniyor. Daşcıoğlu, kitabın sunuş bölümünde kitabın amacını ve yazıların ortak noktasını “Karakoç’un eserine nüfuz etme çabası ile çağımızın edebiyat ve düşünce dünyasındaki yerini nesnel bir biçimde görmeye çalışmak” şeklinde açıklıyor. Kitaptaki yazıların her biri Karakoç’un farklı bir yönünü ortaya koyuyor; şairin daha önce sıklıkla işlenegelen özelliklerinin ötesinde şiirinin kaynakları, çocukluğunun şiir dilinin gelişimine etkisi, nesir üslubunun incelikleri, düşüncesinin temelini oluşturan din, metafizik, hakikat gibi kavramların şiirine imgesel düzeyde yansımaları, Diriliş estetiğinin esasları, geleneği yeniden üretimini hangi ölçülerle sağladığı, düşüncesiyle estetiği arasındaki ilişki gibi meseleler titizlikle ele alınıp örnekleniyor.

GELENEK VE SEZAİ KARAKOÇ

Yılmaz Daşcıoğlu, öncelikle Sezai Karakoç’un gelenekle kurduğu ilişkiyi ele alıyor. Kitapta modernitenin ürettiği bir kavram olan gelenekle kurulacak sağlıklı ilişkinin temelinin, onun modern koşullarda üretilmesine dayandığı, aksi halde geleneğin nostaljik bir malzeme olmanın ötesine gidemeyeceği vurgulanıyor. Düşünce dünyasını hakikat, metafizik, din ve soyut düşünce üzerine inşa eden Sezai Karakoç, geleneği öncelikli olarak bir öz meselesi olarak görüyor ve metafizik kavramıyla bağlantılı olarak yüzyıllar içerisinde gelişen bir birikim şeklinde değerlendiriyor. Bu bağlamda Karakoç, Daşcıoğlu’nun belirttiği üzere geleneği Yahya Kemal çizgisinde modern koşullarda diriltmeyi amaçlıyor. Bunun için modern estetiği ortaya çıkaran koşulları kavrama çabası içerisinde olan Karakoç’un, geleneksel özü yeni biçimlerle sunma gayretini sürdürdüğü savunuluyor. Bu tespitler, Karakoç’un şiir estetiğinin İkinci Yeni gibi modern biçimler arasındaki konumunu ortaya koymak bakımından yol gösterici oluyor. Yapısalcı eleştiriyi daha önce Necatigil ve Zarifoğlu şiirleri üzerinde uygulayan Daşcıoğlu, Sezai Karakoç’un şiirlerine de bu dikkatle yaklaşıyor. Onun şiirlerinde görülen ses tekniklerini gelenekle ilişkilendiren yazar, şairin metafizikle ilişkisinin bir yönünü de bu tasarruflarla sağladığını belirtiyor. Bu çerçevede Sezai Karakoç’un hece vezninin imkânlarını özgün biçimde dönüştürerek nasıl modernize ettiği, bu dönüşümün gerçekleşmesinde hangi Batılı kaynakların etkili olduğu, geleneğin ses, imge ve kavram düzeyinde modern koşullara hangi yollarla uyarlandığı örnekleniyor.

Kitapta dikkat çeken yazılardan bir diğeri de Karakoç’un nesir üslubuyla ilgili. Karakoç’un nesir tarzı yazılarını düşünsel bakımdan tahlil eden pek çok çalışma olsa da bu yazıların dil ve üslup özellikleri hakkında fazla söz söylenmiş değil. Daşcıoğlu, söz konusu yazısında öncelikle Karakoç’un nesir türü yazılarını genel bir tasnife tabi tutuyor, ardından deneme türü dahilinde değerlendirilebilecek yazılarını tespit ettikten sonra bu yazıların içerik ve biçim bakımından ortaklıklarına dikkat çekiyor. Bu çerçevede Karakoç’un ürettiği ve genişlettiği kavramlar vurgulandıktan sonra kavramların Karakoç’un tasarrufunda nasıl şekil aldığı tartışılıyor. “Karakoç’un yazılarının ayırıcı bir özelliği bazı kavramları özel, sık ve etkili biçimde kullanarak kendisine özgü hâle getirmek ve toplumun kültüründe, düşünce yaşamında dolaşıma sokmak olmuştur” ifadeleriyle Karakoç’un nesir üslubunun genel çerçevesini ortaya koyan Daşcıoğlu, onun kelime tercihlerini, sadeleşme karşısındaki tavrını, nesir dilindeki şiirselliği ve bu üslubun sağladığı anlatım imkânlarını örnekleriyle birlikte değerlendiriyor.

MÜTEFEKKİR ŞAİR

Daşcıoğlu’na göre Sezai Karakoç, farklı şiir tarzları üretebilme gücü olan bir şair. Buna göre romantik, lirik tarzın yanı sıra eleştirel, ironik ve öykülemeye dayalı anlatımları da sürdüren Karakoç’un eserleri hayat çizgisine göre dönemlendirilebilse de şiirlerin arkasındaki değerler sisteminin tüm dönemlerde değişmeyen bir maya olarak arka planda görülmesi, az sayıda şaire nasip olacak bir özellik olarak yorumlanıyor. Aynı sesten farklı şiir tarzları üretebilen ve mütefekkir-şair sıfatının son örneklerinden olan Sezai Karakoç, estetik yönelimini Diriliş ideolojisi ekseninde geliştiriyor. Metafizik ilgisini din ve sanat temelleri üzerine inşa eden şair, bu noktada Hâmid ve Haşim’in düştüğü muğlaklıktan uzaklaşıyor. Kitapta Sezai Karakoç’un ideolojisiyle estetiğini nasıl bütünleştirdiği, şiirlerinin biçim-öz ilişkisini Diriliş ekseninde nasıl dengelediği, eşyanın hakikatine ulaşmak için soyutlama yoluyla imgelemini nasıl kurguladığı ve tüm bunların düşünsel zemini okuyucunun dikkatine sunuluyor.