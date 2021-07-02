Sıla Gençoğlu-Ahmet Kural davasında tanık dinlenildi: ‘Seni öldürürüm' diye bağırıyordu

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, şikayetçi Sıla Gençoğlu ve tutuksuz sanık Ahmet Kural katılmadı. Tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu.

Tanık Çağla Yılmaz, olay günü arkadaşının evinde gece saat 03.00-04.00 sıralarında cam kenarında sohbet ederken sesler duyduğunu anlatarak, , “Yan tarafta Ahmet Kural’ın olduğunu biliyorduk. Ahmet Kural, ‘Seni öldürürüm. Dayak istiyorsun’ gibi şeyler söyledi. Polisi aramayı düşündük" dedi.

Sonrasında olayı magazinde gördüklerini, vicdan azabı çektiklerini ve kendilerinin de başına böyle bir durumun gelebileceğini ifade eden Yılmaz, “Bu yüzden Instagram üzerinden Sıla’nın menajerine ulaştım. Sonra savcılıktan çağırdılar. Ezgi ile ben kimliklerimizi unuttuğumuz için sadece Zeynep’in ifadesi alındı” diye konuştu.

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SILA 'YAPMA' DİYE BAĞIRIYORDU





Sanık avukatının tanığa, 15-20 dakika boyunca ifadesinin dışında başka ses duyup duymadığını sorması üzerine tanık, “Bağrışma sesleri çok duyduk. Sıla da ‘yapma’ diye bağırıyordu. Bağrışma sesleri çok vardı” diye cevap verdi.

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SILA'NIN AVUKATI: ORTADA BİR ŞEY YOKKEN OLMAMIŞ BİR OLAY YÜZÜNDEN İDDİADA BULUNMAZ

Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, tanık anlatımlaırnın dosyayı doğruladığını belirterek "Pencere açık, arada camlar var, gece saat 3-5 arası ve bu mesajın kurgu olduğu söyleniyor. Bu hukuken kabul edilemez. Salt whatsapp mesajları bile iddiaları doğrular niteliktedir. Kadına şiddet dosyasında başkaca husus da aranmamalıdır. Tanık beyanları, whatsapp mesajı, adli tıp raporu yeterlidir. Başkaca ne gibi bir delile başvurulabilir anlamakta güçlük çekiyorum. Dosya açıklığa kavuşmuştur. Müvekkil tüm Türkiye'nin tanıdığı bir kadın sanatçıdır, ortada bir şey yokken kamuoyuna olmamış bir olay yüzünden bir iddiada bulunmaz. Kendi iffetini ortaya atmaz. Keşif yapılması mümkün değildir. Mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Epözdemir, tarafların yeniden dinlenmesine gerek olmadığını belirterek bu celse karar verilmesi talebinde de bulundu.

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AHMET KURAL'IN AVUKATI: KEŞİF YAPILMASINI TALEP EDİYORUM

Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın ise "Tanıklar iki ev arasında 3-4 metre olduğunu söyledi, ancak bizim aldığımız bilimsel mütalaaya göre 12 metre olduğu söylenmiştir. Arada ağaçlar ve duvar bulunmaktadır. Evin iç yalıtımından dışarıda sesin duyulmasını engelleyecek fiziki koşullar yazılmıştır. Ses duymak ile tanıkların ne duyduğunu bilmesi imkansızdır. Bozma kararı doğrultusunda keşif yapılmasını, mahkeme aksi kanaatte ise şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince beraat kararı verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

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KEŞİF TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşma savcısı, aynı şartların tekrardan oluşturulma hususu mümkün olmadığı, mümkün olsa bile sanığa ne şiddetle seslenmesinin istenmesi hususunda bilgi bulunmadığı gerekçesiyle keşif talebinin reddine talep etti. Mahkeme, dinlenen üç tanığın birbirlerini tamamlayan aynı ifadeleri verdikleri, aynı koşulların sağlanmasının mümkün olmadığı, sesin desibelinin keşif sırasında ne şekilde sağlanacağının belirlenmesinin güç olduğu gerekçesiyle keşif talebini reddetti. Sanık Ahmet Kural'ın duruşmalardan bağışık tutulmasına karar veren mahkeme, tanık beyanlarına karşı sanık avukatına süre verilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Ahmet Kural'ın, "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, 22 Nisan 2019'da verdiği kararında, Ahmet Kural'a "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası vermiş ve hapis cezalarının şartsız olarak ertelenmesine karar vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) ulaştırılmak üzere kararı veren İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sunmuştu.

Mahkemenin kararı, sanık Kural ve müşteki Gençoğlu'nun avukatları tarafından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine (İstinaf) taşınmıştı.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi istinaf başvurularının yerinde görülerek kurulan hükmün bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmişti.

Yeniden yargılamada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Ahmet Kural'ın "basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

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