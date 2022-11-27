Şifalı sulardan lezzetli tarifler

Kasım’da İstanbul’da “İkinci Uluslararası Maden Suyu Konferansı” düzenlendi. Kızılay Maden Suları’nın ev sahipliğinde düzenlenen kongrede, maden suyunun insan sağlığına yararları bütün açılarıyla konuşuldu. Gelecek yıl, arkeolojik açıdan da maden suyuna bakmanın ve maden suyu ile yemekler başlıklı bir tadım eklemenin, konferansı çok daha ilgi çekici hale getireceğini düşünüyorum.

“Maden suyu, şifalı sular” dendiğinde aklımıza ilk olarak Eyüp Peygamber gelir. Kuran-ı Kerim’de, Eyüp Peygamber’in ağır bir cilt hastalığına tutulduğu, uzun süre sabredip şükrettiği ve sonra ettiği duanın kabul buyrulduğu anlatılır. Ayette Rabbimizin, Eyüp Peygamber’e “Ayağını yere vur; işte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su” diye buyurduğu belirtilir (Sâd Suresi,42. Ayet). Hz. Eyüp bu suyla yıkanıp, sudan içmiş ve Allah’ın izniyle şifa bulmuştur.

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GÜNDE BİR ŞİŞE MADEN SUYU İÇİN

Ülkemiz maden suyu rezervi açısından dünyanın en zengin bölgelerinden biri. Yıllık yüz milyar şişenin üzerinde maden suyu üretimi yapıyoruz ve Karadeniz’den Ege’ye birçok alanda 225 kaynak şifa ile şırıldıyorlar. Arkeolojik verilere göre insanlar çok eski çağlardan beri maden suyunun şifasını biliyor. Kaynak sularına dair en eski izleri Hititler döneminde, Haymana’da görmek mümkün. Burada hem yıkanılabilen, hem de içilebilen sularıyla Haymana suları Hititler zamanında da kullanılıyormuş. Uzak Doğu ve Avrupa’da yeni nesil sağlık çalışmalarının önemli konularından biri olan şifalı sular, hakikaten de insan sağlığını destekler nitelikte. Günlük bir şişe maden suyuyla magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum ihtiyacımızı önemli ölçüde karşılayabiliriz. Bu konuda bilmemiz gereken en önemli şeylerden ilki, her maden suyunun mineral içeriğinin farklı olduğu ve ikinci şey de aşırı derecede tüketimin elbette zararlı olduğu gerçeği. Bu yüzden “sağlık için günde bir şişe maden suyu için” diyelim.

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Anadolu’da maden suları sadece içmek amacıyla kullanılmıyor. Birçok yörede maden suyu ile kabartılan, mayalanan yöresel ekmekler olduğunu görebilirsiniz. Bu sulara “acı su” deniyor. Çok bilinmeyen bu tariflerde un maya veya kabartma tozu eklenmeksizin, sadece kaynak suyuyla yoğurulan hamur, suyun içerisindeki bikarbonat çözeltileri sayesinde kabarır. Maden suları sert etleri marine etmek amacıyla da kullanılabilir. Eti maden suyu ve zeytinyağından hazırladığımız karışımda bekleterek daha lezzetli ve yumuşak etler elde edebiliriz. Balığa, tavuğa, hazır yufka böreklerinin üzerine, fırına girmeden hemen önce dökeceğimiz bir şişe maden suyu, daha yumuşak pişmeye katkı sağlayacaktır. İçecek olarak saf haliyle tüketebildiğimiz maden suyunu limon, vişne, böğürtlen, karpuz suları veya yoğurtla karıştırarakta kokteyller hazırlayabiliriz. Günümüzün modern mutfağında hünerli eller, maden suyu ile kek, börek, ekmek tarifleri de ürettiler. Bugün sadece içmek için değil yemek için de maden suyunu nasıl kullanabileceğimize bakalım. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

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Maden sulu kek

MALZEMELER:

*3 adet yumurta

*1 su bardağı toz şeker

*1 su bardağı sıvı yağ

*1 su bardağı maden suyu

*3 su bardağı un

*1 paket kabartma tozu

*1 paket vanilya

*1 çay bardağı damla çikolata

YAPILIŞI:

Kek kalıbımızı yağlayıp unlayarak hazırlayalım. Fırını 180 derecede ısıtalım. Un, vanilya, kabartma tozu ve damla çikolatayı eleyerek iyice karıştıralım. Oda ısısındaki yumurtalarımızı şeker ile birlikte mikser yardımıyla iyice çıpralım. Kabarıp kar haline gelen yumurtalı şeker karışımına önce maden suyu ve sıvı yağı ilave edelim ve hamuru hırpalamadan karıştıralım. Daha sonra unlu karışımı ilave edip tahta kaşık yardımıyla alt üst ederek yedirelim. Hazırladığımız hamuru vakit kaybetmeden kalıba dökelim ve fırınlayalım. 30-35 dakika sonra pişip pişmediğini kontrol edelim. Afiyet olsun.

Maden suyuyla ekmek

MALZEMELER:

*2 kg un

*1 şişe maden suyu

*1 kâse yoğurt

*1 tatlı kaşığı tuz

*1 çay kaşığı şeker

*1 yemek kaşığı kuru maya

YAPILIŞI:

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1 kilodan biraz fazla unu eleyelim ve ortasını açalım.Ortadaki boşluğa maden suyu, yoğurt, tuz, şeker ve mayayı koyup yavaş yavaş unla karıştırarak yoğuralım. Hazırladığımız hamuru mayalanması için, üzeri kapalı olarak sıcak bir ortamda bekletelim. Fırını 200 derecede ısıtalım. Mayalanan hamuru kalan un yardımıyla şekillendirip tepsiye yerleştirelim.Tepsideki ekmeklerin üzerine bıçakla birer çizik atalım, tekrar kabarmasını bekleyelim. Tepside de mayalandıktan sonra ekmeklerimizi fırına sürelim.Yaklaşık 40 dakika sonra pişen ekmeklerimizin üzerine bir fırça yardımıyla su sürelim ve temiz bir bezle örtelim. 10- 15 dakika dinlenen ekmeklerimiz servise hazırdır. Afiyet olsun.

HAYAT Sanat içinde yemek, yemek içinde sanat